H&M hợp tác với ngôi sao thời trang 100 tuổi Iris Apfel, kết quả sẽ là gì?

Tiếp nối những màn hợp tác toàn cầu với các nhà thiết kế và biểu tượng thời trang lớn, H&M vừa công bố biểu tượng thời trang đích thực và đầy cảm hứng - Iris Apfel - sẽ là cái tên tiếp theo đồng hành cùng thương hiệu. H&M cũng vừa tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 100 của bà Iris vào ngày 9/9 trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York 2021, tôn vinh một biểu tượng thời trang được yêu mến trong nhiều thập kỷ qua.

MỘT GU THẨM MỸ KHÁC BIỆT

Iris Apfel là một doanh nhân tự thân, nhà trang trí nội thất, nhà thiết kế thời trang và là biểu tượng thời trang, nổi tiếng với phong cách nổi bật, cá tính riêng biệt, những lựa chọn thời trang táo bạo và những thiết kế sáng tạo. Bà là đại diện cho quan điểm phong cách và nguồn cảm hứng có thể đến từ bất cứ đâu, bất cứ ai và bất kể tuổi tác. Đón tuổi 100 hôm 29/8 vừa qua, Iris Apfel đăng tải một tấm ảnh đúng chất phong cách tối đa (maximalism) lên tài khoản Instagram cá nhân. Màu sắc rực rỡ, đôi môi tô đỏ cười rạng rỡ của bà Iris Apfel khi ngồi lên hàng tá bong bóng bạc khiến mọi người cảm thấy thật vui vẻ.

Lần đầu tiên giới thời trang để ý đến Iris Apfel là vào năm 2005. Năm ấy, bảo tàng Metropolitan New York (The Met) tổ chức triển lãm Rara Avis: The Irreverent Iris Apfel. Triển lãm trưng bày 80 bộ cánh khác nhau, phối kết một cách ngẫu hứng. Bộ cánh haute couture của Dior phối cùng các phụ kiện rẻ mạt bán ở chợ trời. Quần tây Dolce & Gabbana mặc cùng áo lễ phục của thế kỷ 19. Cách phối trang phục cao cấp với bình dân, không phân biệt họa tiết, chất liệu, và xuất xứ ấy thuộc về nữ doanh nhân Iris Apfel.

Cách mix match trang phục lạ mắt được nhiệt liệt hưởng ứng. Đáp lại mong muốn của giới thời trang, cuộc triển lãm sau đó được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp nước Mỹ. Bảy năm sau, bà trở thành một người mẫu ký kết với công ty IMG Model. Từ đó, bà Iris Apfel bắt đầu nổi tiếng thế giới, khi đã 91 tuổi!

Dù tuổi tác ngày một cao, những năm gần đây công chúng không hề thấy bất kỳ thay đổi nào trong phong cách làm đẹp của bà: Vẫn mang những bộ đồ rộng thùng thình, trang điểm rực rỡ, tóc nhuộm màu bạch kim, còn đôi môi luôn phủ một lớp son hồng, đỏ hoặc cam. Apfel được tặng biệt danh trìu mến là “trẻ vị thành niên già nhất thế giới”. Tài khoản Instagram của bà có hơn 1,7 triệu người theo dõi.

Triết lý sống của Apfel cũng đơn giản, được bà khái quát trong câu nói: “Tôi chẳng có quy chuẩn nào hết, nếu có tôi sẽ chỉ phá vỡ nó mà thôi. Quy tắc chỉ tốn thời gian”. Đó cũng là công thức đưa bà tới thành công kể từ ngày đầu cho đến nay.

Ở tuổi 100, Apfel vẫn không ngừng săn lùng những món đồ tại các tiệm thời trang, chợ bán đồ cũ, với đủ các mức giá khác nhau. Bà có thể phối đồ theo cách mà không ai có thể ngờ tới, từ kiểu cách cho tới hình dáng hay giá trị của món đồ. Khi Apfel mang lên mình quần áo, đồ trang sức, tất cả đều tạo ra sự hòa hợp tuyệt đối. Đó là tài năng của bà, xuất phát từ việc Apfel không tuân theo bất kỳ xu hướng thời trang nào, thay vào đó tự thiết lập phong cách cho riêng mình.

Những nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi luôn vây quanh mỗi khi Apfel xuất hiện, dù là dịp khai trương một triển lãm hay một buổi trình diễn thời trang. Gần đây, bà bắt đầu chuyển sang mảng thiết kế thời trang. Trước đó, Apfel đã có hàng chục năm hoạt động thiết kế nội thất, là một nhà thiết kế tên tuổi, luôn nhận được nhiều hợp đồng đến từ giới tinh hoa, giàu có ở Mỹ.

BỘ SƯU TẬP ĐƯỢC TRÔNG CHỜ

H&M thừa nhận, thương hiệu đã bị thu hút bởi phong cách lập dị và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của bà Iris Apfel với cộng đồng thời trang. Trong 100 năm, Iris đã truyền cảm hứng cho mọi người không ngừng sáng tạo, tôn vinh và nâng niu phong cách cá nhân của riêng họ và tiếp tục là người tiên phong trong ngành công nghiệp thời trang. Những bộ trang phục đầy màu sắc và phụ kiện táo bạo của bà đã là điểm thu hút sự chú ý trong nhiều thập kỷ qua – bà chính là hiện thân của một biểu tượng phong cách thực sự.

Lấy cảm hứng từ phong cách bắt mắt và sự tinh tế độc đáo của Iris, bộ sưu tập Iris Apfel x H&M sẽ bao gồm một loạt các thiết kế tuyệt đẹp dành cho tất cả mọi người. Bộ sưu tập bao gồm quần áo và phụ kiện – tất cả đều được tạo ra để thể hiện phong cách và sự độc lập đậm nét của Iris. Những thiết kế chính trong bộ sưu tập bao gồm các bộ phối hợp đầy màu sắc, những bộ suit hoa, váy xếp tầng và váy in màu tươi sáng, cùng sự kết hợp của các họa tiết, đường cắt và hoa văn thú vị.

Một dòng trang sức và phụ kiện cũng đã được thiết kế để giúp hoàn thiện tủ quần áo. Lấy cảm hứng từ cách kết hợp nhiều lớp trang phục của Iris và tình yêu với phụ kiện to bản, các phụ kiện lấy cảm ứng từ nhiều chủ đề bao gồm thực vật, động vật và kho báu từ thế giới khác. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong bộ sưu tập đều được tái chế, hoặc có nguồn gốc bền vững hơn và mỗi bộ quần áo và phụ kiện đều được làm ra với sự lưu tâm về mô hình thời trang tuần hoàn.

“Tôi nghĩ H&M thật tuyệt vời và là những người tiên phong tuyệt đối trong lĩnh vực của họ – đó chính là điều mà tôi yêu thích! Tôi thích phong cách cao cấp với giá cả phải chăng, điều mà H&M thực sự làm chủ!” bà Iris Apfel tuyên bố khi đồng ý nhận lời hợp tác.

Trong khi đó, Ann-Sofie Johansson, Cố vấn Sáng tạo của H&M Womenswear thì nhận định: “Iris là một biểu tượng cho phong cách cá nhân, một phong cách vừa đẹp rực rỡ, vừa chiết trung và hoàn toàn không tuổi. Bà ấy cho chúng ta thấy tất cả mọi thứ về thời trang: một phương tiện để thể hiện bản thân, bạn là ai hoặc muốn trở thành ai, trong khi vẫn thật thoải mái và vui vẻ. Bà ấy chính là người truyền cảm hứng thực sự!”