Hà Nội: Kỹ sư xây dựng, lao động kỹ thuật được chi trả mức lương hấp dẫn

Sự tăng tốc của các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn Thủ đô đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường lao động ngành xây dựng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương từ 16 - 65 triệu đồng/tháng đối với các vị trí kỹ sư, công nhân tay nghề cao, thợ vận hành thiết bị và lao động kỹ thuật có kinh nghiệm…

Hình minh họa do AI thực hiện.

Theo dữ liệu việc làm tháng 7/2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng chiếm 35,9% tổng nhu cầu tuyển dụng, tăng 10,1 điểm phần trăm so với tháng trước, trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng việc làm trên địa bàn thành phố.

"CƠN KHÁT" NHÂN LỰC XÂY DỰNG - HẠ TẦNG

Tháng 7/2026, thị trường lao động Hà Nội ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cùng các dự án đường sắt đô thị và phát triển hạ tầng kỹ thuật, đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực phục vụ thi công, sản xuất và vận hành.

Song điều này cũng kéo theo nguy cơ mất cân đối cung - cầu và sự cạnh tranh gay gắt để thu hút đội ngũ kỹ sư, thợ tay nghề cao.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư công của thành phố tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, với giá trị giải ngân 7 tháng năm nay đạt khoảng 16,4 nghìn tỷ đồng, góp phần kích thích nhu cầu tuyển dụng trong các ngành xây dựng, cơ khí, điện công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, và các lĩnh vực hỗ trợ liên quan.

Không chỉ các doanh nghiệp xây dựng, mà các đơn vị sản xuất vật liệu, cơ khí chế tạo, tư vấn thiết kế, giám sát công trình và cung ứng thiết bị kỹ thuật, cũng đang mở rộng quy mô tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án trọng điểm.

Theo ghi nhận của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật tiếp tục tăng cao trong tháng 7.

Trong cơ cấu tuyển dụng theo nhóm nghề, nhà chuyên môn bậc trung chiếm 21,82%, trong khi nhà chuyên môn bậc cao chiếm 20,97%, cho thấy xu hướng doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tuyển dụng lao động có chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn.

Xét theo trình độ đào tạo, nhóm lao động có trình độ đại học trở lên chiếm 27,2% tổng nhu cầu tuyển dụng; lao động trình độ cao đẳng chiếm 20,5%. Đây là những tín hiệu tích cực đối với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, chuyên viên kỹ thuật và lao động đã qua đào tạo nghề.

Về mức lương chào mời, dải lương 10-20 triệu đồng/tháng chiếm vị thế chủ đạo tuyệt đối với 53,3%; dải lương 5-10 triệu đồng đứng thứ hai với 37,6% và dải lương cao trên 20 triệu đồng chiếm 8,8%.

Đáng chú ý, khối kỹ thuật - xây dựng vẫn giữ nguyên sự bứt phá biệt lập với mức thu nhập của kỹ sư, công nhân tay nghề cao và thợ lái máy chuyên nghiệp dao động từ 16 đến 65 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí công việc.

NÂNG CAO ĐÃI NGỘ ĐỂ THU HÚT LAO ĐỘNG

Dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng toàn thị trường trong tháng 7 đạt khoảng 40.000 vị trí việc làm, trong khi nguồn cung lao động ước đạt khoảng 41.700 người có nhu cầu tìm việc.

Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động kỹ thuật chất lượng cao. Nghịch lý "thừa lượng, thiếu chất" tiếp tục xuất hiện khi nguồn cung lao động khá dồi dào, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn.

Nhiều dự án hạ tầng đồng loạt tăng tốc thi công kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, công nhân có tay nghề tăng cao. Ảnh minh họa: Thu Hằng.

Đặc biệt, nhu cầu đối với đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao, thợ vận hành máy và lao động kỹ thuật trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, điện công nghiệp vẫn ở mức cao. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường đào tạo nghề, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo, trong những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật và kỹ sư xây dựng sẽ tiếp tục tăng, khi các dự án đầu tư công và công trình hạ tầng trọng điểm bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Nhu cầu tìm nhân sự trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng ngày càng tăng cao. Chẳng hạn như, tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic, cần tuyển dụng khoảng 20.000 lao động, ưu tiên người dân tại 11 xã thuộc vùng dự án, kể cả người chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trực tiếp tại công trường.

Đồng thời, tiến độ dồn dập từ các siêu dự án như Vành đai 4 phấn đấu thông xe đường song hành trong quý 3/2026, dự án Vành đai 2,5; mạng lưới 7 cầu lớn vượt sông Hồng, siêu tổ hợp đô thị Vinhomes Olympic, công trình sân vận động Hùng Vương..., đẩy ngành xây dựng vào làn sóng cạnh tranh khốc liệt.

Nhiều tổng thầu buộc phải nâng cao đãi ngộ, như mức lương kỹ sư đạt 30 - 55 triệu đồng/tháng, công nhân kỹ thuật đạt 22 - 29 triệu đồng/tháng, và thợ lái máy chuyên nghiệp đạt từ 16 - 65 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, điện - điện tử và sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì nhu cầu tuyển dụng lớn, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Trong bối cảnh đó, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội khuyến nghị, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, cập nhật công nghệ mới, bổ sung chứng chỉ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Đây là những yếu tố sẽ có nhiều lợi thế trong tiếp cận việc làm chất lượng cao, thu nhập ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững.