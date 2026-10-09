Hà Tĩnh: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, IIP 9 tháng đạt hơn 40%

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong quý 3/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 56,13% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, phản ánh sự phục hồi và mở rộng sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực.
Đáng chú ý, khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng. Các sản phẩm như ô tô, thép, pin, ắc quy, sợi, bia... duy trì sản xuất ổn định, trong đó một số nhóm sản phẩm tăng mạnh so với cùng kỳ.
Trong quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước, sản lượng ô tô đạt hơn 26 nghìn xe, tăng 380,64%;sản lượng thép thành phẩm ước đạt 1,2 triệu tấn, tăng 41,64%; sản lượng điện sản xuất đạt 4.307 triệu kWh, tăng 55,32%. Cùng với đó, sản xuất xe máy điện và pin, ắc quy tiếp tục đóng góp đáng kể vào tăng trưởng công nghiệp.
Tính chung 9 tháng năm 2026, IIP toàn ngành công nghiệp Hà Tĩnh ước tăng 40,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong 23 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực được theo dõi, có 18 nhóm tăng sản lượng và 1 nhóm sản phẩm tăng mới, chiếm 82,61%.
Một số sản phẩm ghi nhận mức tăng cao như ắc quy bằng ion lithi tăng 142,24%; bê tông trộn sẵn tăng 69,19%; điện sản xuất tăng 51,29%; sợi xe từ các loại sợi tự nhiên tăng 32,77%; thức ăn gia súc tăng 30,11%.
Đáng chú ý, sản xuất ô tô tiếp tục là một trong những điểm sáng của công nghiệp Hà Tĩnh. Trong 9 tháng, sản lượng ô tô đạt hơn 62 nghìn xe, tăng 1.052,07% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này đến từ việc nhà máy của VinFast hoạt động ổn định, có đủ chu kỳ sản xuất trong năm đầu tiên, đồng thời mở rộng thêm các dòng xe mới.
Cùng với ô tô, Hà Tĩnh đã bắt đầu sản xuất xe máy điện từ tháng 4/2026. Sau 6 tháng hoạt động, sản lượng đạt khoảng 169 nghìn xe, mở thêm một nhóm sản phẩm mới cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh.
Sản xuất pin lithium cũng có bước tăng trưởng đáng kể. Từ tháng 8/2025, doanh nghiệp đã nâng cấp dây chuyền số 1, lắp đặt thêm dây chuyền số 2, qua đó nâng công suất từ 100 nghìn pack/năm lên 230 nghìn pack/năm và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ sản xuất ô tô điện. Đây là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy sản lượng pin, ắc quy tăng mạnh trong năm 2026.
Bên cạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, lĩnh vực sản xuất và phân phối điện đang trở thành một động lực quan trọng đối với tăng trưởng công nghiệp Hà Tĩnh.
Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng điện sản xuất đạt 13.836 triệu kWh, tăng 4.690 triệu kWh, tương đương 51,29% so với cùng kỳ năm trước.
Một trong những nguyên nhân chính là Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 từng bước đưa các tổ máy vào vận hành. Tổ máy số 1 hoạt động trở lại từ tháng 1/2026 sau thời gian khắc phục sự cố, trong khi tổ máy số 2 hòa lưới điện thương mại từ tháng 4/2026. Nhà máy chính thức khánh thành trong cùng tháng, góp phần bổ sung đáng kể năng lực sản xuất điện cho tỉnh.
Bên cạnh đó, yếu tố nền so sánh cũng tác động đến tốc độ tăng trưởng. Trong quý 3/2025, thời tiết mưa nhiều khiến thủy điện tăng sản lượng, trong khi nhiệt điện than giảm mạnh, dẫn đến sản lượng của một số nhà máy nhiệt điện ở mức thấp. Khi hoạt động sản xuất được cải thiện trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất và phân phối điện vì thế tăng cao.
Đối với ngành thép, sản lượng cũng có sự phục hồi rõ nét. Trong 9 tháng năm 2026, thép thành phẩm ước đạt khoảng 3,3 triệu tấn, tăng 21,78% so với cùng kỳ năm 2025.
Theo đánh giá của tỉnh, cùng kỳ năm 2025, Nhà máy Formosa Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng bởi cạnh tranh về giá thép trên thị trường trong nước và quốc tế, khiến thị trường thu hẹp và sản lượng giảm. Từ tháng 11/2025, doanh nghiệp từng bước khắc phục yếu tố thị trường, qua đó sản lượng thép tăng trở lại từ cuối năm 2025 và tiếp tục duy trì đà tăng trong năm 2026.
Không chỉ tăng về sản lượng, hoạt động tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có tín hiệu tích cực. Tháng 9/2026, chỉ số tiêu thụ tăng 3,61% so với tháng trước và tăng 48,73% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 21,28%.
Diễn biến này cho thấy sức tiêu thụ của một số nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực đang được cải thiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất.
Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh vẫn còn những điểm cần lưu ý. Trong tháng 9, IIP giảm 7,62% so với tháng trước, một phần do ngành sản xuất và chế biến sản phẩm từ gỗ gặp khó khăn về xuất khẩu, lượng hàng tồn kho tăng và một số doanh nghiệp lớn tạm ngừng sản xuất để tìm kiếm thị trường mới.
Ở chiều ngược lại, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 tăng 88,16% so với tháng trước nhưng giảm 33,98% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy áp lực tồn kho vẫn hiện hữu ở một số ngành, song nhìn tổng thể, mức tồn kho so với cùng kỳ đã được cải thiện.
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