Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng mạnh nhờ thép, ô tô điện và năng lượng

Nguyễn Thuấn

02/06/2026, 09:32

Nhờ sự vận hành ổn định của các dự án công nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực thép, ô tô điện và năng lượng, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh 5 tháng đầu năm 2026 tăng 27,11% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực công nghiệp...

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong bức tranh kinh tế Hà Tĩnh. Ảnh minh họa.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng. Các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực thép, ô tô điện, pack pin, cell pin và năng lượng duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cao công suất và hiệu quả sản xuất.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2026 của Hà Tĩnh tăng 32,85% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026 tăng 27,11% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,17%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Nhiều ngành công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể, dệt tăng 21,01% nhờ đơn hàng phục hồi; sản xuất kim loại tăng 9,31%, với sản lượng thép không gỉ đạt hơn 1,7 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ; sản xuất thiết bị điện tăng mạnh 43,57% nhờ nhu cầu từ chuỗi sản xuất ô tô điện và pin năng lượng.

Đáng chú ý, từ tháng 4/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức vận hành thương mại cả hai tổ máy, góp phần đưa chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng 36,8%. Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn đạt khoảng 7,6 tỷ kWh, tăng 37,75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 21 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh, có 16 nhóm tăng sản lượng. Một số sản phẩm tăng trưởng cao, gồm: ắc quy ion lithi tăng 67,44%, bê tông trộn sẵn tăng 51,81%, thức ăn gia súc tăng 42,17% và điện sản xuất tăng 37,75%.

Cùng với công nghiệp, hoạt động đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Tháng 5/2026, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt gần 596 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với tháng trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 đạt trên 2.113 tỷ đồng, tăng 16,83% so với cùng kỳ năm 2025.

Cảng Vũng Áng.

Nhiều công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ như đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đến cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Tiểu dự án cải thiện hạ tầng đô thị Kỳ Anh và các dự án trường học trên địa bàn.

Thị trường thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 25.365 tỷ đồng, tăng 14,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong 12 nhóm hàng chủ yếu có 11 nhóm tăng trưởng, nổi bật là nhóm lương thực, thực phẩm tăng 16%.

Lĩnh vực lưu trú, ăn uống và du lịch cũng ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu 5 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 2.610 tỷ đồng, tăng 15,43% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế địa phương. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 5/2026 ước đạt 431,5 triệu USD, tăng 13,28% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 1,93 tỷ USD, tăng 5,43% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc đưa xăng E10 vào sử dụng trên toàn quốc không chỉ là một bước chuyển đổi về nhiên liệu, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển xanh, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 5 đạt 52,8 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2. Đơn hàng và sản lượng tăng mạnh nhờ nỗ lực tích trữ hàng trước xung đột Trung Đông, bất chấp áp lực chi phí đầu vào cao kỷ lục và xu hướng cắt giảm nhân sự vẫn tiếp diễn…

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu chủ động phương án, tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung xăng sinh học kể từ ngày 1/6/2026...

Sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, Brazil đang nổi lên như một trung tâm khai thác mới trong bối cảnh nhu cầu đối với AI, xe điện và năng lượng tái tạo tăng mạnh. Quốc gia Nam Mỹ này được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng đáng chú ý với Trung Quốc trên thị trường đất hiếm toàn cầu...

