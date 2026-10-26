HAG thành lập Ủy ban ESG hướng tới phát triển bền vững

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Ủy ban Phát triển Bền vững ESG trực thuộc HĐQT.
Theo đó, HĐQT HAG thông qua việc thành lập ủy ban Phát triển Bền vững ESG trực thuộc HĐQT để triển khai và giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị của công ty.
Mục tiêu hoạt động của Ủy ban ESG là định hướng, điều phối và giám sát việc thực hiện các cam kết ESG của Công ty và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, bảo đảm các hoạt động của toàn Tập đoàn được thực hiện theo hướng phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật địa phương và tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt nhất về ESG.
Cơ cấu của Ủy ban ESG có 6 thành viên gồm: ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc làm Trưởng ban; bà Hà Khiết Trân - thành viên độc lập HĐQT HAL - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ OCB Capital - thành viên HĐQT HGI giữ chức vụ Phó Ban phụ trách tài chính; ông Phan Việt Hà - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (Viện Eakmat) - Phó Ban phụ trách kỹ thuật; 3 thành viên của Ủy ban ESG gồm: bà Kiều Ngọc Hoa - Trưởng Phòng pháp chế HAL; ông Hoàng Tuấn Minh - Trường phòng kinh doanh HGI và bà Nguyễn Thị Đào - Phó phòng nghiệp vụ Nông nghiệp HAL.
Theo giới thiệu, thì Ủy ban này có 2 tiến sĩ gồm: ông Phan Việt Hà - Tiến sĩ Hệ thống Nông nghiệp và ông Hoàng Minh Tuấn - Tiến sĩ quản lý kinh tế nông nghiệp và 3 thạc sĩ gồm: bà Hà Khiết Trân - Thạc sĩ Tài chính; Bà Kiều Ngọc Hoa - Cử nhân luật - Thạc sĩ tài chính và bà Nguyễn Thị Đào - Thạc sĩ Khoa học Cây trồng.
HAG cho biết chức năng, nhiệm vụ của ủy ban ESG gồm: Nghiên cứu, tham mưu và trình HĐQT phê duyệt chiến lược, mục tiêu dài hạn, chính sách, định hướng và lộ trình áp dụng để phát triển ESG của Công ty và toàn Tập đoàn; Kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kết nối đồng bộ quá trình thực thi các chính sách, sáng kiến ESG tại Công ty và toàn bộ nhóm công ty con trong cùng Tập đoàn;
Theo dõi, đánh giá độc lập và báo cáo định kỳ/đột xuất cho HĐQT về kết quả, tác động thực tế của việc thực hiện các cam kết ESG; Thực hiện các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của HĐQT.
Bên cạnh đó, HĐQT HAG thông qua việc ủy quyền và giao cho ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, với tư cách là Trưởng ban ủy ban ESG - chỉ đạo các thành viên, phòng ban/ bộ phận liên quan hoàn thiện Dự thảo Quy chế hoạt động, chương trình và kế hoạch triển khai ESG để trình HĐQT xem xét, phê duyệt.
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