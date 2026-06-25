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Lần thứ 5, Chủ tịch HAG đăng ký mua tiếp 4 triệu cổ phiếu

H Hà Anh

Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 28/7/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG.

Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trực tiếp trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 28/7/2026.

Nếu thành công, ông Đức sẽ tăng lượng cổ phiếu HAG nắm giữ sẽ tăng từ 321,95 triệu cổ phiếu, chiếm 25,4% lên mức 325,95 triệu cổ phiếu lên 25,72% vốn điều lệ và đây là lần thứ 5 ông Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG.

Tổng khối lượng cổ phiếu của ông và các bên liên quan dự kiến sẽ được nâng lên mức 391,46 triệu cổ phiếu, tương đương mức chi phối 30,89%.

Trước đó, ông Đức đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu HAG như đã đăng ký từ ngày, từ ngày 16-22/6. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 321,95 triệu cổ phiếu, chiếm 25,4% và nhóm cổ đông liên quan đến ông Đức tăng sở hữu từ hơn 383 triệu cổ phiếu, chiếm 30,25% vốn tại HAG lên hơn 387,46 triệu cổ phiếu, chiếm 30,57%.

Trong báo cáo đợt này hiện có 14 cá nhân liên quan đến bầu Đức sở hữu cổ phiếu HAG - trong đó, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức là người sở hữu nhiều nhất với khoảng 52 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 4,1%; Xếp sau là bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đức, nắm khoảng 13 triệu cổ phiếu, chiếm 1,03%.

VnEconomy

Chốt phiên 23/6, thị giá HAG đạt 15.000 đồng/cổ phiếu, ông Đức sẽ phải chi trên 60 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu này.

Kết thúc quý 1/2026, HAG ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất đạt 1.173 tỷ đồng, tăng 812 tỷ so với cùng kỳ nguyên nhân là do lãi gộp tăng 61 tỷ so với cùng kỳ chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh chuối; lãi từ hoạt động tài chính tăng 733 tỷ đồng chủ yếu là do lãi trái phiếu được miễn giảm; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19 tỷ so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/1/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ gần 1.393 tỷ lên hơn 2.663 tỷ đồng.

Năm 2026, HAGL đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng; chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu và tái đầu tư vào các dự án trọng điểm của năm 2027 là cà phê và dâu tằm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HAG cho biết lợi nhuận năm 2025 sau khi bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước sẽ được giữ lại toàn bộ để tái đầu tư vào dự án cà phê và dâu tằm. Do đó, năm 2026 công ty sẽ không chia cổ tức.

Trong năm 2026, công ty dự kiến đầu tư trồng mới các dự án: Trồng mới 7.000 ha Cà phê; Trồng mới 1.000 ha Dâu tằm; Trồng mới 700 ha Sầu riêng. Đồng thời, đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến cà phê, bao gồm: 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê.

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