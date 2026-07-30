HAG báo lãi quý 2 tăng 117% nhờ miễn giảm lãi trái phiếu

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.923 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái (2.327 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu mảng trái cây giảm mạnh từ gần 2.000 tỷ xuống còn 1.378 tỷ đồng - tương ứng giảm 31%; trong khi đó, doanh thu từ bán sản phẩm, hàng hóa lại tăng mạnh từ hơn 266 tỷ lên hơn 462 tỷ đồng - tương ứng tăng 73%; doanh thu bán heo cũng tăng từ 58 tỷ lên hơn 76 tỷ.

Đáng chú ý, trong quý 2 này, HAG được miễn giảm gần 785 tỷ đồng và chi phí tài chính ghi nhận âm 560 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ (519 tỷ đồng).

Theo giải trình của HAG, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh là do biến động chủ yếu từ hoạt động tài chính do lãi trái phiếu được miễn giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng - không thay đổi so với cùng kỳ, tuy nhiên, tổng số tiền lãi vay doanh nghiệp được miễn giảm đạt gần 1.535 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế lũy kế của HAG đạt gần 2.300 tỷ, tăng 161% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng) - trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.120 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ (833 tỷ đồng).

Được biết, cổ đông HAG đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.202 tỷ đồng. Như vậy, HAG đã hoàn thành lần lượt 43% kế hoạch doanh thu và gần 55% mục tiêu lợi nhuận.

Mới đây, Chủ tịch HAG là ông Đoàn Nguyên Đức đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu như đã đăng ký, từ ngày 29/6-7/7. Qua đó, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 325,95 triệu cổ phiếu, chiếm 25,72% và cũng nâng số lượng cổ phiếu của người có liên quan lên hơn 391,46 triệu cổ phiếu, chiếm 30,89%.