HAG phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, ngày 29/4/2026, HAG đã phát hành công lô trái phiếu mã HAG12601 với khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/04/2029.

Trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành, bằng đồng Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), sau khi lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, lô trái phiếu này được Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bảo lãnh thanh toán với tổng giá trị bảo lãnh 2.135 tỷ đồng, bao gồm toàn bộ nợ gốc 2.000 tỷ đồng và tối đa 135 tỷ đồng tiền lãi, cùng các khoản phạt phát sinh trong kỳ tính lãi đầu tiên.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được HAGL dùng để góp vốn thực hiện hợp tác kinh doanh (BCC).

Cụ thể, 287 tỷ đồng sẽ được rót vào CTCP Chăn nuôi Gia Lai để phát triển diện tích cà phê mới trên quỹ đất do Công ty này quản lý tại tỉnh Gia Lai. Đây là công ty con của HAGL nắm 97,96% vốn, đồng thời là bên liên quan của thành viên HĐQT.

506 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho CTCP Gia súc Lơ Pang nhằm hợp tác phát triển vùng trồng cà phê trên quỹ đất liên kết với đối tác thứ ba, cũng tại Gia Lai. Đây cũng là công ty con do HAG nắm 86,50% vốn và có liên quan đến thành viên HĐQT của HAGL.

760 tỷ đồng dùng để hợp tác đầu tư trồng cà phê tại Lào thông qua CTCP Đầu tư Savannakhet, tập trung tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Cuối cùng là 670 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho CTCP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng để phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại tỉnh Stung Treng (Campuchia).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025, tại ngày 16/1/2026, HAG đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 91.375.000 cổ phiếu HNG cho các nhà đầu tư khác, với tổng giá trị chuyển nhượng là 593.937.500 ngàn đồng và ghi nhận khoản lãi từ việc thanh lý là 45.093.562 ngàn đồng.

Vào ngày 26/3/2026, HAG đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo văn bản thỏa thuận ngày 9/12/2025 với DATC, bao gồm việc thanh toán toàn bộ nợ gốc trái phiếu với giá trị 1.099.000.000 ngàn đồng và lãi trái phiếu với giá trị 480.371.799 ngàn đồng.

Vào ngày 31/3/2026, HAG đã nhận được thông báo về việc giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho DATC liên quan đến khoản nợ lãi trái phiếu còn lại tại ngày 26/3/2026 với tổng giá trị 1.534.505.139 ngàn đồng. Theo đó, Tập đoàn HAG được xác nhận không còn nghĩa vụ phải trả nợ trái phiếu với DATC tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này.

Trước đó, HAG đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 17/4 vừa qua. Trong phần trả lời cổ đông về dự kiến lợi nhuận quý 1/2026 và nguồn tiền để mở rộng đầu tư 20.000 ha cà phê. Qua đó, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết ước tính lợi nhuận quý 1 dự kiến đạt khoảng 1.280 tỷ đồng và kế hoạch trồng 20.000 ha cà phê là trong 03 năm. Riêng năm 2026, nguồn tiền đầu tư chủ yếu từ 3 nguồn chính là lợi nhuận sau thuế năm 2026 để lại, nguồn tiền từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và nguồn tiền từ hoạt động tài chính như vay, phát hành trái phiếu.

Về tình hình thực hiện các dự án. HAG cho biết trong năm công ty không mở rộng diện tích trồng chuối mới, chỉ duy trì chăm sóc và thu hoạch 7.000 ha Chuối; Tập trung chăm sóc, duy trì diện 2.000 ha Sầu riêng; Hoàn thành trồng mới 3.000ha cây cà phê giống Arabica và Robusta và hoàn thành trồng mới 1.000 ha Dâu tằm. Đối với ngành chăn nuôi heo, trong năm 2025, HAG cho biết không xây dựng thêm hệ thống chuồng trại mới.

Năm 2026, HAGL đặt kế hoạch doanh thu đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng; chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu và tái đầu tư vào các dự án trọng điểm của năm 2027 là cà phê và dâu tằm.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HAG cho biết lợi nhuận năm 2025 sau khi bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước sẽ được giữ lại toàn bộ để tái đầu tư vào dự án cà phê và dâu tằm. Do đó, năm 2026 công ty sẽ không chia cổ tức.

Trong năm 2026, công ty dự kiến đầu tư trồng mới các dự án: Trồng mới 7.000 ha Cà phê; Trồng mới 1.000 ha Dâu tằm; Trồng mới 700 ha Sầu riêng. Đồng thời, đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến cà phê, bao gồm: 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê.