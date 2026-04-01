HAG được giảm trừ hơn 1.500 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu HAGLBOND 16.26

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố công bố thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 2016 tại ngày đáo hạn.

Cụ thể, toàn bộ dự nợ gốc trái phiếu thực tế còn lại mà công ty phải thanh toán tại ngày đáo hạn là 819 tỷ đồng.

Tổng tiền lãi phát sinh của lô trái phiếu này là 1.594 tỷ đồng. Số tiền lãi công ty phải thanh toán tại ngày đáo hạn là 60 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi còn lại là 1.534 tỷ đồng được giảm trừ theo quyết định của HĐTV Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Được biết, HĐQT HAG điều chỉnh lại kỳ hạn lô trái phiếu phát hành vào năm 2016 - trái phiếu nhóm A. Cụ thể: ngày đáo hạn được điều chỉnh từ 30/12/2026 sang ngày 26/03/2026 với kỳ hạn 10 năm, nay rút về còn 3.373 ngày.

Trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành vào ngày 30/12/2016, tổng giá trị gần 6.6 ngàn tỷ đồng. Lô này gồm 6,596 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào 30/12/2026. Trái chủ là BIDV. Lãi suất áp dụng 9,6%/năm.

Cuối tháng 12/2025, HAG cho biết đã nhận được thông báo của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh "DATC” và thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”). Theo đó, BIDV đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A, mã trái phiếu HAGLBOND 16.26 cho DATC.

Kể từ ngày 29/12/2025, DATC chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với Trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV, và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

Mới đây, HĐQT HAG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua vào ngày 17/4 tới tại Sảnh Lotus (Lầu 1), khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Tp.HCM với doanh thu thuần dự kiến đạt 8.624 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt 4.202 tỷ đồng; cổ tức 500 đồng/cổ phiếu và tái đầu tư vào các dự án trọng điểm năm 2027 là cà phê và dâu tằm.

Về kế hoạch đầu tư, công ty dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê; 1.000 ha dâu tằm; 700 ha sầu riêng; đầu tư 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê.