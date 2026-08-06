Công ty con của HAG được phép chào bán cổ phiếu IPO

Việc triển khai IPO đánh dấu bước phát triển quan trọng của HGI trong quá trình mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước chuẩn hóa hệ thống quản trị theo yêu cầu của công ty đại chúng.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 337/GCN-UBCK ngày 04/8/2026 cho Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) - trước đây là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai đăng ký chào bán lần đầu ra công chúng 18.800.000 cổ phiếu.

Đáng chú ý là giá chào bán và thời gian thực hiện đợt IPO hiện chưa được công bố.

Được biết, HGI là đơn vị nòng cốt trong hệ sinh thái HAGL, trực tiếp quản lý và vận hành các vùng trồng nông nghiệp trọng điểm tại Lào. Việc triển khai IPO đánh dấu bước phát triển quan trọng của HGI trong quá trình mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, củng cố năng lực tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước chuẩn hóa hệ thống quản trị theo yêu cầu của công ty đại chúng.

Tại báo cáo tài chính năm 2025 của HAG đã kiểm toán, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại hàng hóa, trụ sở đặt tại 15 Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam có vốn điều lệ thực góp là 1.685 tỷ đồng, chiếm 93,13%.

Theo báo cáo quản trị của HAGL cũng cho thấy, ngày 21/4/2026, HĐQT đã thông qua phương án chuyển nhượng 8,35 triệu cổ phần HGI, tương đương 4,96% vốn điều lệ của HGI. Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026, HAGL đã giảm sở hữu tại HGI xuống còn 84,42%.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.923 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái (2.327 tỷ đồng) - trong đó, doanh thu mảng trái cây giảm mạnh từ gần 2.000 tỷ xuống còn 1.378 tỷ đồng - tương ứng giảm 31%; trong khi đó, doanh thu từ bán sản phẩm, hàng hóa lại tăng mạnh từ hơn 266 tỷ lên hơn 462 tỷ đồng - tương ứng tăng 73%; doanh thu bán heo cũng tăng từ 58 tỷ lên hơn 76 tỷ.

Đáng chú ý, trong quý 2 này, HAG được miễn giảm gần 785 tỷ đồng và chi phí tài chính ghi nhận âm 560 tỷ đồng, giúp lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ (519 tỷ đồng).

Theo giải trình của HAG, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh là do biến động chủ yếu từ hoạt động tài chính do lãi trái phiếu được miễn giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng - không thay đổi so với cùng kỳ, tuy nhiên, tổng số tiền lãi vay doanh nghiệp được miễn giảm đạt gần 1.535 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế lũy kế của HAG đạt gần 2.300 tỷ, tăng 161% so với cùng kỳ (880 tỷ đồng) - trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.120 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ (833 tỷ đồng) và chính thức hoàn thành 54,7% kế hoạch năm.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2026, HAGL đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 4.202 tỷ đồng, tương đương hơn 11,5 tỷ đồng mỗi ngày. Kế hoạch này cho thấy HAGL đang tiếp tục tái định vị rõ nét trong mảng nông nghiệp, với hai trụ cột tăng trưởng mới là cà phê và dâu tằm.

Trong năm 2026, HAGL dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng. Song song với mở rộng vùng nguyên liệu, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư chế biến để gia tăng giá trị đầu ra và cải thiện biên lợi nhuận.