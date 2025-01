Hai con trai Chủ tịch NLG tiếp tục mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Nam, Nguyễn Hiệp thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).

Theo đó, hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT vừa đăng ký mua vào tổng cộng 2 triệu cổ phiếu NLG nhằm đầu tư, trong thời gian từ ngày 3/2/2025 đến 4/3/2025.

Cụ thể: ông Nguyễn Nam dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 2,68 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,7%. Ông Nguyễn Hiệp cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 3,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,87%).

Trước đó, nhiều lãnh đạo và người thân tại Nam Long cũng liên tục công bố kế hoạch mua thêm cổ phiếu.

Cụ thể, ông Cao Duy Thông, em ruột ông Cao Tấn Thạch - thành viên HĐQT đăng ký mua thêm 90.000 cổ phiếu, từ ngày 5/2 đến ngày 6/3/2025. Nếu thành công, ông này sẽ nâng sở hữu lên 1,29 triệu cổ phiếu, chiếm 0,33%; Ông Chad Ryan Ovel - thành viên HĐQT cũng đăng ký mua 50.000 cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ ngày 13/1 đến 12/2/2025. Hiện, ông này chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu NVL nào.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thanh Hương, Giám đốc Đầu tư Nam Long, đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu từ ngày 14/1 đến ngày 13/2/2025. Tất cả giao dịch trên đều thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với mục đích đầu tư.

Trong khi đó, IBEWORTH PTE.LTD, cổ đông lớn chỉ bán được 1,947 triệu cổ phiếu trên 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký từ ngày 24/12 đến ngày 21/1 do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, IBEWORTH PTE.LTD giảm số lượng nắm giữ còn hơn 29,4 triệu cổ phiếu, chiếm 7,64% vốn tại NVL.

Trên thị trường, chốt phiên ngày 22/1 giá cổ phiếu NVL tăng nhẹ lên 33.500 đồng/cổ phiếu và giảm gần 30% đỉnh 45.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 23/5/2024).

Mới đây, VCSC đã có khuyến nghị "mua" đối với NLG và dự báo doanh số bán hàng năm 2025 sẽ tăng trưởng ở mức 35% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 sẽ tăng 27% YoY do VCSC đã tham dự cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của NLG.

Theo đó, doanh số bán hàng tháng 10 và tháng 11/2024 của NLG đã đạt 1,05 nghìn tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi dự án Cần Thơ (đóng góp 58%) và Southgate (29%). Trong đó, việc mở bán phân khu đất nền của dự án Cần Thơ đã bắt đầu vào ngày 17/11, sau khi hoàn thành việc thanh toán tiền sử dụng đất vào tháng 09/2024, và đã ghi nhận 528 tỷ đồng doanh số bán hàng trong tháng 11/2024.

- Doanh số bán hàng 11 tháng đầu năm 2024 của NLG là 4,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Akari City giai đoạn 2 đóng góp 37%, Southgate đóng góp 31%, Cần Thơ 19% và Mizuki Park 13%.

Ban lãnh NLG đạo dự kiến doanh số bán hàng trong năm 2024 sẽ đạt ở mức khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn mức mục tiêu ban đầu của công ty (9,55 nghìn tỷ đồng; được đề ra tại ĐHCĐ tháng 04/2024) nhưng phù hợp với dự báo của VCSC (5,5 nghìn tỷ đồng; +45% YoY).

Dự kiến doanh thu năm 2024: Ban lãnh đạo dự kiến doanh thu BĐS cốt lõi trong quý 4/2024 sẽ ở mức 5,6 nghìn tỷ đồng (so với mức cơ sở thấp trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2024 là 1,5 nghìn tỷ đồng), chủ yếu đến từ các dự án Akari City Giai đoạn 2 và Cần Thơ, đã bắt đầu bàn giao vào tháng 10/2024.

- Kế hoạch doanh thu BĐS cốt lõi năm 2024 của NLG (7 nghìn tỷ đồng; đi ngang so với cùng kỳ năm trước) cao hơn so với dự báo của VCSC (5,7 nghìn tỷ đồng;-19% YoY), mà VCSC cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do lượng bàn giao dự kiến cao hơn trong quý 4/2024 của dự án Cần Thơ.

VCSC cho biết ban lãnh đạo chưa công bố cập nhật về dự kiến lợi nhuận quý 4 và cả năm 2024 của NLG. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 được thông qua tại ĐHĐCĐ 2024 là 506 tỷ đồng (+5% YoY).

Về kế hoạch năm 2025, Ban lãnh đạo chưa công bố nhưng kỳ vọng doanh số bán hàng năm 2025 sẽ ở mức cao hơn so với kế hoạch ban đầu của năm 2024 (9,55 nghìn tỷ đồng) và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2025 dự kiến sẽ tăng trưởng so với năm 2024.

Đồng thời, ban lãnh đạo kỳ vọng doanh số bán hàng năm 2025 sẽ được thúc đẩy bởi hoạt động mở bán các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu, cùng với mở bán dự án mới như Hải Phòng và Paragon.