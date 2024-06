NLG muốn huy động 550 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho hai công ty con

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, HĐQT NLG đã thông qua nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa là 550 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp, có kỳ hạn trái phiếu là 5 năm. Thời gian thực hiện trong quý 2/2024.

Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành là 9,5%/năm, sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng Nhà nước cộng biên độ 4,3%/năm.

Nam Long sẽ sử dụng hơn 30,5 triệu cổ phần của CTCP Southgate thuộc sở hữu công ty làm tài sản đảm bảo. Giá trị tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 886,2 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cp theo chứng thư thẩm định giá do công ty thẩm định giá iValue cấp vào cuối tháng 3/2024.

Số tiền thu được, NLG dự kiến sẽ dùng 100 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property. Đây là doanh nghiệp phụ trách phát triển mảng bất động sản, trong đó nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của công ty.

Toàn bộ 450 tỷ đồng còn lại, công ty dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩn, xây dựng, marketing, bán hàng…

Mới đây, CTCP Đầu tư Thái Bình đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu NLG để cơ cấu lại danh mục đầu tư, hạ sở hữu từ 22,56 triệu cổ phiếu (5,86%) xuống còn 18,56 triệu (4,82%).

Theo đó, nếu giao dịch thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ không còn là cổ đông lớn của Đầu tư Nam Long. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/6 đến ngày 30/6, theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận.

Được biết, công ty này là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuấn – thành viên HĐQT Đầu tư Nam Long đồng thời là Chủ tịch HĐQT Đầu tư Thái Bình. Hiện, ông Thuấn không nắm giữ cổ phiếu NLG.

Ở chiều ngược lại, trong phiên 22/5, nhóm quỹ Dragon Capital đã mua 1,48 triệu cổ phiếu NLG, nâng sở hữu lên 23,21 triệu đơn vị, chiếm 6,03% vốn công ty.

Kết thúc quý 1/2024, NLG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 205 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 65 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 16,23 tỷ.



Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận lỗ là do doanh thu bán căn hộ và giảm phần lãi nhận từ công ty liên doanh Mizuki so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, Nam Long đang có khoản nợ trái phiếu gần 3.082 tỷ đồng - trong đó có một lô trái phiếu 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới đây.