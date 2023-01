Hàng không tăng cường bay đêm dịp Tết, giảm tối đa chậm, huỷ chuyến

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.

LIÊN TỤC TĂNG CHUYẾN, BAY ĐÊM

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng bay bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chỉ đạo Cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không và yêu cầu của Cục.

Đồng thời, xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ và an ninh trật tự tại cảng hàng không, phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trước đó, thông tin về tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cục Hàng không cho biết có nhiều đường bay từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và phía Bắc có tỷ lệ đặt chỗ đạt từ 80-100% trong đó có đường bay đi đến Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình), Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hoá)...

Ngoài việc xây dựng kế hoạch tăng chuyến và tăng cường bay đêm, các hãng hàng không cũng cần tập trung bố trí phương tiện và nhân lực như phi công, tiếp viên... phục vụ những chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023.

Đối với tình trạng chậm, hủy chuyến vào cao điểm Tết, Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh: "Các hãng bay phải xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm, hủy chuyến bay. Đồng thời không để hành khách đi tàu bay về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển và tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn hàng không".

Đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất, dịch vụ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể đảm bảo khả năng cung cấp dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, trang thiết bị để phục vụ các chuyến bay theo kế hoạch khai thác tăng chuyến của hãng hàng không.

Đối với cảng vụ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu phổ biến, quán triệt các nội dung đến cơ quan, đơn vị hoạt động trên địa bàn các cảng hàng không.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về chậm, hủy chuyến, về an ninh, an toàn khai thác, chất lượng dịch vụ hoạt động của đơn vị hoạt động tại cảng hàng không nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm trên chuyến bay và tại cảng hàng không.

Ngoài ra còn phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng đó, cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không bảo đảm đúng lịch trình.

SIẾT CHẶT AN NINH, AN TOÀN, CẤM TAXI CHÈO KÉO KHÁCH.

Về công tác an ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không tập trung bố trí, bổ sung nhân viên an ninh hàng không, phương tiện, trang thiết bị trong khu vực cảng hàng không để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý cho hành khách.

Các cảng hàng không cũng cần thông tin để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại cảng hàng không để hành khách dễ nhận biết và sử dụng, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

"Khẩn trương hoàn thiện việc thu phí không dừng tại các cảng hàng không, tập trung các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng", Cục Hàng không yêu cầu.

Đặc biệt, Cục Hàng không Việt Nam lưu ý: "Cảng hàng không phải tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát nội bộ về an toàn khai thác và kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ được quyền khai thác tại cảng hàng không. Mọi trường hợp nhân viên của hãng có hiện tượng chèo kéo khách, ép giá khách, cần có hình thức xử lý nghiêm".

Ngoài ra, các cảng hàng không cần khẩn trương hoàn thiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng theo kế hoạch bảo trì đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn đối với các công trình, dự án bảo trì đang thi công.

Đối với dự án dừng thi công trong dịp Tết năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị thi công phải dọn dẹp công trường, tập trung thiết bị thi công đúng nơi quy định, bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, đèn tín hiệu... để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến luồng tuyến di chuyển của tàu bay, phương tiện và con người đi lại tại cảng hàng không, đảm bảo an toàn khai thác.