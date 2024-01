Hành khách tăng vọt, hàng không cung ứng thêm 10.000 ghế/ngày với các đường bay “nóng” từ Tân Sơn Nhất

Nhằm phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Hàng không Việt Nam vừa điều chỉnh tham số điều phối tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam và năng lực phục vụ của các đơn vị, để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tiếp tục điều chỉnh tham số điều phối slot lần 02 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

"Với việc tăng tham số điều phối, các hãng hàng không Việt Nam sẽ được xác nhận thêm 48 slot/ngày tương đương với khoảng 10.000 ghế/ngày để bổ sung thêm vào các đường bay nêu trên, góp phần “không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ". Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất các khung giờ ban ngày (6h00-23h55 giờ Hà Nội) từ 44 slot/giờ thành 46 slot/giờ, các khung giờ đêm (0h00-5h55 giờ Hà Nội) từ 40 slot/giờ thành 42 slot/giờ, trong giai đoạn từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 21/02/2024 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày 12 tháng Giêng).

"Các slot tăng thêm được dành cho các đường bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao, cần ưu tiên bổ sung ngay tải cung ứng như từ TP.HCM đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Ban Mê Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh", Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ.

Trước đó, thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy nhiều chặng từ TP.HCM đi các sân bay địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao. Thậm chí, nhiều chặng gần như "cháy" vé có thể kể đến như: TP.HCM - Huế (92,44%), TP.HCM - Pleiku (90,82%), TP.HCM - Thanh Hóa (93,08%), TP.HCM - Quy Nhơn (92,39%), TP.HCM - Chu Lai (95,09%)...

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không tiến hành rà soát kế hoạch khai thác, tiếp tục tối ưu hóa quỹ slot, tăng cường chuyến bay vào khung giờ ban đêm, quản lý, điều hành chuyến bay đúng giờ, hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Âm lịch 2024 sắp tới.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định; Phú Yên và Gia Lai về việc phối hợp tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không rà soát lại toàn bộ quy trình, xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện tại cảng hàng không, đảm bảo sẵn sàng cho phương án khai thác, phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bằng đường hàng không.

Đến nay, theo số liệu báo cáo của các hãng hàng không và để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép bay cho các hãng hàng không bổ sung thêm nhiều chuyến bay đi/đến các cảng hàng không, tập trung vào các khung giờ khai thác vào ban đêm.

Tuy nhiên, để đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ và theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khai thác tại các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát, yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi/đến cảng hàng không lập kế hoạch, tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt đi/đến các cảng hàng không, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các cảng hàng không.

Rà soát, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng các phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi/đến cảng hàng không.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra, công an địa phương phối hợp với cảng vụ hàng không, cảng hàng không để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, khẩn nguy.

"Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng xe dù, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định", Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ.