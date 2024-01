Đà Nẵng tấp nập đón du khách “xông đất” qua đường hàng không

Theo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, trong ngày đầu tiên của năm 2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 15,5 ngàn lượt khách, trong đó số chuyến bay quốc tế dự kiến 50 chuyến, ước đạt khoảng 7,5 ngàn lượt khách.

Ba chuyến bay “xông đất” được Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức chào đón trong dịp Tết Dương lịch, ngày 01/01/2024 (thứ Hai) bao gồm: Chuyến bay quốc nội của Hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN157 vận chuyển gần 140 khách từ Hà Nội đến Đà Nẵng lúc 7h10’; Tại Ga đến Quốc tế, chuyến bay quốc tế năm 2024 được chào đón mang số hiệu VJ881 của Hãng hàng không Vietjet, đưa hơn 140 hành khách từ In cheon (Hàn Quốc) đến với Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, chuyến bay VN319 từ Narita (Nhật Bản) – Đà Nẵng do Hãng Vietnam Airlines khai thác, mang 154 hành khách Nhật Bản đến Đà Nẵng

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà Ga quốc tế Đà Nẵng và đại diện của 2 hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet tham gia đón những đoàn khách đầu tiên trên 3 chuyến bay đến Đà Nẵng năm 2024 qua đường hàng không.

Tại buổi lễ đã diễn các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng, tặng hoa, quà cho các hành khách và trao các vouchers vé máy bay cho các hành khách may mắn. Ngoài ra, hành khách còn được chào đón với các tiết mục văn nghệ truyền thống và nhận quà tặng là những chiếc nón lá truyền thống cùng ảnh chụp check-in lấy ngay.

Những vị khách du lịch đầu tiên "xông đất" Đà Nẵng. Ảnh: Ngô Anh Văn

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết du lịch qua đường hàng không vẫn là nguồn khách chính của du lịch Đà Nẵng, với 40 ngàn chuyến bay, ước đạt hơn 6,3 triệu lượt trong năm 2023, tăng 1,42 lần so với năm 2022 và phục hồi 81,2% so với năm 2019.

Theo bà Hoài An, các đường bay trực tiếp quốc tế được khai thác trở lại trong thời gian qua đồng thời gia tốc cho sự phục hồi du lịch Đà Nẵng. Tính đến cuối năm 2023, Cảng Hàng không quốc tế khai thác 07 đường bay nội địa với tần suất bình quân 51 chuyến/ngày và 16 đường bay quốc tế với tần suất 49 chuyến/ngày.

Cập nhật tổng hợp số liệu từ các hãng hàng không, dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 03 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, ước đạt 434 chuyến (tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái) với hơn 65 ngàn lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái).

Bà Hoài An kỳ vọng, với tín hiệu tích cực từ các chuyến bay đến Đà Nẵng vào ngày 01/01/2024, cho thấy một kịch bản lạc quan hơn về phục hồi và phát triển các đường bay đến Đà Nẵng, hướng đến mục tiêu đạt được 8,42 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024.

Theo kế hoạch, cũng trong dip Tết Dương lịch, ngành Du lịch Đà Nẵng tổ chức chào đón tàu biển Westerdam xuất phát từ Sihanouville (Campuchia) ngày 30/12/2023, đã cập cảng Phú Mỹ và Nha Trang trước khi đến cảng Tiên Sa Đà Nẵng vào ngày 02/01/2024.

Tàu Westerdam là du thuyền sang trọng 5 sao thuộc hãng tàu thủy danh tiếng Holland America Line. Westerdam được thiết kế với nét cổ điển, sang trọng. Nội thất tiện nghi với những trang bị hiện đại bậc nhất, với 11 tầng rộng lớn cùng 14 thang máy, 3 bể bơi, sân thượng.

Trong dịp đến Đà Nẵng đầu năm mới 2024, tàu chở 1.937 hành khách và 781 thuyền viên đến từ các nhiều quốc gia như: Anh, Pháp, Ý, Đan Mạch, Hungary, Canada, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc…

Được biết, năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã đón tổng cộng 22 chuyến tàu biển với 18.000 lượt khách. Dự kiến theo lịch các hãng tàu đã đăng ký với Cảng Đà Nẵng, con số này sẽ lần lượt là 45 chuyến với khoảng hơn 40.000 lượt khách năm 2024.