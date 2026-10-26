HDCapital nâng cổ phần tại Chứng khoán SmartInvest lên 5,22%

CTCP Quản lý Quỹ HD (HDCapital) vừa công bố trở thành cổ đông lớn tại CTCP Chứng khoán SmartInvest (mã AAS-HNX).
Theo đó, HDCapital đã mua 2 triệu cổ phiếu vào ngày 21/10/2026. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 10 triệu cổ phiếu, chiếm 4,35% lên 12 triệu cổ phiếu, chiếm 5,22% vốn tại AAS.
Chốt phiên ngày 21/10, giá cổ phiếu AAS đạt 10.200 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, Quỹ này đã chi 20,4 tỷ để sở hữu để trở thành cổ đông lớn của AAS.
Được biết, AAS đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Dự kiến thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến ngày 23/11/2026.
Nội dung lấy ý kiến về việc đăng ký thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Địa điểm thực hiện tại số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội.
Vừa qua, ngày 23/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 639/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Chứng khoán SmartInvest.
Theo đó, công ty này bị phạt tiền 150 triệu đồng do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty báo cáo không chính xác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tại Biên bản làm việc ngày 11/11/2024 với UBCKNN đối với nội dung về việc sử dụng tiền, tài sản của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ phải trả khác cho bên thứ ba.
Ngoài bị phạt tiền, AAS còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc báo cáo thông tin chính xác, quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.
Về kết quả kinh doanh, AAS ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng quý 3/2026 đạt 18,9 tỷ đồng - cùng kỳ đạt hơn 112 tỷ đồng.
AAS cho biết nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế của quý 3/2026 so với quý 3/2025 là do doanh thu từ bán các tài sản tài chính FVTPL của quý 3/2026 là 42,073 tỷ đồng so với quý 3/2025 là 160,2 tỷ đồng; doanh thu từ cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL của quý 3/2026 là 13,2 tỷ đồng so với quý 3/2025 là 11,06 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán quý 3/2026 là 1,795 tỷ đồng so với quý 3/2025 là 6,7 tỷ đồng;
Mặt khác, chi phí từ lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL quý 3/2026 là 114,6 triệu đồng so với quý 3/2025 là 2,93 tỷ đồng; Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán quý 3/2026 là 3,4 tỷ đồng so với quý 3/2025 là 8,2 tỷ đồng; chi phí tài chính quý 3/2026 là 40,58 tỷ đồng so với quý 3/2025 là 34,85 tỷ đồng;
Lũy kế 9 tháng, AAS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ đạt hơn 160 tỷ đồng.
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