Hình thành hệ sinh thái chặt chẽ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước

Sáng 13/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương đã có buổi làm việc, trao đổi, lắng nghe ý kiến từ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Đồng chí nêu rõ, bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, công nghệ bán dẫn, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này vừa tạo ra cơ hội lớn, vừa đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, việc đánh giá cơ hội và khả năng của Việt Nam trong thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới; đề xuất giải pháp để Việt Nam phát huy hiệu quả nguồn vốn FDI, lan tỏa giá trị dòng vốn đầu tư nước ngoài sang khu vực trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa và liên kết sâu hơn doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước trong chuỗi giá trị toàn cầu… là những vấn đề trọng tâm được đưa ra bàn thảo tại buổi làm việc.

Đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu, Hàn Quốc, Úc, Singapore… đã phát biểu thể hiện niềm tin tích cực đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và định hướng cải cách của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp vẫn đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, có vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Nhiều ý kiến cũng cho thấy xu hướng đầu tư vào Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ rệt sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao hơn như bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, công nghệ số, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, logistics thông minh, tài chính quốc tế… Điều này phản ánh Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới của thế giới nhưng cũng gặp không ít thách thức, trong đó có vấn đề về mức độ lan tỏa công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới phải là hình thành hệ sinh thái liên kết chặt chẽ, thực chất và cùng phát triển giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, không chỉ chú trọng thu hút thêm các nhà đầu tư mới, mà còn hướng tới hỗ trợ, nuôi dưỡng và mở rộng các đầu tư FDI hiện có.

Tinh thần này cũng chính là một trong những định hướng lớn đang được nghiên cứu, hoàn thiện trong dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới. Theo đó, định hướng xuyên suốt là phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn kết chặt chẽ với khu vực kinh tế trong nước; lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và tính lan tỏa làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu.