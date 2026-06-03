CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Giám đốc cấp cao công ty công nghệ WSO2 - ông Dev Wijewardane đánh giá, hầu hết mọi người đều nói về AI agent, nhưng ít ai nhắc đến việc quản lý AI agent như thế nào. Các nhà quản lý và những nhà lãnh đạo có thể ra quyết định cần đưa vào quá trình tư duy của mình, không chỉ là triển khai AI mà còn là cách quản lý chúng.

Bà Marta Mróz - Sipiora, Giám đốc Phát triển Toàn cầu & Sáng tạo, Asseco Poland cho biết hơn 70% khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay kỳ vọng vào các dịch vụ ngân hàng hoàn toàn kỹ thuật số, trong khi thị trường ngân hàng AI toàn cầu dự kiến ​​sẽ vượt quá 300 tỷ USD vào năm 2030. Một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là xây dựng các nền tảng ngân hàng SME đa kênh (omnichannel) hiện đại, nhằm mang lại trải nghiệm khách hàng liền mạch trên cả kênh kỹ thuật số lẫn kênh truyền thống.

Phiên thảo luận với chủ đề “Niềm tin, công nghệ và nhân sự: Chương trình nghị sự của CEO cho thập kỷ tiếp theo của ngành ngân hàng”.

Bên cạnh đó, để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng cao, Việt Nam cần chuyển tư duy thu hút vốn sang tư duy xây dựng những ecosystem – những hệ thống có thể đồng bộ với nhau để cùng phát triển. Hệ sinh thái đó cần được xây dựng trên ba trụ cột không thể tách rời: thứ nhất là phát triển đồng bộ công nghệ và hạ tầng; thứ hai là môi trường pháp lý ngày càng rộng mở và minh bạch; thứ ba là phải xây dựng một hệ sinh thái tổng thể trong đó công nghệ, tài chính và sản phẩm gắn kết chặt chẽ với nhau.

Đó là những nhận định quan trọng của các chuyên gia, CEO hàng đầu tại WFIS Vietnam 2026 – Diễn đàn Đổi mới Tài chính Thế giới vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 500 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia công nghệ, đại diện ngân hàng, Fintech và các tập đoàn giải pháp tài chính hàng đầu.

Nhà báo Ngô Xuân Vũ, Ủy viên Hội đồng Biên tập, Phó Tổng Thư ký tòa soạn VnEconomy điều phối phiên thảo luận.

Tại Diễn đàn quan trọng này, nhà báo Ngô Xuân Vũ - Phó Tổng Thư ký Tòa soạn VnEconomy đã trực tiếp điều phối phiên thảo luận với chủ đề “Niềm tin, công nghệ và nhân sự: Chương trình nghị sự của CEO cho thập kỷ tiếp theo của ngành ngân hàng”.

Các nội dung chính của phiên thảo luận gồm: Tăng cường quản trị, an ninh mạng và các khung AI có đạo đức nhằm bảo vệ niềm tin của khách hàng trong bối cảnh hệ sinh thái tài chính ngày càng số hóa và kết nối chặt chẽ hơn; Vượt ra ngoài quá trình số hóa để tiến tới các mô hình ngân hàng thông minh, cloud-native và vận hành dựa trên dữ liệu, giúp nâng cao tính linh hoạt, khả năng chống chịu và tạo ra giá trị mới; Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo và năng lực của lực lượng lao động để thích ứng với vận hành dựa trên AI, tăng cường phối hợp liên phòng ban và đáp ứng sự thay đổi văn hóa cần thiết cho quá trình chuyển đổi liên tục.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên thảo luận “Niềm tin, công nghệ và nhân sự: Chương trình nghị sự của CEO cho thập kỷ tiếp theo của ngành ngân hàng” do nhà báo Nhà báo Ngô Xuân Vũ điều phối với sự tham gia của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối bán lẻ Ngân hàng Techcombank và ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TPBank.