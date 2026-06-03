CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Ban Truyền hình VnEconomy TV
03/06/2026, 08:04
Giám đốc cấp cao công ty công nghệ WSO2 - ông Dev Wijewardane đánh giá, hầu hết mọi người đều nói về AI agent, nhưng ít ai nhắc đến việc quản lý AI agent như thế nào. Các nhà quản lý và những nhà lãnh đạo có thể ra quyết định cần đưa vào quá trình tư duy của mình, không chỉ là triển khai AI mà còn là cách quản lý chúng.
Bà Marta Mróz - Sipiora, Giám đốc Phát triển Toàn cầu & Sáng tạo, Asseco Poland cho biết hơn 70% khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay kỳ vọng vào các dịch vụ ngân hàng hoàn toàn kỹ thuật số, trong khi thị trường ngân hàng AI toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá 300 tỷ USD vào năm 2030. Một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là xây dựng các nền tảng ngân hàng SME đa kênh (omnichannel) hiện đại, nhằm mang lại trải nghiệm khách hàng liền mạch trên cả kênh kỹ thuật số lẫn kênh truyền thống.
Bên cạnh đó, để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng cao, Việt Nam cần chuyển tư duy thu hút vốn sang tư duy xây dựng những ecosystem – những hệ thống có thể đồng bộ với nhau để cùng phát triển. Hệ sinh thái đó cần được xây dựng trên ba trụ cột không thể tách rời: thứ nhất là phát triển đồng bộ công nghệ và hạ tầng; thứ hai là môi trường pháp lý ngày càng rộng mở và minh bạch; thứ ba là phải xây dựng một hệ sinh thái tổng thể trong đó công nghệ, tài chính và sản phẩm gắn kết chặt chẽ với nhau.
Đó là những nhận định quan trọng của các chuyên gia, CEO hàng đầu tại WFIS Vietnam 2026 – Diễn đàn Đổi mới Tài chính Thế giới vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 500 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia công nghệ, đại diện ngân hàng, Fintech và các tập đoàn giải pháp tài chính hàng đầu.
Tại Diễn đàn quan trọng này, nhà báo Ngô Xuân Vũ - Phó Tổng Thư ký Tòa soạn VnEconomy đã trực tiếp điều phối phiên thảo luận với chủ đề “Niềm tin, công nghệ và nhân sự: Chương trình nghị sự của CEO cho thập kỷ tiếp theo của ngành ngân hàng”.
Các nội dung chính của phiên thảo luận gồm: Tăng cường quản trị, an ninh mạng và các khung AI có đạo đức nhằm bảo vệ niềm tin của khách hàng trong bối cảnh hệ sinh thái tài chính ngày càng số hóa và kết nối chặt chẽ hơn; Vượt ra ngoài quá trình số hóa để tiến tới các mô hình ngân hàng thông minh, cloud-native và vận hành dựa trên dữ liệu, giúp nâng cao tính linh hoạt, khả năng chống chịu và tạo ra giá trị mới; Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo và năng lực của lực lượng lao động để thích ứng với vận hành dựa trên AI, tăng cường phối hợp liên phòng ban và đáp ứng sự thay đổi văn hóa cần thiết cho quá trình chuyển đổi liên tục.
VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn phiên thảo luận “Niềm tin, công nghệ và nhân sự: Chương trình nghị sự của CEO cho thập kỷ tiếp theo của ngành ngân hàng” do nhà báo Nhà báo Ngô Xuân Vũ điều phối với sự tham gia của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối bán lẻ Ngân hàng Techcombank và ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TPBank.
08:09, 01/06/2026
Yêu cầu tái định hình ngành dịch vụ tài chính không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà còn đặt ra bài toán về quản trị, an ninh hệ thống và xây dựng các khung AI có đạo đức.
Chủ động kiến tạo các năng lực mới, động lực tăng trưởng mới và không gian phát triển mới. Đây không chỉ là điều chỉnh mô hình phát triển, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới.
FDI thế hệ mới với việc thu hút dòng vốn chất lượng cao, liên kết và hợp lực giữa các khu vực kinh tế là bài toán Việt Nam cần giải quyết sớm…
Ngày 27/5/2026, THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 – triển lãm thương mại thực phẩm và đồ uống toàn diện hàng đầu châu Á – đã chính thức khai mạc tại IMPACT Muang Thong Thani, Bangkok...
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào những động lực tăng trưởng truyền thống vốn đã đến giới hạn, mà Việt Nam cần tập trung vào những động lực tăng trưởng mới. Đó là đổi mới sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là nhà cung cấp giải pháp mà còn là lực lượng kiến tạo năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế. Đây là nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2026 Vietnam diễn ra trong hai ngày 27-28/5 tại Hà Nội.
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.
Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: