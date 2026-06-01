Chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia, tạo động lực tăng trưởng mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, từ một nền kinh tế kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh với quy mô GDP tăng trưởng vượt bậc, đứng thứ 32 thế giới năm 2025, nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định cần chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình tăng trưởng và phát triển hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế: tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào vốn, lao động và khai thác tài nguyên; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh chưa cao; năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ còn hạn chế; quản trị quốc gia, quản trị xã hội và năng lực điều phối liên ngành, quản trị dựa trên dữ liệu chưa theo kịp yêu cầu phát triển số và kinh tế số.

Các xu hướng lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, cấu trúc kinh tế, xã hội, phương thức quản trị và năng lực cạnh tranh của các quốc gia; yêu cầu đặt ra không chỉ là thích ứng với những biến đổi mới, mà quan trọng hơn là phải chủ động kiến tạo các năng lực mới, động lực tăng trưởng mới và không gian phát triển mới.

Các đại biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước.

Đây là không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” vừa diễn ra tại TP Hải Phòng.