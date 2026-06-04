Thu giữ gần 12 nghìn sản phẩm tiêu dùng tại cảng biển, cửa khẩu

Thông tin mới nhất từ Cục Hải quan cho biết, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Kết quả phát hiện, thu giữ 4.904 sản phẩm là hàng thời trang, điện thoại, phụ kiện điện thoại, vòng bi, đồ chơi trẻ em, áo quần, ba lô… quá cảnh và nhập khẩu nghi vấn hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 6.956 sản phẩm hàng hoá không đủ điều kiện nhập khẩu - đồ chơi trẻ em không đăng ký kiểm tra chuyên ngành.

Gần 12 nghìn sản phẩm tiêu dùng vừa bị thu giữ tại các cảng biển, cửa khẩu.

Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng quá cảnh do Công ty TNHH Thương mại TK vận chuyển bằng đường bộ từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) đi Campuchia.

Kết quả kiểm tra 6 mục hàng với tổng số 1.043 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, gồm: 300 điện thoại và linh kiện điện thoại gắn nhãn Samsung; hơn 500 cục sạc điện thoại, cổng sạc type C loại 40W, màn hình điện thoại có kèm dây cáp màn hình gắn nhãn hiệu Apple cùng hàng loạt các sản phẩm gắn nhãn hiệu Anker, Timken đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Kiểm tra lô hàng quá cảnh được vận chuyển bởi Công ty TNHH Thương mại AS từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Tỉnh Đồng Nai) đi Campuchia, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm là quần áo, ba lô giả nhãn hiệu Louis Vuitton, Dior, Fendi, Adidas, Nike.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại cảng Cát Lái và cảng Cái Mép (TP Hồ Chí Minh) lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng nghìn sản phẩm đồ chơi trẻ em nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu và không đủ điều kiện nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên ĐTTM PTH và Công ty Cổ phần GNL.

Hiện Chi cục Điều tra chống buôn lậu đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Kết quả phát hiện, bắt giữ các vụ việc tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Hải quan trong việc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa; chủ động ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đó cũng là chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh và tiêu dùng lành mạnh, hợp pháp cho người dân, doanh nghiệp.