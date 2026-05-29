THAIFEX – ANUGA ASIA 2026: Cơ hội để F&B Việt bước sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan (DITP) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan phối hợp tổ chức cùng Phòng Thương mại Thái Lan (TCC) và tập đoàn triển lãm Koelnmesse (KM), diễn ra từ ngày 26 đến 30/5/2026.

Với chủ đề “Bigger – Better – Bolder”, THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên mở rộng tổng diện tích trưng bày vượt 140.000 m2 – quy mô lớn nhất trong lịch sử sự kiện. Triển lãm quy tụ 3.590 doanh nghiệp với 6.710 gian hàng đến từ 56 quốc gia, ghi nhận số lượng quốc gia tham gia cao nhất từ trước đến nay. THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 dự kiến ​​sẽ tạo ra giá trị thương mại vượt quá 130 tỷ baht.

Danh mục sản phẩm trưng bày trải rộng từ thực phẩm, đồ uống, nông sản, nông sản chế biến đến công nghệ thực phẩm và các giải pháp liên quan trong chuỗi cung ứng ngành F&B. Đáng chú ý, điểm nhấn mới của kỳ triển lãm năm nay là khu vực Impact Forum Hall 4, được định vị như một không gian kết nối dành cho các nhà mua hàng đang tìm kiếm sản phẩm mới ra mắt, thương hiệu tiềm năng cùng những giải pháp đổi mới sáng tạo chưa được phân phối rộng rãi trên thị trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định THAIFEX – ANUGA ASIA là một trong những cơ chế trọng tâm của Chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp thực phẩm tiến về phía trước. Hiện nay, triển lãm được xếp hạng trong nhóm 4 triển lãm thương mại thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới, đóng vai trò thiết yếu trong nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm của Thái Lan.

“Quy mô của triển lãm năm nay, cùng với đà tăng trưởng bền vững của ngành thực phẩm Thái Lan – với giá trị xuất khẩu vượt ngưỡng 1.254 tỷ Baht trong năm 2025 – phản ánh rõ nét tiềm lực mạnh mẽ của Thái Lan với tư cách là một trung tâm kinh doanh thực phẩm toàn cầu. Chúng tôi tin tưởng rằng triển vọng kinh tế tích cực này sẽ củng cố niềm tin kinh doanh và tăng cường hơn nữa các quan hệ đối tác thương mại quốc tế của Thái Lan”, Thủ tướng Anutin cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại khai mạc sự kiện THAIFEX – ANUGA ASIA 2026.

Bên cạnh các gian hàng trưng bày bao quát mọi phân khúc sản phẩm thực phẩm và đồ uống, THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 còn được bổ sung nhiều hoạt động triển lãm chuyên biệt, tọa đàm, hội thảo chuyên gia và phiên kết nối doanh nghiệp, nhằm cập nhật cho các đại biểu về xu hướng thực phẩm mới nhất, nhu cầu thị trường và những đổi mới sáng tạo có tiềm năng bứt phá trong kinh doanh.

VIỆT NAM – ĐỐI TÁC F&B ĐẦY TIỀM NĂNG TRONG KHU VỰC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Trong những năm gần đây, ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) Việt Nam đang cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ở quy mô sản xuất mà còn ở năng lực đổi mới sản phẩm, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và khả năng thích ứng với xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

Từ các doanh nghiệp nông sản chế biến, thực phẩm tiện lợi đến đồ uống và sản phẩm tốt cho sức khoẻ, ngày càng nhiều thương hiệu Việt chủ động đầu tư vào bao bì, công nghệ sản xuất, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Sự hiện diện ngày càng nổi bật của doanh nghiệp Việt tại các triển lãm thương mại quốc tế lớn, đặc biệt là tại THAIFEX – ANUGA ASIA 2026, cũng phản ánh tham vọng mở rộng thị trường và từng bước nâng cao vị thế của ngành F&B Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự hiện diện ngày càng nổi bật của doanh nghiệp Việt tại các triển lãm thương mại quốc tế lớn, đặc biệt là tại THAIFEX – ANUGA ASIA 2026, cũng phản ánh tham vọng mở rộng thị trường và từng bước nâng cao vị thế của ngành F&B Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo thống kê của DITP, tại THAIFEX – ANUGA ASIA 2026, Việt Nam là quốc gia nước ngoài có số lượng doanh nghiệp tham dự lớn thứ hai triển lãm thương mại này. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Surinthorn Sunthornsanan, Phó Tổng Giám đốc Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan (DITP), nhận định rằng qua nhiều năm tham dự triển lãm, phía DITP ghi nhận sự tăng trưởng liên tục của Việt Nam, cả về số lượng doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm.

“Chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác đặc biệt mạnh mẽ trong các mảng: sản phẩm thực phẩm bền vững và có giá trị gia tăng; đổi mới trong thủy sản và nuôi trồng thủy sản; cà phê và đồ uống; giải pháp protein thực vật và protein thay thế; thực phẩm chức năng và thực phẩm hướng tới sức khỏe; công nghệ chế biến thực phẩm và phát triển chuỗi cung ứng”, ông Surinthorn Sunthornsanan cho biết.

Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng thể hiện sức cạnh tranh vượt trội, không chỉ ở xuất khẩu nông sản thô mà còn vươn lên mạnh mẽ trong các lĩnh vực thực phẩm chế biến, đồ uống sáng tạo, bao bì, xây dựng thương hiệu và năng lực xuất khẩu.

Tuy nhiên, với số lượng doanh nghiệp tham gia triển lãm THAIFEX rất lớn, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến những tên tuổi F&B hàng đầu Việt Nam, các doanh nghiệp khởi nghiệp và SME khó tránh khỏi áp lực cạnh tranh gay gắt.

Để giúp các doanh nghiệp SME Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng và tận dụng tối đa lợi thế tại triển lãm, ông Surinthorn gợi ý rằng ngoài các cơ hội thương mại trực tiếp, các doanh nghiệp nên chủ động tham gia hội thảo, phiên trình bày xu hướng, tọa đàm chuyên gia, triển lãm startup và các hoạt động kết nối được tổ chức xuyên suốt các ngày diễn ra sự kiện – đây chính là nền tảng để các doanh nghiệp Việt tăng cơ hội tìm kiếm khách hàng và khẳng định thế mạnh của mình.

“Đối với các doanh nghiệp SME Việt Nam, các hoạt động hợp tác và chia sẻ tại triển lãm có thể hỗ trợ việc phát triển năng lực lâu dài và nâng cao mức độ sẵn sàng xuất khẩu, đặc biệt trong các thị trường quốc tế vốn có mức độ cạnh tranh rất cao. Chúng tôi tin rằng việc trao đổi kiến thức và hợp tác khu vực là chìa khóa then chốt để củng cố vị thế của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung trên bản đồ các trung tâm thực phẩm hàng đầu toàn cầu”, ông Surinthorn nhấn mạnh.

Đối với các doanh nghiệp SME Việt Nam, các hoạt động hợp tác và chia sẻ tại triển lãm có thể hỗ trợ việc phát triển năng lực lâu dài và nâng cao mức độ sẵn sàng xuất khẩu, đặc biệt trong các thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh ngành F&B toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh dựa trên đổi mới, tính bền vững và khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu tiêu dùng, THAIFEX – ANUGA ASIA không chỉ là một triển lãm thương mại đơn thuần mà còn trở thành “điểm chạm” chiến lược để các doanh nghiệp trong khu vực kết nối, học hỏi và định vị thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp ngành hàng F&B Việt Nam, đặc biệt là khối SME, đây là cơ hội để quan sát xu hướng mới, nâng cao năng lực sản phẩm và mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu. Tuy nhiên, để tiến xa hơn trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp cần đầu tư bài bản hơn vào chất lượng, tiêu chuẩn hóa sản xuất, phát triển thương hiệu và câu chuyện sản phẩm, đồng thời chủ động thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.