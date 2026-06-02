Làm chủ dữ liệu thông minh trong kỷ nguyên AI và ngân hàng số

Chuỗi Sự kiện Đổi mới Tài chính Toàn cầu (WFIS) Việt Nam 2026 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Tradepass tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội với nhiều phiên tọa đàm, hội thảo chất lượng.

VnEconomy tham gia điều phối hai phiên thảo luận quan trọng tại sự kiện. Trong đó, phiên 1 với chủ đề “Làm chủ dữ liệu thông minh, kiến tạo những quyết định nhạy bén hơn trong lĩnh vực ngân hàng” do Nhà báo Hoàng Thu – Giám đốc điều hành Tech Connect, VnEconomy điều phối.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, dưới tác động mạnh mẽ của ngân hàng số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và các xu hướng đổi mới sáng tạo. AI trong ngân hàng, cloud-native banking, tài chính siêu cá nhân hóa, quản trị dữ liệu, chống gian lận số và tương lai của tiền kỹ thuật số... được thảo luận chuyên sâu, làm rõ các vấn đề liên quan.

Trong bối cảnh thực tế hiện nay, yêu cầu tái định hình ngành dịch vụ tài chính không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà còn đặt ra bài toán về quản trị, an ninh hệ thống và xây dựng các khung AI có đạo đức. Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm duy trì niềm tin của khách hàng trong một hệ sinh thái tài chính ngày càng số hóa và kết nối chặt chẽ.

