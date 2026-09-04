Họp báo Chính phủ Thường kỳ tháng 8: Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm

Họp báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì. Trước đó, tại phiên họp Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm.

Theo báo cáo, CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ. Bình quân 8 tháng, CPI tăng 4,45%, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Thu ngân sách Nhà nước tiếp tục là điểm sáng. Lũy kế 8 tháng đạt khoảng 2,02 triệu tỷ đồng, bằng 79,8% dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những điểm nổi bật nhất của bức tranh kinh tế 8 tháng là dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 40,63 tỷ USD, tăng tới 55,4% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 17,25 tỷ USD, tăng 12%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% và là mức cao nhất trong 8 tháng từ trước tới nay.

Đây là con số cần được đặc biệt lưu ý. Nhập khẩu tăng mạnh cho thấy nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc và tư liệu sản xuất đang gia tăng, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Công nghiệp và dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,5%.

Ở khu vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%. Du lịch tiếp tục phục hồi, trong khi thị trường doanh nghiệp ghi nhận hơn 206 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng.

Đáng chú ý, lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng mới. Doanh thu công nghiệp công nghệ số 8 tháng ước đạt 4,616 triệu tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên cho thấy nền kinh tế đang có nhiều động lực quan trọng: công nghiệp tăng trưởng hai con số, FDI tăng mạnh, thương mại mở rộng, tiêu dùng phục hồi và đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy.

Nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, 4 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn có tính quyết định. Trọng tâm điều hành được đặt vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội.

Thông điệp xuyên suốt được Chính phủ đặt ra là không chỉ duy trì đà tăng trưởng, mà phải chuyển sang trạng thái tăng tốc. Với nền tảng 8 tháng đã đạt được, vấn đề của những tháng cuối năm là làm thế nào biến các nguồn lực đang có thành kết quả tăng trưởng thực chất và bền vững. Đây sẽ là phép thử quan trọng đối với năng lực điều hành và khả năng thực thi chính sách của nền kinh tế trong chặng đường cuối năm 2026.