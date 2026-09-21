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[Trực tiếp] Tọa đàm Tổ chức dịch vụ việc làm công lập trong Luật Việc làm 2025

[Trực tiếp] Tọa đàm Tổ chức dịch vụ việc làm công lập trong Luật Việc làm 2025

T Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh Luật Việc làm 2025 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đặc biệt, Nghị định 352/2025/NĐ-CP cũng đã được Chính phủ ban hành, quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm.

Theo định hướng chính sách, Tổ chức dịch vụ việc làm công lập với chức năng đã được mở rộng hơn, không chỉ tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, mà còn trở thành đầu mối tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề và kết nối cung – cầu lao động.

Vì vậy, tọa đàm nhằm làm rõ các điểm mới của Luật Việc làm 2025 và Nghị định 352/2025/NĐ-CP về dịch vụ việc làm, đặc biệt là việc chuyển “Trung tâm dịch vụ việc làm” thành “Tổ chức dịch vụ việc làm công lập”.

Đồng thời, nhấn mạnh vai trò then chốt của tổ chức này trong thực thi chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là thông qua kết nối cung – cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đào tạo và phân tích thị trường lao động.

Hai khách mời của tọa đàm gồm:

- Ông Lê Quang Trung, chuyên gia lao động việc làm;

- Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội;

- Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân sinh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành tọa đàm.

Tọa đàm sẽ được phát trên nền tảng trực tuyến VnEconomy và  Fanpage VnEconomy.

Trân trọng kính mời Quý độc giả quan tâm theo dõi!

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