Tín dụng địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai tăng hơn 10% sau 8 tháng

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2, hoạt động tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng đạt 6.392 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10,08% so với cuối năm 2025.
Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2, cho biết đặt trong mối liên hệ với tín dụng cả nước, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai chiếm khoảng 30,4% tổng dư nợ cả nước và cùng xu hướng tăng trưởng. Trong 8 tháng đầu năm, tín dụng cả nước tăng 10,24%.
“Ở góc độ chính sách và thực hiện chính sách, hoạt động tín dụng trên địa bàn trong 8 tháng đầu năm gắn với việc đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế”, ông Lệnh cho biết.
Trong 8 tháng đầu năm 2026, tín dụng cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng khoảng 10,8% so với cuối năm 2025.
Hoạt động tín dụng cũng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và gắn với việc thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, cho vay xuất khẩu đạt 375 nghìn tỷ đồng; cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đạt 845 nghìn tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1.412 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng khoảng 10% so với cuối năm 2025.
Riêng gói tín dụng cho vay nông, lâm, thủy sản có doanh số giải ngân lũy kế từ đầu chương trình đến nay đạt 64,8 nghìn tỷ đồng, với 18.612 lượt khách hàng vay vốn. Đến cuối tháng 8/2026, dư nợ chương trình đạt 11,7 nghìn tỷ đồng.
Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 nhận định hoạt động tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai diễn biến phù hợp với định hướng chính sách và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, cùng tác động từ môi trường kinh tế - xã hội. Các động lực tăng trưởng kinh tế như xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư tiếp tục tác động đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong mối liên hệ giữa ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế.
Ở góc độ kinh doanh và quản trị hoạt động, tăng trưởng nguồn vốn huy động trong 8 tháng đầu năm trên địa bàn là cơ sở nền tảng, góp phần quan trọng để các tổ chức tín dụng mở rộng và tăng trưởng tín dụng.
Đến cuối tháng 8/2026, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 6.324 nghìn tỷ đồng, tăng 1,07% so với tháng trước và 8,51% so với cuối năm. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn đạt 4.225 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,8% tổng tiền gửi và tăng 9,3% so với cuối năm.
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ phải trả hơn 1,2 nghìn tỷ USD tiền lãi nợ công. Số tiền này lớn hơn tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm của phần lớn các nền kinh tế trên thế giới...
Gần 27 năm hiện diện tại Việt Nam, Prudential Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong hoạt động kinh doanh khi nằm trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm có nộp ngân sách lớn nhất tại VNTAX 2026 - bảng xếp hạng các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố.
ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,8%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 7. Tuy nhiên, lạm phát dự báo cũng tăng lên 4,3%, cho thấy dư địa chính sách đang chịu thêm sức ép trong bối cảnh áp lực từ nhu cầu trong nước, giá năng lượng và các yếu tố bên ngoài gia tăng…
Thị trường tài chính Nhật Bản đã trải qua những biến động lớn trong thời gian gần đây, từ lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh lên mức cao nhất 3 thập kỷ đến động thái can thiệp phối hợp với Mỹ nhằm hỗ trợ tỷ giá đồng yên...
Khi 94% giao dịch được thực hiện qua kênh số, dịch vụ ngân hàng ngày càng hiện diện sâu hơn trong đời sống hằng ngày của khách hàng.
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Giữa núi rừng biên giới Yên Khương, đêm Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hơn 1.000 phần quà được trao tới các em học sinh, cùng những ước mơ nhỏ bé được lắng nghe và chắp cánh.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...