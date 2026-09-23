Tín dụng địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai tăng hơn 10% sau 8 tháng

Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 6.392 nghìn tỷ đồng, tăng 10,08%. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và triển khai các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước...

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Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2, hoạt động tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Đến cuối tháng 8/2026, tổng dư nợ tín dụng đạt 6.392 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 10,08% so với cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2, cho biết đặt trong mối liên hệ với tín dụng cả nước, dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai chiếm khoảng 30,4% tổng dư nợ cả nước và cùng xu hướng tăng trưởng. Trong 8 tháng đầu năm, tín dụng cả nước tăng 10,24%.

“Ở góc độ chính sách và thực hiện chính sách, hoạt động tín dụng trên địa bàn trong 8 tháng đầu năm gắn với việc đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế”, ông Lệnh cho biết.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tín dụng cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng khoảng 10,8% so với cuối năm 2025.

Hoạt động tín dụng cũng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và gắn với việc thực hiện các chương trình tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, cho vay xuất khẩu đạt 375 nghìn tỷ đồng; cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đạt 845 nghìn tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 1.412 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng khoảng 10% so với cuối năm 2025.

Riêng gói tín dụng cho vay nông, lâm, thủy sản có doanh số giải ngân lũy kế từ đầu chương trình đến nay đạt 64,8 nghìn tỷ đồng, với 18.612 lượt khách hàng vay vốn. Đến cuối tháng 8/2026, dư nợ chương trình đạt 11,7 nghìn tỷ đồng.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 2 nhận định hoạt động tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai diễn biến phù hợp với định hướng chính sách và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, cùng tác động từ môi trường kinh tế - xã hội. Các động lực tăng trưởng kinh tế như xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư tiếp tục tác động đến hoạt động tín dụng ngân hàng trong mối liên hệ giữa ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế.

Ở góc độ kinh doanh và quản trị hoạt động, tăng trưởng nguồn vốn huy động trong 8 tháng đầu năm trên địa bàn là cơ sở nền tảng, góp phần quan trọng để các tổ chức tín dụng mở rộng và tăng trưởng tín dụng.

Đến cuối tháng 8/2026, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 6.324 nghìn tỷ đồng, tăng 1,07% so với tháng trước và 8,51% so với cuối năm. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư và tiền gửi có kỳ hạn đạt 4.225 nghìn tỷ đồng, chiếm 67,8% tổng tiền gửi và tăng 9,3% so với cuối năm.