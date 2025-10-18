Thứ Bảy, 18/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

HOSE công bố 50 cổ phiếu trong thành phần chỉ số VN50 GROWTH

Hà Anh

18/10/2025, 08:17

Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh mục cổ phiếu thành phần của chỉ số VN50 GROWTH và được vận hành từ ngày 3/11 tới.

HOSE cho biết chỉ số VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index) được thiết kế để theo dõi hiệu suất của nhóm 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE và thể hiện khả năng tăng trưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ số VN50 Growth được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 10% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành). Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số. Hệ số này nhằm ưu tiên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho các doanh nghiệp có chất lượng tăng trưởng thực sự vượt trội trong danh mục, giúp nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững một cách hiệu quả và có chọn lọc.

Trong danh sách mà HOSE công bố 50 mã gồm: ACB, BID; CTG; DGC; DIG; DXG, EIB, EVF, FPT, FRT, GEX, GMD, HAG, HCM, HDB, HPG, HSG, KBC; KDH, LPB, MBB, MSB, MSN, MWG, NAB, NLG, OCB, PDR, PNJ, REE, SBT; SHB, SSB, SSI, STB, TCB, TPB, VCB, VCG, VCI, VHM, VIB, VIC, VIX, VJC, VND, VNM, VPB, VPI và VRE.

Bên cạnh đó có 10 mã trong danh mục dự phòng gồm: CII; SAB, TCH, DBC, GAS, VHC, SIP, PVD, POW, VSC.

Từ khóa:

chứng khoán giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE Hose Vietnam Growth 50 Index VN50 Growth

