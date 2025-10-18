HOSE công bố 50 cổ phiếu trong thành phần chỉ số VN50 GROWTH

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố danh mục cổ phiếu thành phần của chỉ số VN50 GROWTH và được vận hành từ ngày 3/11 tới.
HOSE cho biết chỉ số VN50 Growth (Vietnam Growth 50 Index) được thiết kế để theo dõi hiệu suất của nhóm 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HOSE và thể hiện khả năng tăng trưởng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Chỉ số VN50 Growth được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float (có áp dụng ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 10% cho từng cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành). Điểm nổi bật của chỉ số VN50 Growth là hệ số điều chỉnh trọng số tăng trưởng của cổ phiếu (thông qua hiệu quả tăng trưởng EPS lịch sử của doanh nghiệp) trong công thức tính toán chỉ số. Hệ số này nhằm ưu tiên phân bổ tỷ trọng cao hơn cho các doanh nghiệp có chất lượng tăng trưởng thực sự vượt trội trong danh mục, giúp nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững một cách hiệu quả và có chọn lọc.
Trong danh sách mà HOSE công bố 50 mã gồm: ACB, BID; CTG; DGC; DIG; DXG, EIB, EVF, FPT, FRT, GEX, GMD, HAG, HCM, HDB, HPG, HSG, KBC; KDH, LPB, MBB, MSB, MSN, MWG, NAB, NLG, OCB, PDR, PNJ, REE, SBT; SHB, SSB, SSI, STB, TCB, TPB, VCB, VCG, VCI, VHM, VIB, VIC, VIX, VJC, VND, VNM, VPB, VPI và VRE.
Bên cạnh đó có 10 mã trong danh mục dự phòng gồm: CII; SAB, TCH, DBC, GAS, VHC, SIP, PVD, POW, VSC.
Thông tư 01/2021/TT-NHNN dẫn đến tình trạng các ngân hàng Nhà nước chi phối vốn dồn hàng chục nghìn tỷ đồng mua trái phiếu ngân hàng cổ phần với lãi suất rất thấp nhưng kỳ hạn dài và thiếu căn cứ để giám sát. Thanh tra Chính phủ kiến nghị cần sửa đổi thông tư này...
Dù vậy, cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 4,9% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 7,3 triệu đồng/lượng...
Nâng hạng thị trường chứng khoán mang lại "cú hích" mạnh mẽ, mở ra cơ hội đón dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài từ các quỹ chủ động và quỹ chỉ số toàn cầu. Song, cần nhận diện rõ cơ hội và những thách thức đi kèm trong giai đoạn mới…
Chỉ số VNMITECH được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float, đồng thời áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa 15% cho từng cổ phiếu và 25% cho nhóm cổ phiếu ngành nguyên vật liệu, tạo sự cân bằng hợp lý trong danh mục.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: