Johnny Depp ra album nhạc, tiếp tục là cái tên "hái ra tiền"

Ngày 15/7, nam diễn viên Johnny Depp đã phát hành album mang tên "18" với rocker người Anh Jeff Beck. Theo Hãng tin AFP, album "18" gồm có 13 ca khúc, trong đó diễn viên Cướp biển vùng Caribê chủ yếu hát và chơi guitar các bản cover của những ca khúc đình đám. Trong số này có ca khúc What's Going On của nghệ sĩ Marvin Gaye, Isolation của nghệ sĩ John Lennon và ca khúc kinh điển Venus In Furs của ban nhạc rock Velvet Underground.

Ngoài ra, Depp cũng trình bày một ca khúc có chủ đề liên quan đến cuộc hôn nhân "cơm không lành canh không ngọt" với nữ diễn viên Amber Heard. Tờ Times tiết lộ, một số đoạn của ca khúc Sad Motherf nằm trong album 18 của Johnny Depp viết: "Tôi nghĩ em đã nói quá đủ rồi. Em đang ngồi đó như một con vật bị ngứa suốt 7 năm", "Nếu tôi có một xu, nó cũng không dành cho em"… Lời bài hát giống như là nỗi lòng của nam diễn viên trong phiên tòa kéo dài nhiều tuần, cũng như cuộc sống hôn nhân đầy rắc rối của anh và vợ cũ trong suốt 7 năm.

Bên cạnh đó, album cũng bao gồm hai ca khúc do nam tài tử 59 tuổi tự sáng tác là This is a Song for Miss Hedy Lamarr và Sad Motherfuckin' Parade. Depp đã hát về nữ diễn viên người Mỹ gốc Áo Lamarr, người đã sống ẩn dật trong những năm cuối đời. Nam ca sỹ cũng hứa hẹn cho ra mắt một MV cho ca khúc này.

Nói về sự kết hợp lần này, Jeff Beck chia sẻ về người bạn của mình - Johnny Depp: "Tôi chưa từng hợp tác với một nghệ sĩ sáng tạo nào như anh ấy trong nhiều năm liền. Anh ấy là nhân tố chính trong album lần này. Tôi hi vọng mọi người có thể đón nhận anh một cách nghiêm túc trong vai trò nghệ sĩ bởi vẫn thật khó để một số người chấp nhận sự thật rằng Johnny Depp có thể hát rock n roll," Jeff Beck nói.

Bìa album "18" của Johnny Depp và Jeff Beck.

Nhiều người cho rằng nam diễn viên 58 tuổi đang có ý định quay lưng lại với Hollywood để tập trung vào âm nhạc hơn, đặc biệt là khi anh từng khẳng định âm nhạc mới chính là tình yêu đầu tiên của anh. Tuy nhiên, theo nguồn tin của People, Johnny Depp sẽ không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. "Sự nghiệp điện ảnh đã là mọi thứ của anh ấy trong nhiều năm qua. Anh ấy yêu âm nhạc nhưng diễn xuất mới là cuộc sống của anh ấy," nguồn tin chia sẻ, "Anh ấy không thể ngồi một chỗ và không làm gì khi sự thật là sự nghiệp đang bị ảnh hưởng. Johnny nghĩ rằng phán quyết của tòa án rất công bằng, do đó anh mong có thể hồi phục lại sự nghiệp của mình".

Hôm thứ Tư (13/7), Thẩm phán Penney Azcarate – người chủ trì phiên tòa xét xử vụ kiện phỉ báng của Johnny Depp chống lại Amber Heard tại Tòa án Quận Fairfax (tiểu bang Virginia, Mỹ) – cũng đã bác lá đơn dài 43 trang do phía nữ diễn viên 36 tuổi đệ trình vào đầu tháng yêu cầu hủy bỏ phán quyết của vụ kiện trên.

Được biết, tình hình tài chính của Amber Heard hiện khá khó khăn. Nữ diễn viên hiện chỉ còn 2,5 triệu USD (58 tỷ đồng), không đủ để bồi thường cho Johnny Depp. Nguy cơ thất nghiệp của cô tại Hollywood khá lớn vì đồng nghiệp, khán giả quay lưng sau vụ kiện ồn ào. Ngoài ra, phía công ty bảo hiểm của Amber Heard tuyên bố không chi trả các chi phí pháp lý liên quan đến vụ kiện tụng của cô với Johnny Depp. Theo nguồn tin từ People, nhà cung cấp bảo hiểm cho Amber Heard đang thực hiện các biện pháp nhằm tránh chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí pháp lý và phí bồi thường thiệt hại của nữ diễn viên liên quan tới vụ kiện phỉ báng giữa cô với Johnny Depp.

Trong khi đó, sau khi chiến thắng phiên tòa phỉ báng, Johnny Depp đã trở lại hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Tài tử 59 tuổi cùng Jeff Beck tham gia chuỗi lưu diễn khắp nước Anh, đàn và hát các bài hát về những năm tháng của tuổi trẻ. Cựu giám đốc điều hành của Disney thì tuyên bố trên tờ People rằng Depp có thể trở lại với vai Jack Sparrow trong Pirates of the Caribbean nếu anh muốn.

Hình ảnh Johnny Depp đàn và hát đầy lãng tử trên sân khấu thời gian gần đây khiến anh vẫn là cái tên bảo chứng doanh thu cho nhiều thương hiệu.

Trước đó, Johnny Depp đã trở thành chủ đề thịnh hành trên TikTok với hàng loạt video của người dùng về nội dung ủng hộ tài tử trong cuộc chiến với Heard. Hashtag #JohnnyDepp có 33,5 tỷ lượt xem, gấp hơn bốn lần tổng dân số toàn cầu, #JusticeforJohnnyDepp có 20,2 tỷ lượt xem. Để đáp lại người hâm mộ, nam tài tử đã gia nhập ứng dụng chia sẻ video hàng đầu thế giới hồi tháng 6 và nhanh chóng được xác thực tài khoản. Ngay lập tức, tài khoản TikTok của Johnny Depp đạt 2,5 triệu lượt theo dõi sau 12 tiếng lập dù chưa đăng video nào. Ngoài ra, tài tử còn đang sở hữu tài khoản Instagram với hơn 24,5 triệu lượt theo dõi.

Những điều này khiến tờ Pagesix nhận định Depp vẫn là cái tên "hái ra tiền" ở thời điểm này khi Dior - thương hiệu đứng về phía Depp trước khi tòa phán quyết - đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng vọt. Người hâm mộ đua nhau mua loại nước hoa Sauvage do Depp quảng cáo để thể hiện sự ủng hộ. Dior không công bố con số cụ thể nhưng theo Wall Street Journal đó là loại nước hoa dành cho nam giới bán chạy nhất tại các cửa hàng trực tuyến của Sephora và Ulta.