Cuộc chiến pháp lý 100 triệu USD của Johnny Depp và vợ cũ: Ai thiệt hơn ai?

Năm 2022 đánh dấu vụ kiện tụng hậu ly hôn giữa Johnny Depp và Amber Heard bước sang năm thứ ba. Sự việc bắt đầu từ tháng 3/2019, Johnny Depp đệ đơn kiện Amber Heard tội phỉ báng và đòi số tiền bồi thường 50 triệu USD sau khi tờ Washington Post cho đăng bài xã luận về trải nghiệm là nạn nhân của bạo lực gia đình do nữ diễn viên chấp bút.

"Cô Heard không phải nạn nhân của bạo lực gia đình. Cô ấy là thủ phạm", Depp trình bày trong lá đơn tố cáo năm 2019. Tại thời điểm ấy, Johnny Depp và Amber Heard đã ly hôn được vài năm. Người đẹp đã yêu cầu lệnh cấm tiếp cận và chi phí ổn định cuộc sống 7 triệu USD từ chồng cũ. Tuy nhiên, Amber Heard sau đó thất bại trong việc chuyển hồ sơ vụ kiện tới tòa án California và thuyết phục thẩm phán bác đơn. Tháng 9/2020, người đẹp đã phản tố chồng cũ, kiện anh ra tòa để đòi khoản bồi thường 100 triệu USD.

Vụ việc này đã ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của Johnny Depp. Nam tài tử thừa nhận bị tẩy chay trong giới Hollywood khi liên tục mất nhiều hợp đồng béo bở vì những lùm xùm kiện tụng. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Johnny Depp đã bỏ túi gia tài phim ảnh đồ sộ, 3 đề cử Oscar cùng vô vàn giải thưởng. Các bộ phim có sự góp mặt của ông bố hai con đã đem về khoản doanh số hơn 10 tỷ USD, đưa ông trở thành ngôi sao đắt giá thứ ba thế giới.

Kể từ năm 2003 tới nay, Cướp biển vùng Carribean đã ra 5 phần phim và đều đạt doanh thu "khủng". Loạt phim đã thu về hơn 4,5 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Đây là loạt phim có doanh thu cao thứ 14 mọi thời đại. Ngôi sao U60 được trả cát sê khoảng hơn 50 triệu USD cho một phần phim và thu nhập của ông sau 5 phần phim Cướp biển vùng Carribean là 300 triệu USD.

Johnny Depp từng được cho là sở hữu khối tài sản ước chừng 400 triệu USD nhưng theo tờ Rolling Stone, khối tài sản thực thụ của nam diễn viên người Mỹ ở mức 650 triệu USD. Theo trang The Things, Depp còn chi hàng triệu USD cho bộ sưu tập guitar, các tác phẩm nghệ thuật và kỷ vật điện ảnh của mình. Nam diễn viên cũng đã mua một chiếc du thuyền trị giá 18 triệu USD, du thuyền này đòi hỏi hàng nghìn USD để bảo trì hàng tháng.

Nhưng những ồn ào từ cuộc ly hôn khiến hình tượng của Johnny Depp sứt mẻ nghiêm trọng. Năm 2017, nam diễn viên bị khán giả tẩy chay, yêu cầu ông rút khỏi dự án Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Một năm sau, đến lượt bộ phim City of Lies do Depp đóng chính phải hủy chiếu vì những bê bối của ông.

Vai diễn thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim Cướp biển vùng Carribean đã mang về cho Johnny Depp khoản thù lao 300 triệu USD.

Sau chuỗi ngày tăm tối nhất trong sự nghiệp, Johnny Depp bắt đầu vực dậy chính mình khỏi vũng lầy. Tháng 3/2019, ông đệ đơn kiện Amber Heard tội phỉ báng, bịa đặt và đòi bồi thường 50 triệu USD. Động thái này làm cuộc chiến pháp lý giữa hai bên lần nữa bùng lên dữ dội. Dần dà, lợi thế bắt đầu nghiêng về phía Johnny Depp khi cách đây ít lâu, một đoạn ghi âm cho thấy Amber Heard cũng là người chửi rủa, gây gổ và đánh đập chồng cũ.

Giờ đây, cả Hollywood đã bị lôi vào cuộc. Phiên xét xử diễn ra vào tháng 4 này sẽ có sự góp mặt của James Franco, Paul Bettany, Elon Musk cũng như đại diện của các hãng Walt Disney Company, Warner Bros. cùng Cảnh sát Los Angeles với tư cách nhân chứng. Ngoài ra, các nội dung trao đổi riêng tư giữa hai nghệ sĩ với nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood và các ông trùm ngành điện ảnh cũng sẽ được công bố.

Đại diện pháp lý của hãng Warner Bros., Cảnh sát Los Angeles, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, Disney và WME Entertainment sẽ cung cấp cho tòa án biên bản kê khai hồ sơ kinh doanh có liên quan để phục vụ việc xét xử. Danh sách nhân chứng gồm 38 người được phía Johnny Depp trình tòa hôm 14/3 có cả nam diễn viên Paul Bettany. Ngôi sao của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sẽ cung cấp lời chứng thông qua video trực tiếp.

Dẫu cuộc chiến với Amber Heard vẫn chưa đi đến hồi kết nhưng cánh cửa mới đã bắt đầu mở ra với Johnny Depp. Tờ Express đưa tin hồi đầu tháng 3/2020, hãng Disney đã bắt đầu “bật đèn xanh” cho phần 6 Cướp biển vùng Caribbean và đánh tiếng muốn để Depp tiếp tục đảm nhiệm vai diễn huyền thoại. Cuối tháng 2/2020, ông bố hai con cũng vừa có màn tái xuất ấn tượng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin với Minamata, bộ phim ông đóng chính kiêm luôn vai trò sản xuất. Sự xuất hiện của tài tử 57 tuổi một lần nữa khiến tác phẩm thu hút sự chú ý từ giới mộ điệu. Ông cũng nhận hàng loạt nhận xét tích cực về diễn xuất trong lần trở lại sau tất cả sóng gió.

Dần dần, một số đơn vị đã bắt đầu quay trở lại ủng hộ nam diễn viên. Năm 2021, Johnny Depp được trao giải thưởng lớn tại liên hoan phim San Sebastian ở Tây Ban Nha. Ngay sau đó, ông tiếp tục xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo nước hoa Eau Sauvage Elixir của nhà mốt Dior. Điều này chứng tỏ thương hiệu Pháp chưa có ý định ngưng hợp đồng với Johnny Depp ở cương vị gương mặt đại diện cho dòng nước hoa Eau Sauvage.

Johnny Depp và Amber Heard xuất hiện tại các phiên tòa để tiếp tục cuộc chiến pháp lý trong những ngày gần đây.

Đầu năm 2022, theo thông tin từ The Hollywood Reporter, Johnny Depp đã được lựa chọn vào vai vua Louis XV trong một bộ phim chưa được hé lộ tên của đạo diễn người Pháp Maiwenn. Cô là một đạo diễn có tiếng ở châu Âu, từng đoạt giải Jury Prize tại Liên hoan phim Cannes với bộ phim Polisse (2011). Được biết, bộ phim sẽ được bấm máy vào mùa hè 2022 tại Paris với bối cảnh chính nằm tại cung điện Versailles. Công chúng đánh giá đây có thể là vai diễn đột phá tiếp theo trong sự nghiệp của Johnny Depp, bởi Louis XV là một nhân vật lịch sử có tính cách cũng như số phận vô cùng đặc biệt.

Trong khi đó, Unilad mới đây đưa tin chiến dịch lấy chữ ký trực tuyến yêu cầu loại Amber Heard khỏi dự án Aquaman 2 đã chạm tới cột mốc mới trong ngày 27/4 khi thu hút hơn 2 triệu người tham gia. Chiến dịch lấy chữ ký trực tuyến này được khởi động từ tháng 12/2019 trên trang Change không lâu sau khi Johnny Depp đệ đơn kiện vợ cũ Amber Heard lần đầu tiên. Tính đến tháng 4/2021, đã có 1,5 triệu người tham gia ký tên bày tỏ sự đồng tình.

Chiến dịch yêu cầu thay thế Amber Heard trong Aquaman 2 nhận được sự quan tâm trở lại sau khi những tình tiết mới trong cuộc hôn nhân giữa cô và Johnny Depp được tiết lộ ở các phiên tòa gần đây. Phía Depp đã tung ra nhiều bằng chứng cho thấy Heard có hành vi bạo hành cả tinh thần lẫn thể chất tài tử Cướp biển vùng Carribean.

Vai diễn trong Aquaman là vai diễn siêu anh hùng đầu tay của Amber Heard cũng như là dự án kinh phí lớn hiếm hoi mà người đẹp góp mặt.

Phần mô tả chiến dịch trực tuyến yêu cầu loại Amber Heard khỏi dự án Aquaman 2 trên trang Change viết: “Nam giới cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, giống như nữ giới vậy. Điều này nên được công nhận, và cần có các hành động kịp thời để ngăn chặn việc tên tuổi một kẻ bạo hành được tung hô giữa ngành công nghiệp giải trí. Hãy làm điều đúng đắn. Xóa tên Amber Hears khỏi Aquaman 2”.

Thỉnh nguyện thư được gửi trực tiếp tới DC Entertainment và phó chủ tịch phụ trách truyền thông báo chí của DC Warner Bros. Courtney Simmons. Mới đây, nữ diễn viên McKenzie Westmore cũng đã chia sẻ kêu gọi khán giả đóng góp chữ ký cho chiến dịch gạch tên Amber Heard khỏi Aquaman 2. Trong bom tấn siêu anh hùng Aquaman, Amber Heard thủ vai Mera - công chúa Atlantis. Đây là vai diễn siêu anh hùng đầu tay của Heard cũng như dự án kinh phí lớn hiếm hoi mà người đẹp góp mặt.