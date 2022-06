Bài hát đem lại hơn 60 triệu USD tiền bản quyền khiến Mariah Carey bị khởi kiện

All I Want for Christmas Is You đã thu về tổng cộng hơn 60 triệu USD kể từ khi ra mắt vào năm 1994 theo báo cáo năm 2017 của Economist. Chỉ riêng trong đêm Giáng sinh năm ngoái, có tới 10,8 triệu người đã nghe bài hát này trên ứng dụng Spotify.

Kể từ khi phát hành đến nay, bài hát này đã đem về cho nữ ca sĩ 4,3 tỷ lượt phát radio, 1,4 tỷ lượt nghe, 3,7 triệu lượt tải về chỉ tính riêng tại Mỹ đồng thời giữ kỷ lục là Ca khúc mùa lễ hội có thời gian giữ vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng.

Bên ngoài nước Mỹ, ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng nhiều quốc gia như Australia, Áo, Canada, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hungary, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Latvia, Lithuania, Bồ Đào Nha, Slovakia. Tại các thị trường lớn như Nhật, Đức, Anh, bài hát từng nhiều lần vào top 10. Từ năm 2014, Mariah Carey thường tổ chức show để tôn vinh ca khúc. Năm 2019, hãng Amazon từng thực hiện một bộ phim tài liệu ngắn mang tên Mariah Carey is Christmas lấy cảm hứng từ bản hit.

Nữ ca sỹ cho biết cô sáng tác bài hát khi còn sống ở một vùng ngoại ô của New York. Mọi thứ đến với Carey một cách hết sức tự nhiên và tổng cộng, cô chỉ mất khoảng một tiếng để hoàn thành ca khúc. Trong tự truyện phát hành năm 2020, Carey giải thích Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt với tuổi thơ cũng như khi cô trưởng thành. Ca sĩ lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, phức tạp nên luôn cảm thấy buồn mỗi dịp lễ. Cô thường xuyên chứng kiến người thân cãi vã, xô xát. Tất cả khiến Carey luôn ước ao về một mái ấm an toàn, tràn ngập tình yêu. Phiên bản cuối cùng được tạo ra bởi Carey và Walter Afanasieff, một đồng tác giả và nhà sản xuất nhạc, được Sony Music phát hành vào ngày 29/10/1994.

Trong đơn kiện, Andy Stone cho biết vào năm 1989, mình đã phát hành ca khúc All I Want For Christmas Is You. Đến năm 1994, Mariah Carey đã ra mắt ca khúc trùng tên. Các bài hát của Carey và Stone có ca từ và giai điệu khác nhau. Andy Stone cáo buộc các bị đơn đã khai thác trái phép "sự nổi tiếng và phong cách độc đáo" của mình, sau đó gây nhầm lẫn bằng cách thu âm bài hát mới mà không có sự cho phép. Andy là thành viên ban nhạc đồng quê Vince Vance & the Valiants.

Đơn kiện hiện đã được trình và thụ lý tại Tòa án quận phía Đông, bang Louisiana, Mỹ. Các luật sư của Andy Stone cho biết đã liên lạc với phía bị đơn từ tháng 4/2021 về các cáo buộc, nhưng không thể đi đến bất kỳ thỏa thuận nào. Andy Stone cho rằng Mariah Carey không được phép sử dụng tên ca khúc này vì nó thuộc quyền sở hữu trí tuệ của mình và yêu cầu số tiền bồi thường là 20 triệu USD.

All I Want for Christmas Is You, ca khúc Giáng sinh kinh điển trên toàn thế giới được xem là cây rụng tiền của Mariah Carey. Mặc dù đã có tuổi đời gần 30 năm, song cứ mỗi mùa Giáng Sinh, ca khúc này sẽ như một sự thần kỳ nào đó sẽ quay lại thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ, mỗi năm thu về trung bình hơn 2,6 triệu USD tiền bản quyền.

Chỉ tính riêng năm 2019l, theo dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify, All I Want for Christmas Is You đã được nghe 506.173.888 lần, với mỗi lượt khán giả nghe, ứng dụng sẽ phải chia cho nghệ sĩ sở hữu ca khúc đó 0,0034 bảng Anh (khoảng 105 đồng). Điều này có nghĩa là Mariah Carey đã được nhận hơn 1.727.777 bảng Anh (cỡ 54 tỉ đồng) trong năm 2019 chỉ từ một bài hát. Đến năm nay, có lẽ con số đó sẽ tiếp tục tăng cao đến mức chóng mặt.

Mariah Carey sinh năm 1970, giành 5 giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang quyến rũ. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới. Với All I Want For Christmas Is You, Mariah cũng được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc Giáng sinh".