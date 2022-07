Những đề cử đầu tiên của giải Emmy lần thứ 74 có tên Barack Obama

Năm nay, loạt phim Succession của HBO đạt được nhiều đề cử nhất tại Emmy 2022 với 25 đề cử bao gồm Phim chính kịch xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc (Brian Cox và Jeremy Strong). Đặc biệt, gần như toàn bộ dàn diễn viên chính của phim đều nhận được đề cử ở các hạng mục diễn xuất.

Ted Lasso dẫn đầu hạng mục hài, thu về 20 đề cử, trong đó có Phim hài xuất sắc. Ngôi sao Jason Sudeikis đã giành được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc, trong khi Juno Temple, Brett Goldstein Hannah Waddingham, Sarah Niles, Toheeb Jimoh và Nick Mohammed nằm trong số những người nhận đề cử cá nhân ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Squid Game làm nên lịch sử tại Emmy 2022 khi là phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên được đề cử hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất bên cạnh Succession, Euphoria, Better Call Saul, Ozark, Severance, Stranger Things và Yellowjackets. Bộ phim nhận được tổng cộng 14 đề cử, ngoài ra, những ngôi sao của bộ phim cũng nhận được đề cử cho các giải thưởng diễn xuất, khiến họ trở thành những diễn viên Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử nhận được đề cử tại Lễ trao giải truyền hình danh giá bậc nhất này.

Tài tử Lee Jung Jae là một trong những cái tên sẽ cạnh tranh cho giải Nam diễn viên chính trong phim truyền hình dài tập, trong khi Jung Ho Yeon ngay từ vai diễn đầu tay đã nhận đề cử Nữ diễn viên phụ. Cả hai ngôi sao Park Hae Soo và Oh Young Soo đều đang “chạy đua” cho giải Nam diễn viên phụ trong một bộ phim truyền hình dài tập. Về phần Lee Yoo Mi, cô là một trong những cái tên xuất hiện tại đề cử dành cho Nữ diễn viên khách mời trong một bộ phim truyền hình dài tập.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Squid Game làm nên lịch sử tại Emmy 2022 khi nhận được tổng cộng 14 đề cử.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk cũng đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên nhận được đề cử giải Emmy cho đạo diễn và biên kịch khi giành được những cái gật đầu cho giải Đạo diễn xuất sắc và Biên kịch xuất sắc cho một bộ phim truyền hình dài tập. Các giải thưởng khác mà Squid Game được đề cử trong Lễ trao giải năm nay bao gồm Thiết kế xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Biên tập xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc, Hiệu ứng hình ảnh nổi bật và Đóng thế xuất sắc.

Một tên tuổi cá nhân được đề cử đáng chú ý là Chadwick Boseman khi nam tài tử cũng có tên trong danh sách mặc dù đã qua đời từ năm 2020. Cụ thể, ngôi sao đến từ Marvel đã giành được đề cử Emmy cho hạng mục Màn trình diễn lồng tiếng xuất sắc nhất cho vai diễn T'Challa (hay còn gọi là Black Panther) của anh trong loạt phim hoạt hình Marvel của Disney mang tên What If...?. Nam diễn viên đã thực hiện bộ phim này ngay trước khi qua đời, từ tháng 8/2020.

Đề cử cho hạng mục Màn trình diễn lồng tiếng xuất sắc nhất này cũng chính là đề cử Emmy đầu tiên trong suốt sự nghiệp điện ảnh của Chadwick Boseman. Ngay sau khi thông tin đăng tải, những người hâm mộ đã không khỏi xúc động khi nhìn thấy những cố gắng của Chadwick vẫn được công nhận kể cả sau khi anh đã qua đời.

Giới truyền thông nhận định bên cạnh nổi tiếng với vai trò chính trị gia, Obama còn là gương mặt được yêu thích ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Đặc biệt nhất, vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ Barack Obama đã nhận đề cử Giải thưởng Emmy lần thứ 74 cho hạng mục Người kể chuyện xuất sắc khi tường thuật trong phim tài liệu của Netflix: Our Great National Parks. Bốn đề cử khác sẽ đối đầu với ông Obama là: Kareem Abdul-Jabbar (phim Black Patriots: Heroes of the Civil War), David Attenborough (The Mating Game: In Plain Sight), W.Kamau Bell (We Need to Talk About Cosby) và Lupita Nyong'o (Serengeti II).

Our Great National Parks (tạm dịch Công viên quốc gia vĩ đại của chúng ta) là series phim tài liệu gồm năm phần, khám phá một số vùng đất được bảo vệ đẹp nhất trên thế giới và những sinh vật đáng kinh ngạc gọi những nơi xa xôi này là nhà. Chương trình được Higher Ground sản xuất. Đây là công ty do Barack Obama và vợ ông - Michelle Obama - điều hành, từng sản xuất bộ phim tài liệu đoạt giải Oscar American Factory.

Giới truyền thông nhận định bên cạnh nổi tiếng với vai trò chính trị gia, Obama còn là gương mặt được yêu thích ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Ông từng giành chiến thắng tại giải thưởng Grammy ở hạng mục Album nói xuất sắc nhất (Best Album Spoken Word) cho các sách nói là Dreams From My Father và The Audacity of Hope.

Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc "bốn ông lớn" trong nhóm giải thưởng ngành biểu diễn cùng: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Sự kiện lần đầu tổ chức tháng 1/1949 và diễn ra hàng năm từ đó đến nay. Lễ trao giải Emmy lần thứ 74 sẽ được tổ chức vào ngày 12/9 vào lúc 8h tối theo giờ miền Đông Bắc Mỹ và sẽ được phát sóng trên kênh NBC.