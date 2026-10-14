Khách quốc tế quét QR tại Việt Nam: Hộ kinh doanh đã sẵn sàng?

Tại hội thảo về thanh toán xuyên biên giới qua mã QR ngày 25/9, NAPAS cho biết giao dịch VietQRGlobal của khách Thái Lan, Lào và Campuchia trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 8 lần về số lượng và 6 lần về giá trị. Tuy vậy, mới khoảng 154.000 trên hơn 2,5 triệu điểm chấp nhận thanh toán đón được khách quốc tế, tương đương 6,2%. Khoảng cách này cho thấy dư địa mở rộng thanh toán xuyên biên giới tại các điểm bán, đặc biệt là nhóm hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, vẫn còn rất lớn. Nhưng với hàng triệu điểm bán nhỏ, bài toán không chỉ dừng ở việc “có nhận được tiền hay không”.
Từ thực tế vận hành hạ tầng thanh toán, SePay cho rằng khả năng tiếp nhận VietQRGlobal sẽ thuận tiện hơn khi được đưa vào quy trình nhận tiền mà điểm bán đang sử dụng. Người bán không cần thay đổi toàn bộ cách vận hành chỉ vì có thêm một nhóm khách hàng mới.
Khi giao dịch được ghi nhận tự động, người bán có thể nhanh chóng xác nhận tiền đã về và theo dõi dòng tiền mà không phải kiểm tra thủ công. Quan trọng hơn, dữ liệu thanh toán có thể được kết nối với hoạt động bán hàng, đối soát và quản lý doanh thu, giúp giao dịch từ lúc khách quét mã đến khi tiền được ghi nhận trở nên liền mạch hơn.
Nói cách khác, để một hộ kinh doanh thực sự sẵn sàng đón khách quốc tế, điều cần thiết không chỉ là một mã QR có thể quét, mà là hạ tầng phía sau giúp người bán quản lý được giao dịch sau khi thanh toán.
Với vai trò đơn vị phát triển mạng lưới của NAPAS, SePay đang đưa khả năng chấp nhận VietQRGlobal vào hệ thống điểm bán đang sử dụng hạ tầng của SePay. SePay hiện vận hành hạ tầng cho hơn 85.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân. Việc tích hợp VietQRGlobal vào hệ thống hiện có giúp điểm bán tiếp nhận thanh toán từ khách quốc tế trên cùng hạ tầng đang sử dụng cho giao dịch trong nước, không phải xây dựng một quy trình riêng. Từ thông báo biến động số dư, theo dõi đến đối soát dòng tiền, giao dịch được ghi nhận trên hệ thống để người bán dễ dàng xác nhận và quản lý doanh thu.
Khách quốc tế đã sẵn sàng quét mã. Hộ kinh doanh có sẵn sàng nhận hay không phụ thuộc vào việc khoản tiền đó có được ghi nhận và quản lý thuận tiện như một giao dịch trong nước hay không. Đây cũng là bài toán SePay đang giải quyết khi đưa khả năng chấp nhận VietQRGlobal vào hạ tầng nhận tiền hiện có của các điểm bán.
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