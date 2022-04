Theo Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, ngày khai trương “Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022” sẽ diễn ra từ ngày 28/4/2022 - 03/5/2022 tại Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển như Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành với rất nhiều các hoạt động sôi động và hấp dẫn.

Bên cạnh đó là chuỗi các hoạt động về bảo vệ môi trường biển, trưng bày, triển lãm cộng đồng như: Chương trình ngày môi trường với chủ đề “Biển Đà Nẵng – Nói không với rác thải nhựa và khói thuốc”; Chương trình “Clean up Sơn Trà – Vì một Sơn Trà xanh”; Triển lãm ảnh “Khoảnh khắc Sơn Trà”…

“Sau một năm bị gián đoạn vì dịch bệnh, lễ khai trương tuyến Phố du lịch An Thượng sẽ chính thức khởi động lại và diễn ra lúc 18h30 ngày 28/4/2022 tại vỉa hè đường Hoàng Kế Viêm (trước khách sạn Holiday Beach Danang) cùng chương trình Vũ hội đường phố với sự tham dự của các xe hoa trang trí rực rỡ sắc màu cùng 50 vũ công trong trang phục caraval diễu hành qua các tuyến phố và chụp ảnh giao lưu với du khách”, bà Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho biết.

Một sản phẩm du lịch mới sẽ diễn ra đúng vào dịp chào mừng 47 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2022), ngành Du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình khai trương và đưa vào thí điểm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại Bãi biển đêm Mỹ An kết nối Phố du lịch An Thượng với nhiều hoạt động hấp dẫn gồm: Dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát; Dịch vụ massage trị liệu; Dịch vụ chiếu phim bãi biển; Các chương trình sự kiện, âm nhạc diễn ra hàng đêm tại Sân khấu sự kiện ngoài trời; Các hoạt động âm nhạc đường phố, tò he, vẽ chân dung nghệ thuật...

Chương trình “Light up Đà Nẵng" - Chương trình tương tác nghệ thuật đường phố về đêm được tổ chức ngày 22/4/2022 và 29/4/2022, hoạt động từ 21h00 đến 01h00 giờ sáng ngày hôm sau tại Quảng trường Bạch Đằng, Bình Minh 6, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bên cạnh không gian giải trí về đêm, “Light up Đà Nẵng” còn mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực ấn tượng cùng chương trình âm nhạc đặc sắc. Đặc biệt, là giải đấu Hip-Hop mang tên “Hiphop Battle”, với các bài thi nhảy Bboying và Freestyle 1 đấu 1 và “Cuộc thi Kpop Cover” sẽ diễn ra ngày 29/4/2022 với phần thi trình diễn các bài hát Kpop…

Đặc biệt, từ ngày 30/4 cho đến ngày 31/8, tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, các tín đồ của nghệ thuật sẽ được cảm nhận một show diễn độc đáo chưa từng có mang tên “The battle of the Moon Kingdom”. Show diễn tái hiện trận chiến bảo vệ vương quốc của Nữ hoàng Mặt Trăng và thần dân của mình, các nghệ sĩ sẽ đưa du khách vào một thế giới siêu thực đầy tính nghệ thuật và tiếp tục bồi đắp danh tiếng cho Bà Nà – vùng đất của sáng tạo và những show diễn đẳng cấp quốc tế. Chương trình được đạo diễn bởi “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam.

Công viên Châu Á cũng sẽ chính thức mở cửa trở lại và miễn phí toàn bộ vé vào cổng cho người dân và du khách đến tham quan tại đây vào dịp 30/4 – 1/5/2022 để phục vụ du khách. Các điểm tham quan như Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục thực hiện miễn phí vé tham quan dành cho người dân và du khách đến hết năm 2022.

Ngoài ra, các hoạt động như: Lễ hội thể thao biển Đà Nẵng - Da Nang CoLor Race 2022; Cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam, Sprint và IronKid, năm nay mang thông điệp “Đón nhận Thách thức” với cảm hứng từ sức mạnh kiên cường của Việt Nam vượt qua đại dịch, cũng như tinh thần nghị lực, niềm đam mê và sự quyết đoán của các VĐV khi đến với đường đua 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,0975km chạy. Cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam 2022 dự kiến sẽ đón hơn 2.500 người tham dự ở các hạng mục khác nhau.