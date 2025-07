Du khách Việt thích “đi tour” các nước châu Á

Việt Nam hiện đứng thứ 10 trong số các thị trường gửi khách nhiều nhất đến Nhật Bản và thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan, Philippines và Singapore. Thời điểm được lựa chọn nhiều là mùa hoa anh đào và mùa lá đỏ ở các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Kyoto... Bên cạnh các đô thị trung tâm, nhiều địa danh mới cũng đang nổi lên như điểm đến được yêu thích.

Theo số liệu từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, lượng khách Việt sang Nhật đạt 311.000 lượt, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là năm thứ hai liên tiếp lượng khách Việt sang Nhật đạt mức cao kỷ lục, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ và xu hướng lựa chọn của người Việt dành cho xứ sở hoa anh đào.

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN ĐƯỢC ƯA THÍCH

Theo số liệu mới nhất, Thái Lan rơi xuống vị trí thứ hai trong danh sách các điểm đến nước ngoài yêu thích của du khách Việt. Các hãng lữ hành như BKT Bangkok Tourist ghi nhận lượng đặt tour sụt giảm 50% trong nửa đầu năm, theo Travel And Tour World.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những bất ổn chính trị kéo dài, tình hình an toàn đáng lo ngại và những rủi ro về thiên tai, dịch bệnh. Việc đình chỉ chức vụ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cùng căng thẳng với nước láng giềng Campuchia đã tạo thêm “làn sóng” hoài nghi về sự ổn định chính trị tại Thái Lan.

Ngoài ra, Thái Lan đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc đại lục. Hiện Trung Quốc có khoảng 20 tour để phục vụ thị hiếu khách Việt, từ đường bộ đến hàng không, giá từ 3,9 triệu cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Giá thành rẻ, sản phẩm tour đa dạng và chiến lược xúc tiến du lịch mạnh mẽ của Trung Quốc tại Việt Nam 6 tháng đầu năm đã giúp nơi này thu hút nhiều khách Việt.

Dù vậy, tính chung lượng khách Việt đến Thái Lan vẫn cao gấp 1,5 lần lượng khách Thái sang Việt Nam. Tổng Giám đốc Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường cho biết Thái Lan vẫn thường là điểm đến đầu tiên được khách Việt lựa chọn vì thủ tục đơn giản, bay gần và có nhiều đường bay, ẩm thực tương đồng, giá rẻ. "Do đó, lượng khách Việt đi Thái vẫn đông, gấp rưỡi khách Thái sang Việt không phải điều bất ngờ", ông Cường nói.

Trung Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng "khủng" 478% lượng tìm kiếm của khách Việt so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tour cạnh tranh, chỉ từ khoảng 4 triệu đồng, cùng các hành trình đa dạng khiến Trung Quốc trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm chuyến đi tiết kiệm.

Ngoài ra, các điểm đến như Hàn Quốc, Đài Loan cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ thị trường khách Việt Nam. Trong đó, hơn 269.000 lượt khách Việt đã ghé thăm Hàn Quốc (tăng gần 10% so với cùng kỳ 2024) sáu tháng qua. Khách Việt đến Đài Loan 4 tháng đầu năm nay là 114.000 lượt, tăng nhẹ so với con số 113.00 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự trong 5 tháng đầu năm, Singapore đón gần 130.000 lượt khách Việt, không chênh nhiều so với con số gần 138.000 lượt khách Singapore sang Việt Nam. Malaysia ghi nhận 107.000 lượt khách Việt đến trong 4 tháng đầu năm, giảm nhẹ so với 114.000 lượt của năm ngoái...

NHIỀU CHÍNH SÁCH “HÚT” KHÁCH VIỆT

Tại “Hội thảo và Kết nối kinh doanh thương mại xúc tiến du lịch Nhật Bản năm 2025”, bà Matsumoto Fumi, Trưởng đại diện JNTO tại Việt Nam, nhấn mạnh dù lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản đang tăng trưởng tích cực, nhưng tiềm năng thị trường vẫn còn rất lớn khi có tới 80% người Việt chưa đi du lịch Nhật Bản.

Trong năm 2025, JNTO đang coi sự kiện Triển lãm Thế giới Expo Osaka, Kansai diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10 là một cơ hội quan trọng để khuyến khích du khách Việt Nam khám phá và quảng bá những điểm đến còn chưa được biết đến rộng rãi, giúp phân bổ thời gian và không gian du lịch tại Nhật Bản một cách hợp lý hơn.

Tháng 6 vừa qua, Tổ chức Du lịch Seoul (Hàn Quốc) đã tổ chức chuỗi sự kiện “Roadshow du lịch y tế Seoul 2025” tại TP.HCM. Ông Ham Kyung-jun, Giám đốc Seoul Tourism Organization cho hay để hướng đến chinh phục thị trường Việt Nam, ban tổ chức đã quy tụ các đơn vị hợp tác y tế của Seoul và TP.HCM tham gia đa dạng hoạt động tư vấn, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ sức khỏe… dành cho cả khách hàng B2B và B2C.

Ông Ham Kyung-jun cho hay: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị bài bản để chinh phục thị trường Việt Nam. Kết hợp với các đơn vị hợp tác, Seoul sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trợ dành cho người Việt như hỗ trợ điều phối viên phiên dịch, dịch vụ đưa đón từ sân bay đến bệnh viện/khách sạn…"

Cũng vậy, đại diện Tổng Cục du lịch Hong Kong (Trung Quốc) tại Việt Nam, cho biết, với chương trình kích cầu du lịch hè “Summer Viva”, du khách Việt Nam sẽ có cơ hội tận hưởng hơn 150 chương trình khuyến mãi được triển khai trên toàn đô thị này, áp dụng tại khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và nhiều đơn vị vận chuyển.

Các chương trình trải dài từ quà lưu niệm miễn phí, ưu đãi đi kèm tại các điểm du lịch hàng đầu cho đến chương trình “Mua 1 tặng 1” ở nhiều khách sạn, nhà hàng và cửa hàng mua sắm. Chương trình dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/8.

Không chỉ có các điểm tham quan, “Summer Viva” cũng bắt tay với nhiều đơn vị vận chuyển lớn như MTR Airport Express mang tới chương trình “mua 1 tặng 1” vé Airport Express một chiều, giúp du khách dễ dàng di chuyển từ sân bay vào trung tâm thành phố... Đặc biệt, người hâm mộ nhân vật Chiikawa và những người bạn sẽ có cơ hội tham quan triển lãm “Chiikawa Days”, diễn ra từ ngày 1/8 đến 24/8 tại K11 Musea và khu vực bến cảng Tiêm Sa Chủy.

Riêng với du lịch tàu biển, du thuyền Star Voyager thuộc Tập đoàn StarDream Cruises đã có chuyến hành trình đầu tiên từ cảng Phú Mỹ đi Singapore. Tất cả các chuyến tàu trong tháng 6 sau đó đều đã kín chỗ. Tháng 10 tới, hệ thống StarDream Cruises dự kiến sẽ khởi động hành trình Hồng Kông - Hạ Long - Đà Nẵng - Hải Nam - Hồng Kông.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho hay đây là thời điểm lý tưởng để tạo đà phát triển bền vững cho sản phẩm du lịch tàu biển, nhằm đa dạng hóa hình thức vận chuyển, giảm phụ thuộc vào hàng không, nhất là trong các mùa cao điểm.