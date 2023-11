Khẳng định không trốn thuế, TV2 đề nghị HOSE vẫn giữ cổ phiếu trong danh mục được ký quỹ

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2-HOSE) thông báo Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Cụ thể: TV2 công bố đã thông tin nhận được Quyết định của Tổng Cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế năm 2020, 2021, 2022.

Theo đó, TV2 bị xử phạt vi phạm hành chính gần 401 triệu đồng; thuế TNDN năm 2022 hơn 1,2 tỷ đồng; thuế TNCN năm 2022, 2021, 2022 gần 233 triệu đồng; thuế GTGT năm 2021 gần 56 triệu đồng (Công ty được bù trừ số thuế GTG với số tiền thuế đã nộp thừa vào ngân sách Nhà nước theo quy định); tiền chậm nộp thuế hơn 126 triệu đồng.

Tổng cộng số tiền TV2 bị phạt và chậm nộp gần 2,1 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện nộp tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp (đến ngày 14/11/2023) vào Ngân hàng Nhà nước.



Đồng thời, TV2 có tình tiết giảm nhẹ là tự nguyện khắc phục hậu quả và không cố tình trốn thuế.

Trong văn bản đây gửi HOSE giải trình về quyết định thuế này, TV2 cho biết công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Bình Thuận, thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT tại tỉnh Bình Thuận từ kỳ kê khai và nộp thuế tháng 12/2020.



Trong năm 2021, do sơ sót, công ty chưa nộp tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021 nhưng đã nộp tiền thuế GTGT của tháng 12/2021 vào tài khoản ngân sách Nhà nước đúng hạn.

Công ty khẳng định không trốn thuế hoặc cố ý trốn thuế. TV2 đang thực hiện làm việc với Cục thuế tỉnh Bình Thuận, đồng thời đề nghị HoSE xem xét chưa đưa cổ phiếu TV2 vào danh sách không được giao dịch ký quỹ.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023 TV2 ghi nhận doanh thu đạt 211 tỷ giảm 48% so với cùng kỳ (403,5 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước (10,2 tỷ).



Theo TV2, lợi nhuận tăng là do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng và thực hiện tối ưu dòng tiền giúp cho hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ. Ngoài ra công ty đang triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm thị trường, gia tăng sản xuất nhằm khắc phục khó khăn trong điều kiện chung.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế thuế của TV2 đạt xấp xỉ 49 tỷ đồng - giảm nhẹ so với mức 50,3 tỷ hồi năm 2022. Như vậy, so với kế hoạch, công ty đã hoàn thành 76% mục tiêu lãi cả năm.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu TV2 được giao dịch quanh mốc 34.900 đồng/cp, tăng 54,89% từ hồi đầu năm đến nay.