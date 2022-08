HOSE đưa cổ phiếu SCS vào danh sách cắt margin do vi phạm về thuế

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-HOSE).

Theo đó, HOSE đã đưa cổ phiếu SCS vào danh sách không được giao dịch ký quỹ (margin) do vi phạm pháp luật về thuế.

Trước đó, SCS có văn bản công bố thông tin theo quy định về việc đã nhận được quyết định xử phạt hành chính của Cục thuế TP HCM. Theo văn bản của Cục Thuế TP HCM, công ty này vi phạm hành chính là khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế.



Công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế giá trị gia tăng được khấu trừ vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Do đó, SCS bị xử phạt hành chính là hơn 64,28 triệu đồng; phạt vi phạm, buộc phải truy thu thuế hơn 234,64 triệu đồng.

Được biết, công ty ghi nhận lãi hơn 340 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty thì rằng lợi nhuận 6 tháng tăng do sản lượng quốc tế tăng mạnh so với cùng kỳ, cộng với công ty quản lý dòng tiền tốt nên doanh thu tài chính tăng 60%, đồng thời cắt giảm chi phí tốt nên lợi nhuận tăng…

Hiện, giá cổ phiếu này đang tăng nhẹ lên 84.100 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, cổ phiếu này giảm hơn 48% trong 6 tháng qua.

Mới đây, HOSE đã bổ sung thêm hai cổ phiếu là AGM và ITA vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu AGM có lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ trên BTCT hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm là con số âm và cổ phiếu ITA là chứng khoán thuộc diện cảnh báo.

Như vậy, tính đến ngày 29/8, HOSE đã đưa 59 mã chứng khoán vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm: AAM, ABR, AGM, APC, AST, CIG, CII, CTI, DLG, DXV, FIR, FLC, FUEIP 100, FUEKI V30, GAB, HAG, HAI, HAS, HNG, HOT, HU1, HU3, HVN, ITA, JVC, KHP, MCG, NVT, OGC, PGV, PIT, PMG, PNC, POM, PSH, PTC, PTL, QBS, RDP, ROS, SCD, SCS, SII, SJD, SKG, SMA, TCR, TDH, TDW, TGG, TNI, TTF, UDC, VAF, VFG, VIC, VMD, VNS, VOS.