Khối ngoại mua ròng PNJ

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giằng co trong phiên giao dịch ngày 13/10. VN-Index đóng cửa phiên tại 1.719,42 điểm, giảm 1,56 điểm, tương đương 0,09%. Mức giảm không lớn, nhưng độ rộng thị trường cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế khi có tới 200 mã giảm, trong khi chỉ có 95 mã tăng và 69 mã đứng giá.
Đáng chú ý, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm đạt 5.564,9 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 4.168,1 tỷ đồng tại nhóm tăng và 1.143,8 tỷ đồng tại nhóm đứng giá. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng khi lực bán chưa được hấp thụ hoàn toàn, dù chỉ số chỉ điều chỉnh nhẹ.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có sự phân hóa mạnh. VIC tăng 1,37%, đóng góp tích cực nhất với 4,80 điểm, tiếp theo là VHM tăng 0,78%, đóng góp 0,85 điểm; HDB tăng 2,21%, đóng góp 0,67 điểm và TCB tăng 1,07%, đóng góp 0,51 điểm. Ở chiều ngược lại, BID giảm 1,48%, tác động -0,80 điểm; VCB giảm 0,71%, tác động -0,69 điểm; MSN giảm 2,74%, tác động -0,60 điểm và LPB giảm 2,36%, tác động -0,58 điểm.
Diễn biến theo nhóm ngành cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Bất động sản là điểm sáng khi VIC tăng 1,37% và VHM tăng 0,78%, trong khi nhóm tài chính chịu áp lực từ BID, CTG, MBB và STB. Nhóm nguyên vật liệu diễn biến kém tích cực với HPG giảm 1,21% và MSR giảm 6,81%. Ngành công nghiệp cũng chịu sức ép khi ACV giảm 2,16% và MVN giảm 7,22%. Ở nhóm tiêu dùng thiết yếu, MCH giảm 0,91%, VNM giảm 0,68% và MSN giảm 2,74%. Nhóm năng lượng cũng chưa cải thiện khi BSR giảm 0,98% và GAS giảm 0,63%.
Thanh khoản ba sàn tiếp tục co về vùng dưới 14.000 tỷ đồng, trong khi khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng 467,9 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, bán ròng 428,9 tỷ đồng.
Ở chiều mua ròng khớp lệnh, dòng tiền nước ngoài tập trung vào nhóm hàng cá nhân và gia dụng, bảo hiểm. Các mã được mua ròng nhiều gồm HDB, PNJ, VHM, BSR, DGW, BVH, MBB, SHB, VIB và CTG. Ngược lại, nhóm công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính chịu áp lực bán ròng, với các mã FPT, MSB, VPB, TCB, VCI, FRT, PLX, GMD và HPG bị bán ròng mạnh.
Khối tự doanh mua ròng 21,8 tỷ đồng, riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 31,5 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 3/18 ngành, tập trung ở bán lẻ, hàng hóa và dịch vụ công nghiệp. Các mã được mua ròng nhiều gồm VPB, FRT, MWG, HAH, PVT, HDB, MSN, VCB, SAB và VIC. Ở chiều bán ròng, nhóm thực phẩm và đồ uống chịu áp lực, với các mã TCB, MCH, CTG, FPT, MSB, VIB, TCX, GAS, LPB và HPG.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.390,5 tỷ đồng, giảm 6,3%, chiếm 16,6% tổng giá trị giao dịch. Đáng chú ý, MWG ghi nhận giao dịch thỏa thuận 642,1 tỷ đồng giữa nhà đầu tư nước ngoài. Các giao dịch thỏa thuận tại PVD, SHB, VIB, NVL và MSB chủ yếu được thực hiện giữa các nhà đầu tư trong nước.
Về phân bổ dòng tiền, tỷ trọng tăng tại ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, thực phẩm và đồ uống, bán lẻ, sản xuất và khai thác dầu khí, công nghệ thông tin, khai khoáng, hóa chất và khí đốt; trong khi giảm tại thép, hàng cá nhân, vận tải, xây dựng, cao su, thiết bị điện và hàng không.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng tại nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm tại nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML.
Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về thận trọng. VN-Index duy trì quanh vùng 1.720 điểm, nhưng độ rộng thị trường và dòng tiền cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu.
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