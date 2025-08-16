Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Kiến trúc dịu dàng cho gia chủ hướng nội

Lưu Hà

16/08/2025, 09:52

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến con người không còn "khoảng thở". Các không gian xanh trong kiến trúc sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường, tránh những tương tác gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng mỹ quan.

Ảnh trong bài: Hiroyuki Oki, Anh Chương

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đang tác động mạnh mẽ đến nhiều khu vực dân cư, làm thay đổi đáng kể kiến trúc nhà ở truyền thống. Trong bối cảnh đó, kiến trúc nhà ở cần đáp ứng điều kiện hạ tầng, giao thông, tiện ích đô thị nhưng vẫn giữ được sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và không gian sống truyền thống. Song song, mảng xanh trong nhà ở giúp con người thoát khỏi sự "bủa vây" của đô thị hóa, đồng thời thêm cảm giác thư thái, yên bình cho những gia chủ đề cao cảm giác “nghỉ dưỡng”.

Theo các kiến trúc sư, việc kết nối được các không gian xanh thoáng đãng trong nhà sẽ giúp gia chủ sống chậm lại, thêm cảm giác tĩnh tại trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt với nhà ở gia đình, yếu tố liên kết giữa con người với thiên nhiên và giữa các thành viên trong gia đình được đặt lên hàng đầu. Các khoảng mở trong nhà ở cũng giúp làm dịu không khí, nhiệt độ vào những ngày trời oi bức.

GENTLE HOUSE

Dự án trải dài trên khu đất rộng 362,1 m2, tọa lạc tại một khu dân cư đã hình thành gần 15 năm trước tại TP.HCM. Do được yêu cầu về khoảng lùi 2 mét, chiều dài nhà tối đa sẽ là 14 mét và chiều cao đỉnh mái tối đa. Dự án được hưởng lợi từ một khu vườn rộng lớn trồng cây lương thực và cây ăn quả, bao gồm xoài, ổi và bưởi. Theo các kiến trúc sư đến từ 23o5Studio, khu vườn này gợi nhớ về những quả bưởi thoang thoảng trên mái hiên nhà mẹ, và là một nơi tuyệt vời cho những bữa ăn gia đình và nhâm nhi rượu vang.

Chủ nhà hướng nội chăm sóc khu vườn của mình trong khung cảnh yên tĩnh sau một ngày dài làm việc. Vì ngôi nhà chủ yếu dành cho bạn bè thân thiết và gia đình, nên mỗi phòng đều nhấn mạnh vào cuộc sống cộng đồng.

Cấu trúc không gian gợi một ẩn dụ về nhà ba gian truyền thống với 2 gian nhà khối đặc và hàng hiên ở giữa, tạo nên lớp cách nhiệt xung quanh ngôi nhà. Hệ mái dốc lớn có tầng lớp ngoài việc tạo ra những vùng không khí râm mát bên dưới còn mang đến cảm giác thân thuộc và làm cho khối tích của ngôi nhà trở nên gần gũi và thân thiện hơn.

Hàng hiên như thể là sự nối dài của không gian bên trong, và là nơi mở rộng kết nối đời sống riêng tư với không gian bên ngoài. Trên hàng hiên, ánh sáng chói chang của xứ nhiệt đới trở nên dịu nhẹ và chuyển dần sang bóng tối thâm trầm. Khí hậu trong nhà nhờ hàng hiên sẽ được điều tiết để mang lại sự thoải mái, thư giãn, con người tìm thấy sự thân thuộc và kết nối với thiên nhiên trong vòng quay của năm tháng.

Nhà bếp, cầu thang và không gian thiền định được bố trí riêng biệt. Việc sử dụng những "khối chức năng" này tạo ra một không gian trung tâm, thoáng đãng, râm mát, kết nối bên ngoài và bên trong tòa nhà. Một không gian mở linh hoạt ở giữa cho phép các thành viên trong gia đình làm việc, thưởng thức trà và thư giãn. Cửa sổ và ô thoáng đón ánh sáng và không khí, đồng thời kết nối mọi phòng với không gian bên ngoài.

Cấu trúc đơn giản nhưng chắc chắn không mang vẻ tầm thường. Các kiến trúc sư nhấn mạnh vào sự tự do. Cư dân trong nhà cảm thấy được giải phóng và có thể bắt đầu những công việc giúp trẻ hóa ngôi nhà và thể hiện sức sống của họ. Vì ngôi nhà và khu vườn là sự mở rộng của nhau, nên vượt trên hầu hết chức năng và công năng cần có, cả công trình không còn là một khái niệm, nó trở nên một phần của kỷ niệm.

BUNG RIENG HOUSE

Tọa lạc trong một khu rừng ven biển được bảo vệ tại Vũng Tàu, nhà Bung Rieng là nơi nghỉ dưỡng cho một gia đình ba thế hệ, lấy cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc bản địa. Trên khu đất rộng 1.700 mét vuông được bao quanh bởi cây xanh, phần mở rộng mới được các kiến trúc sư đến từ văn phòng Atelier tho.A thiết kế vuông góc với ngôi nhà ban đầu, trải dài theo chiều ngang để tối đa hóa tầm nhìn đồng thời giảm thiểu tác động đến đất.

Nổi bật với mái kim loại nhẹ nhàng uốn hình chiếc lều, ngôi nhà vươn mình trên những phiến đá lớn, gợi nhớ kiểu nhà sàn dân gian, đồng thời tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vững chãi. Các bức tường trắng song song được bố trí khéo léo với những khe hở tinh tế, vừa đảm bảo sự riêng tư cho từng không gian, vừa duy trì luồng gió mát và ánh sáng tự nhiên tràn đầy. Đây chính là nơi để các thế hệ trong gia đình cùng quây quần, mở rộng tầm nhìn ra biển cả bao la.

Mái nhà trải dài che phủ một sân thượng rộng rãi - một không gian chung thiết yếu kết nối cái cũ và cái mới. Mái nhà nổi trên những bức tường trắng song song, tạo cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa vững chắc. Ngôi nhà ban đầu được cải tạo để phục vụ cho ngôi nhà mới, bao gồm nhà bếp, kho chứa đồ và khu nhà ở phụ. Tòa nhà mới bố trí các phòng ngủ theo chiều dọc cho ông bà, cha mẹ và con cái - tất cả đều nằm dưới một mái nhà liền mạch, đón nắng, gió và không khí biển.

Điểm nhấn ấn tượng còn là hồ nước hình bán nguyệt nằm giữa khoảng giao thoa của hai khối nhà, vừa là yếu tố làm mát tự nhiên vừa như cầu nối mềm mại giữa hiện đại và truyền thống.

Cảnh quan được giữ nguyên vẹn và tối giản. Năm cây hồ đào dại hiện có vẫn sinh trưởng tự do, thậm chí giữ quyết định bố cục của ngôi nhà. Những tảng đá lớn từ một mỏ đá gần đó được tích hợp vào cả kết cấu và khu vườn.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa những tảng đá lớn nguyên thủy, cây hoang dã được giữ nguyên trạng và kiến trúc hiện đại khiến Bung Rieng House như thể được “mọc lên từ lòng đất”, mang lại cảm giác gắn bó bền lâu với thiên nhiên.

Ngay từ đầu tháng 8, các doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị kế hoạch kích cầu và phương án trưng bày theo chủ đề Quốc khánh cùng các hoạt động trải nghiệm đi kèm. Trong đó, nguồn hàng dự trữ tăng đến 35%, cùng với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà...

Một thế hệ phụ nữ mới ở châu Á đang mang đến góc nhìn khác về quá trình lão hóa, nổi lên như những người dẫn dắt xu hướng trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe…

Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025 thu hút sự tham gia của các công ty du lịch công vụ và MICE hàng đầu. Sự góp mặt này khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của TP.HCM trên bản đồ đầu tư và du lịch công vụ quốc tế...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thông qua hoạt động rập các văn bia, họa tiết trên đá, gỗ, đất nung từ các di tích mỹ thuật cổ, những tác phẩm bản rập từ xưa đến nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu, hình thành nên các công trình nghiên cứu mỹ thuật...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: