Thị trường tiêu dùng trong cuộc đua mua bán cảm xúc

Tuệ Mỹ

12/01/2026, 08:06

Việc chi tiền cho những món hàng nhỏ hay trải nghiệm vui vẻ được xem là phản ứng tâm lý của người tiêu dùng tìm kiếm sự chữa lành trong bối cảnh lạm phát, lãi suất cao và nỗi lo về tăng trưởng, việc làm...

Xu hướng tiêu dùng cảm xúc này là cách để người tiêu dùng tự thưởng cho bản thân, từ những món ăn vặt nhỏ đến những trải nghiệm tốn kém.
Xu hướng tiêu dùng cảm xúc này là cách để người tiêu dùng tự thưởng cho bản thân, từ những món ăn vặt nhỏ đến những trải nghiệm tốn kém.

Thị trường tiêu dùng hiện nay đang chứng kiến một xu hướng mới, đó là tiêu dùng cảm xúc, khi người tiêu dùng chi tiền cho những món hàng nhỏ hoặc trải nghiệm vui vẻ để tìm kiếm sự chữa lành trong bối cảnh lạm phát và lãi suất cao.

Một ví dụ điển hình là bức tượng Labubu của Popmart, được bán với giá hơn 150.000 USD, cho thấy sự thành công không chỉ về mặt con số mà còn định vị đồ chơi sưu tầm như một tài sản nghệ thuật có giá trị. Nhiều sản phẩm đồ chơi hiện nay hướng đến người lớn, những người bị thu hút bởi sự đáng yêu và muốn tìm về thế giới tuổi thơ.

Thị trường quà Tết Bính Ngọ tại châu Á cũng ghi nhận sự xuất hiện của các sản phẩm mang hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã, nhân vật do họa sĩ Hoàng Tam Thủy sáng tạo. Các phiên bản thú bông Mã Tiểu Dã có giá từ 700 ngàn đến trên 3 triệu đồng.

Xu hướng tiêu dùng cảm xúc này là cách để người tiêu dùng tự thưởng cho bản thân, từ những món ăn vặt nhỏ, ly đồ uống đến những trải nghiệm tốn kém, nhằm cải thiện tâm trạng trong bối cảnh kinh tế bất ổn. 

Theo khảo sát của NCSolutions tại Mỹ, 62% người tiêu dùng xem "niềm vui nhỏ" là một phần của quá trình chăm sóc bản thân và 94% chọn cách thưởng cho bản thân bằng một món ăn vặt hay đồ lưu niệm nhỏ xinh. Mondelez tiết lộ 76% người dùng ăn snack để tăng hứng khởi, 81% để tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh. Các thương hiệu như Starbucks và Halo Top cũng sử dụng yếu tố "thương yêu bản thân" để kích cầu sức mua.

Xu hướng này cũng bao gồm cả những trải nghiệm như buổi “fan meeting” hay concert, cho thấy một góc nhìn khác về “fan economy”.
Xu hướng này cũng bao gồm cả những trải nghiệm như buổi “fan meeting” hay concert, cho thấy một góc nhìn khác về “fan economy”.

Với Gen Z, xu hướng này được khuếch đại bởi mạng xã hội. Tại Trung Quốc, hơn 53 triệu ly đồ uống được bán ra chỉ trong ngày Lập Thu. Xu hướng này cũng bao gồm cả những trải nghiệm như buổi “fan meeting” hay concert, cho thấy một góc nhìn khác về “fan economy”. Trung bình mỗi năm, một fan Hàn Quốc chi hơn 2.000 USD cho các hoạt động liên quan tới thần tượng.

Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng cảm xúc cũng đi kèm với nhiều nguy cơ. Việc tiêu dùng quá mức có thể dẫn tới nợ nần và áp lực tâm lý. Gen Z, nhóm người tiêu dùng chủ đạo, có hành vi mua sắm nhanh nhưng cũng rời bỏ thương hiệu chóng vánh. Nếu quá chạy theo thị hiếu, doanh nghiệp có thể quên mất nhiệm vụ tạo ra giá trị lâu dài. Xu hướng này dễ thay đổi và mang tính phân mảnh cao, khiến các thương hiệu khó nắm bắt nếu không đủ nhạy bén.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026.

https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-2-2026.html

Dấu hiệu hạ nhiệt của cơn sốt Labubu

00:58, 25/12/2025

Dấu hiệu hạ nhiệt của cơn sốt Labubu

Giới trẻ Trung Quốc tăng chi tiêu cho thú cưng

10:19, 12/12/2025

Giới trẻ Trung Quốc tăng chi tiêu cho thú cưng

Phong cách sống thúc đẩy nền "kinh tế lifestyle"

09:04, 06/12/2025

Phong cách sống thúc đẩy nền

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thiết lập định danh số cho nền kinh tế không tiền mặt

Thiết lập định danh số cho nền kinh tế không tiền mặt

“VNeID hiện đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngân hàng. Với quy mô dân số trẻ và nhu cầu mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rất lớn, việc xác thực danh tính thông qua nền tảng định danh quốc gia là hướng đi tất yếu”...

Pop Mart có thể trở thành “đế chế Disney” của châu Á?

Pop Mart có thể trở thành “đế chế Disney” của châu Á?

Pop Mart đang chuyển mình từ một thương hiệu “túi mù” thành một đế chế nhân vật tầm cỡ toàn cầu, vận hành theo mô hình tương tự Disney, với hệ thống nhân vật do nghệ sĩ sáng tạo làm trung tâm và chiến lược mở rộng quốc tế mạnh mẽ...

Khóa Huy Hoàng đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tiên phong 2025

Khóa Huy Hoàng đạt Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ tiên phong 2025

Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng vừa chính thức được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong 2025 với dòng khóa vân tay điện tử, ghi nhận những nỗ lực đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần định hình xu hướng an ninh thông minh tại thị trường Việt Nam.

1

Lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Kinh tế xanh

2

Quản lý tài sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026

Chứng khoán

3

Thị trường tiêu dùng trong cuộc đua mua bán cảm xúc

Tiêu & Dùng

4

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Bất động sản

5

Tâm điểm an cư và đầu tư bất động sản bền vững tại phía Tây Hà Nội

Bất động sản

