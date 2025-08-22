Kim ngạch xuất khẩu hạt điều tăng mạnh nhờ giá bán tăng cao
Chu Minh Khôi
22/08/2025, 08:25
Giá xuất khẩu hạt điều Việt Nam trong 7 tháng của năm 2025 tăng vọt lên 6.805 USD/tấn, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ vậy, mặc dù khối lượng điều xuất khẩu giảm nhẹ, nhưng giá trị xuất khẩu điều 7 tháng tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,8 tỷ USD…
Theo số liệu của Cục Hải quan, tháng 7/2025, Việt Nam xuất
khẩu 67,98 nghìn tấn hạt điều, đem về 460,1 triệu USD, tăng 1,3% về lượng và
tăng 11,1% về trị giá so với tháng 7/2024. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu
hạt điều đạt 412,71 nghìn tấn, trị giá 2,8 tỷ USD, giảm 2,6% về lượng nhưng
tăng 18,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.
TRUNG QUỐC VÀ HOA KỲ LÀ HAI THỊ TRƯỜNG LỚN NHẤT
Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hà Lan tiếp tục là ba thị trường
tiêu thụ hạt điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt 22,4%, 20,3%
và 9,1%. So với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 45%, sang Hoa
Kỳ giảm 6,2% và sang Hà Lan tăng 23,1%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn
nhất, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất 49,2%, trong khi Australia giảm
mạnh nhất – giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Riêng tháng 7/2025, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hạt
điều lớn nhất của Việt Nam với 13,11 nghìn tấn, trị giá 82,72 triệu USD, giảm
24,8% về lượng và giảm 25,7% về trị giá so với tháng 6/2025. Tuy nhiên, so với
cùng kỳ 2024, tăng 49,9% về lượng và tăng 61% về trị giá, chiếm 19,29% tổng xuất
khẩu hạt điều trong tháng. Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 96,23
nghìn tấn, trị giá 608,28 triệu USD, tăng 28,8% về lượng và 47% về trị giá so với
cùng kỳ 2024.
Xuất khẩu nhân điều Hoa Kỳ trong tháng 7/2025 đạt 12,94
nghìn tấn, trị giá 85,68 triệu USD, tăng 25,4% về lượng và 25% về trị giá so với
tháng 6/2025. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2024, giảm 38% về lượng và 33,6% về trị
giá. Tính chung 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ 83,02 nghìn tấn hạt điều,
trị giá 561,13 triệu USD, giảm 27,5% về lượng và 11,7% về trị giá so với cùng kỳ
năm ngoái.
Ngoài ra, xuất khẩu hạt điều trong 7 tháng qua ghi nhận mức
tăng trưởng khả quan ở nhiều thị trường mới nổi như Đức, Ả Rập Xê-út, UAE, Nhật
Bản, Latvia, Singapore, Pakistan… Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường
truyền thống như Anh, Australia, Canada, Nga, Tây Ban Nha và Thái Lan sụt giảm.
Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), 6 tháng đầu
năm 2025, Hoa Kỳ nhập khẩu 89,81 nghìn tấn hạt điều (HS: 080131, 080132,
2008191040), trị giá 628,49 triệu USD, giảm 9,3% về lượng nhưng tăng 12,8% về
trị giá so với cùng kỳ 2024. Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Brazil, Ấn Độ và Thái Lan
là năm nguồn cung lớn nhất. Trong đó, trừ Bờ Biển Ngà và Brazil, nhập khẩu hạt
điều từ các thị trường còn lại đều giảm.
Giá nhập khẩu hạt điều vào Hoa Kỳ có nhiều biến động, cao
nhất đạt 7.335 USD/tấn trong tháng 4/2025, sau đó giảm mạnh trong tháng 5 và
nhích nhẹ trở lại trong tháng 6. Tính chung 6 tháng, giá nhập khẩu bình quân đạt
6.998 USD/tấn, tăng 24,3% so với cùng kỳ 2024.
Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp hạt điều lớn nhất cho Hoa Kỳ với 78,81 nghìn tấn, trị giá 547,06 triệu USD, giảm 10% về lượng nhưng tăng 13,4% về trị giá. Giá nhập khẩu nhân điều bình quân từ Việt Nam đạt 6.941 USD/tấn, tăng 26,1% so với cùng kỳ 2024. Thị phần hạt điều Việt Nam chiếm tới 87,75% về lượng và 87,04% về trị giá trong tổng nhập khẩu hạt điều của Hoa Kỳ.
Ngoài Việt Nam, các nhà cung cấp hạt điều cho Hoa Kỳ như
Bờ Biển Ngà, Benin, Gana, Nigeria cũng đóng vai trò quan trọng. Trong đó Bờ Biển
Ngà có sự tăng trưởng mạnh nhất, với 4,36 nghìn tấn, trị giá 26,45 triệu USD,
tăng 28,4% về lượng và tăng 53,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình
quân đạt 6.067 USD/tấn, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Bờ Biển Ngà chiếm 4,86% về
lượng và chiếm 4,21% về trị giá trong tổng nhập khẩu hạt điều vào Hoa Kỳ trong
6 tháng đầu năm nay.
Ngược lại, nhập khẩu hạt điều của Hoa Kỳ từ Nigeria,
Ghana, Benin, Thái Lan, Canada, Ấn Độ và Indonesia giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu
do áp lực cạnh tranh giá, chi phí sản xuất cao hoặc không đáp ứng được các tiêu
chuẩn khắt khe về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
NGÀNH ĐIỀU TỰ TIN VỚI MỤC TIÊU 4,5 TỶ USD
Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), trong tháng
7/2025, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt 6.768 USD/tấn, giảm
0,8% so với tháng 6/2025 nhưng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính bình
quân 7 tháng đầu năm, giá xuất khẩu hạt điều ước đạt 6.805 USD/tấn, tăng 21,4%
so với cùng kỳ năm 2024. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động, giá
điều xuất khẩu tăng mạnh, mở ra một triển vọng đầy hứa hẹn cho mặt hàng nông sản
chủ lực này.
“Giá xuất khẩu nhân điều tăng mạnh được nhận định là kết
quả của nhiều yếu tố hội tụ. Một trong số đó là xu hướng ăn vặt lành mạnh ngày
càng gia tăng trên toàn cầu, khiến người tiêu dùng chú trọng hơn vào các loại hạt
bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều được dự báo sẽ tiếp tục
tăng, tạo cơ hội vàng để ngành điều Việt Nam bứt phá trong giai đoạn 2022 -
2027, với mức tăng trưởng bình quân toàn cầu dự kiến là 4,6%”, Hiệp hội Điều Việt
Nam phân tích.
Tuy nhiên, con đường không hoàn toàn trải hoa hồng. Ngành
điều vẫn phải đối mặt với những thách thức nhất định. Hoa Kỳ tiếp tục là thị
trường tiêu thụ hạt điều lớn và giàu tiềm năng, song cũng đặt ra yêu cầu ngày càng
cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định trong chuỗi cung ứng.
Xuất
khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn do từ 7/8, thuế quan xuất khẩu hàng hoá của Việt
Nam sang Hoa Kỳ bị áp ở mức 20%, tăng gấp đôi so với mức 10% ở các tháng trước.
Trước sức ép cạnh tranh từ châu Phi và
Nam Mỹ, ngành điều Việt Nam cần duy trì lợi thế bằng cách đẩy mạnh chế biến
sâu, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển vùng nguyên liệu bền vững và giữ vững
uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Với thị trường EU, đòi hỏi sự tuân
thủ nghiêm ngặt các quy định về sản xuất bền vững, không dư lượng thuốc bảo vệ
thực vật và đặc biệt là không gây mất rừng trong quá trình sản xuất.
Hiện, diện tích điều cả nước khoảng 306,4 nghìn ha. Niên
vụ sản xuất điều năm 2024-2025 cho sản lượng 311,2 nghìn tấn, năng suất 10,5 tạ/ha.
So với niên vụ trước, diện tích giảm 2,2 nghìn ha, năng suất giảm 0,3 tạ/ha,
sản lượng giảm 7,3 nghìn tấn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực triển
khai việc minh bạch nguồn gốc sản phẩm, truy xuất dữ liệu số, đầu tư vào chế biến
sâu và xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành điều.
Liên tiếp 18 năm, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điều
nhân lớn nhất thế giới, đồng thời chiếm trên 80% tổng sản lượng xuất khẩu toàn
cầu. Hạt điều nhân của Việt Nam hiện đã có mặt trên các kệ hàng của trên 90 quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2024 cũng đã là một năm kỷ lục, khi Việt
Nam xuất khẩu 730.000 tấn hạt điều, mang về 4,37 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm
2023.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đặt mục tiêu xuất khẩu
4,5 tỷ USD cho năm 2025. Để đạt được con số này, 5 tháng cuối năm cần xuất khẩu
khoảng 1,7 tỷ USD. Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) nhận định đây là mục tiêu
khả thi khi nhu cầu tiêu thụ hạt điều thường tăng mạnh vào các mùa lễ, Tết cuối
năm.
