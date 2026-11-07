Lan tỏa ý thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng sáng tạo trẻ
SSong Hà
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Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra hay xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phải chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho chính người tiêu dùng...
Trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Tạp chí Công Thương thuộc Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".
Phát biểu
tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ
Công Thương, khẳng định công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được
Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn liền
với quá trình phát triển của kinh tế thị trường, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của
người dân và thúc đẩy sản xuất kinh doanh lành mạnh, bền vững.
Một
thông điệp xuyên suốt được ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh là bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng chính là trách nhiệm chung của toàn xã hội, điều này đã được
thể hiện rõ trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Việc triển khai Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư
cùng Nghị quyết số 87/NQ-CP của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý và cơ sở
vững chắc để Bộ Công Thương cụ thể hóa thành Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, ban hành các chương trình quốc
gia và chương trình hành động thiết thực cho giai đoạn mới.
Mặt khác, trong bối cảnh chuyển đổi số
và các giao dịch thương mại trên không gian mạng phát triển mạnh mẽ, phương
thức mua sắm của người dân đã có sự thay đổi sâu sắc.
Theo ông Tuấn, công tác bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm
tra, giám sát hay xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phải chú trọng nâng cao
nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho chính người tiêu dùng. Các quy định pháp luật đôi khi phức tạp, nhưng có thể
trở nên vô cùng gần gũi và dễ hiểu nếu được truyền tải thông qua các tình huống
thực tế, các video ngắn, hình ảnh trực quan hay câu chuyện sinh động.
"Cuộc thi sáng tạo truyền thông ra đời nhằm mục đích
khuyến khích giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, biến những kiến thức pháp luật
khô khan thành các nội dung truyền thông giàu tính sáng tạo, dễ tiếp cận và có
sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng", ông Tuấn chia sẻ .
Đánh
giá cao vai trò của lực lượng thanh niên, sinh viên, ông Tuấn cho rằng các bạn trẻ vừa
là một bộ phận quan trọng của cộng đồng người tiêu dùng, vừa là lực lượng nhanh
nhạy trong việc tiếp cận công nghệ, các nền tảng mới và các xu hướng truyền
thông hiện đại.
"Các bạn trẻ hãy bắt đầu
từ chính những tình huống tiêu dùng gặp phải hằng ngày để phát triển ý tưởng,
biến điều mình hiểu thành sản phẩm truyền thông thực tế, góp phần đưa pháp luật
đi sâu vào đời sống", ông Tuấn mong muốn; đồng thời khẳng định Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ phối hợp
chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo cuộc thi diễn ra thiết thực, hiệu
quả, đáp ứng chất lượng chuyên môn và tính chính xác pháp lý.
Nhìn nhận về những thách thức trong
thời đại mới, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
cho rằng sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, quảng cáo
mạng xã hội và livestream bán hàng đem lại nhiều tiện ích, nhưng cũng tiềm ẩn
không ít rủi ro như hàng giả, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân.
"Việc Bộ Công Thương giao Tạp chí Công Thương
phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức cuộc thi có ý nghĩa rất thiết
thực. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng hành cùng chương trình không chỉ phù hợp
với thế mạnh chuyên môn, mà còn thể hiện
trách nhiệm xã hội sâu sắc của nhà trường", PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.
Từ góc độ
đào tạo, PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi mà cuộc thi mang lại
cho sinh viên.
Thứ nhất, đây là cơ hội để các em đưa kiến thức từ
giảng đường vào giải quyết một vấn đề thực tiễn đang tác động trực tiếp đến đời
sống xã hội.
Thứ hai, cuộc thi tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng
nghề nghiệp thời đại số, từ sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng dữ
liệu đến tác phong làm việc nhóm chuyên nghiệp.
Thứ ba, cuộc thi giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn
về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, hướng sự sáng tạo vào việc bảo vệ
sự thật và lợi ích chính đáng của cộng đồng.
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhắn nhủ
sinh viên hãy tham gia cuộc thi bằng cả tri thức, nhiệt huyết và tinh thần
trách nhiệm, bởi thành công của cuộc thi không chỉ đo bằng giải thưởng mà còn
bằng những tác động tích cực tạo ra cho xã hội.
Cuộc
thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” chính thức được
phát động từ ngày 06/10/2026, gồm 3 Vòng chính:
Vòng sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”,
được tổ chức trực tuyến trong 02 tuần; vòng tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên
gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng” lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất
tham gia chung kết.
Các đội tranh tài thông qua 3 phần thi: Tài năng, kiến
thức pháp luật và trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết
hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực
tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã
triển khai. Ban Giám khảo chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn các đội đạt giải theo
quy định.
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