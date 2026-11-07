Lan tỏa ý thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng sáng tạo trẻ

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra hay xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phải chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho chính người tiêu dùng...

Lễ phát động thu hút đông đảo sinh viên quan tâm, hưởng ứng - Ảnh: TCCT.

Trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Tạp chí Công Thương thuộc Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo truyền thông "Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương, khẳng định công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với quá trình phát triển của kinh tế thị trường, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và thúc đẩy sản xuất kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Một thông điệp xuyên suốt được ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính là trách nhiệm chung của toàn xã hội, điều này đã được thể hiện rõ trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Việc triển khai Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư cùng Nghị quyết số 87/NQ-CP của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý và cơ sở vững chắc để Bộ Công Thương cụ thể hóa thành Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, ban hành các chương trình quốc gia và chương trình hành động thiết thực cho giai đoạn mới.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát biểu tại lễ phát động - Ảnh: TCCT.

Mặt khác, trong bối cảnh chuyển đổi số và các giao dịch thương mại trên không gian mạng phát triển mạnh mẽ, phương thức mua sắm của người dân đã có sự thay đổi sâu sắc.

Theo ông Tuấn, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát hay xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phải chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho chính người tiêu dùng. Các quy định pháp luật đôi khi phức tạp, nhưng có thể trở nên vô cùng gần gũi và dễ hiểu nếu được truyền tải thông qua các tình huống thực tế, các video ngắn, hình ảnh trực quan hay câu chuyện sinh động.

"Cuộc thi sáng tạo truyền thông ra đời nhằm mục đích khuyến khích giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, biến những kiến thức pháp luật khô khan thành các nội dung truyền thông giàu tính sáng tạo, dễ tiếp cận và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng", ông Tuấn chia sẻ .

Đánh giá cao vai trò của lực lượng thanh niên, sinh viên, ông Tuấn cho rằng các bạn trẻ vừa là một bộ phận quan trọng của cộng đồng người tiêu dùng, vừa là lực lượng nhanh nhạy trong việc tiếp cận công nghệ, các nền tảng mới và các xu hướng truyền thông hiện đại.

"Các bạn trẻ hãy bắt đầu từ chính những tình huống tiêu dùng gặp phải hằng ngày để phát triển ý tưởng, biến điều mình hiểu thành sản phẩm truyền thông thực tế, góp phần đưa pháp luật đi sâu vào đời sống", ông Tuấn mong muốn; đồng thời khẳng định Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo cuộc thi diễn ra thiết thực, hiệu quả, đáp ứng chất lượng chuyên môn và tính chính xác pháp lý.

Nhìn nhận về những thách thức trong thời đại mới, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, quảng cáo mạng xã hội và livestream bán hàng đem lại nhiều tiện ích, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như hàng giả, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

"Việc Bộ Công Thương giao Tạp chí Công Thương phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng hành cùng chương trình không chỉ phù hợp với thế mạnh chuyên môn, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của nhà trường", PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Ảnh: TCCT.

Từ góc độ đào tạo, PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh ba giá trị cốt lõi mà cuộc thi mang lại cho sinh viên.

Thứ nhất, đây là cơ hội để các em đưa kiến thức từ giảng đường vào giải quyết một vấn đề thực tiễn đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội.

Thứ hai, cuộc thi tạo ra môi trường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp thời đại số, từ sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng dữ liệu đến tác phong làm việc nhóm chuyên nghiệp.

Thứ ba, cuộc thi giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, hướng sự sáng tạo vào việc bảo vệ sự thật và lợi ích chính đáng của cộng đồng.

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhắn nhủ sinh viên hãy tham gia cuộc thi bằng cả tri thức, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, bởi thành công của cuộc thi không chỉ đo bằng giải thưởng mà còn bằng những tác động tích cực tạo ra cho xã hội.