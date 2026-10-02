Ngày Quyền của người tiêu dùng năm 2027: Hướng tới môi trường tiêu dùng số an toàn và công bằng

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm...

3 nội dung trọng tâm của Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương.

Sự bùng nổ của chuyển đổi số và thương mại điện tử đã thay đổi hoàn toàn hành vi tiêu dùng, từ khâu tìm kiếm thông tin, giao kết hợp đồng cho đến thanh toán và giải quyết tranh chấp. Thực tế này đòi hỏi tính minh bạch cao hơn, sự an toàn trong bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trách nhiệm rõ ràng của các đơn vị kinh doanh. Công nghệ cần được ứng dụng theo hướng lấy người tiêu dùng làm trung tâm để xây dựng một môi trường giao dịch đáng tin cậy.

Bên cạnh những tiện ích vượt trội, rào cản công nghệ cũng làm gia tăng khoảng cách tiếp cận thông tin và cơ chế bảo vệ quyền lợi giữa các nhóm đối tượng. Những nhóm yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số hay người dân vùng sâu, vùng xa thường gặp nhiều bất lợi khi nhận diện rủi ro hoặc thực hiện quyền bảo vệ bản thân. Do đó, việc bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng và hỗ trợ các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương trở thành yêu cầu thiết thực.

Đáp ứng những đòi hỏi từ thực tiễn, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 7887/KH-BCT ngày 30/9/2026 nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027. Thông điệp xuyên suốt được lựa chọn cho năm 2027 là “Công nghệ trách nhiệm - Tiếp cận công bằng - Tiêu dùng an tâm”.

Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương.

Chủ đề tập trung vào 3 nội dung trọng tâm của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thứ nhất: Công nghệ trách nhiệm nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng, sử dụng và quản lý công nghệ theo hướng an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và lấy quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng làm trọng tâm.

Yêu cầu này đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng chính sách, giám sát và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số; đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong cung cấp thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thiết kế và vận hành các sản phẩm, dịch vụ công nghệ; đồng thời đối với người tiêu dùng trong nâng cao kỹ năng số, sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

Thứ hai: Tiếp cận công bằng hướng tới bảo đảm mọi người tiêu dùng có khả năng tiếp cận thông tin, sản phẩm, dịch vụ và các cơ chế bảo vệ quyền lợi một cách phù hợp, không bị hạn chế bởi điều kiện địa lý, khả năng sử dụng công nghệ hoặc đặc điểm cá nhân; trong đó quan tâm hơn tới các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Thứ ba: Tiêu dùng an tâm thể hiện mục tiêu hướng tới một môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, trong đó người tiêu dùng có đủ thông tin, kỹ năng và công cụ cần thiết để chủ động lựa chọn, giao dịch và bảo vệ quyền lợi của mình.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1/2027, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm 2027.

Ở cấp Trung ương, dự kiến tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 làm hoạt động trọng tâm, kết hợp với một số hoạt động cộng đồng và chương trình hưởng ứng phù hợp với chủ đề của năm.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tham gia của doanh nghiệp tiếp tục được triển khai với hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế; chú trọng ứng dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng và tăng cường hỗ trợ người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Tại cấp địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước căn cứ vào tình hình thực tế để lập kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 trên địa bàn, bảo đảm toàn bộ các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương đều có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, quảng bá.