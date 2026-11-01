Ngày hội Tri ân người tiêu dùng 2026: Hướng đến những giá trị thiết thực

Tri ân người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở các chương trình khuyến mại, sự kiện mua sắm, mà sự tri ân thiết thực nhất chính là cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn, dịch vụ tốt hơn, giá cả hợp lý hơn và cơ chế bảo vệ quyền lợi hiệu quả hơn…

Gần 30 gian hàng của doanh nghiệp tham gia Ngày hội tri ân người tiêu dùng. Ảnh: Song Hà.

Ngày 31/10/2026, tại Hưng Yên, Ngày hội Tri ân người tiêu dùng năm 2026 (CONSUMER FEST 2026) chính thức khai mạc với thông điệp “Kết nối thông tin – Gắn kết niềm tin”.

Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực khẳng định vị thế cốt lõi của người mua sắm, đưa người tiêu dùng trở thành trung tâm của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế bền vững.

NGƯỜI TIÊU DÙNG LÀ ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái nhấn mạnh trong bối cảnh phát triển mới, người tiêu dùng không chỉ đơn thuần là bên thụ hưởng, mà còn là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Mỗi lựa chọn mua sắm hay phản hồi từ phía người tiêu dùng chính là thước đo chất lượng, đồng thời là động lực cốt lõi thúc đẩy thị trường không ngừng nâng tầm.

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc - Ảnh: Song Hà.

Những năm qua, nhằm thúc đẩy công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức nhiều sự kiện thường niên quy mô lớn, lan tỏa rộng khắp như: Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3), Diễn đàn Tiêu dùng xanh, hay các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các hoạt động này đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo chuyển biến rõ nét trên thị trường.

Tuy nhiên, nhìn lại thực tiễn, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng thị trường vẫn còn thiếu một sự kiện quy mô và bài bản dành riêng để tri ân người tiêu dùng – nơi người dân trực tiếp cảm nhận được sự trân trọng và đồng hành từ phía các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Chính vì vậy, trên cơ sở quán triệt tinh thần Kết luận số 207-KL/TW của Ban Bí thư và cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 87/NQ-CP năm 2026, Bộ Công Thương quyết định đưa Ngày hội Tri ân người tiêu dùng trở thành sự kiện quy mô, thường niên trong giai đoạn 2026 – 2030.

Thông qua CONSUMER FEST 2026, Ban Tổ chức kỳ vọng xây dựng cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần hình thành môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững tại Việt Nam.

Đồng quan điểm này, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhận định bên cạnh các yếu tố như đầu tư, xuất khẩu, khoa học công nghệ hay năng suất lao động, tiêu dùng chính là động lực tăng trưởng kinh tế hết sức quan trọng, trực tiếp và bền vững. Mỗi quyết định chi tiêu của hàng triệu người dân không chỉ đáp ứng nhu cầu cuộc sống mà còn trực tiếp tạo ra thị trường, thúc đẩy sản xuất, mở rộng dịch vụ, tạo việc làm và đóng góp vào sự tăng trưởng chung.

“Không có tiêu dùng thì sản xuất không thể phát triển bền vững. Không có niềm tin của người tiêu dùng thì thị trường khó có thể phát triển lành mạnh. Và không có sự đồng hành của người tiêu dùng thì doanh nghiệp không thể xây dựng được những thương hiệu trường tồn”, ông Phạm Mạnh Hùng khẳng định.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: Song Hà.

Theo lãnh đạo VOV, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu tăng trưởng cao hơn, việc khai thác hiệu quả sức mua của thị trường nội địa, nâng cao chất lượng tiêu dùng và củng cố niềm tin của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Tăng trưởng kinh tế không thể chỉ đong đếm bằng những con số ấn tượng về sản xuất, đầu tư hay xuất khẩu, mà phải được thể hiện bằng sự cải thiện thực chất về thu nhập, đời sống và khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng của người dân. Khi người dân có thu nhập tốt hơn, yên tâm về chất lượng hàng hóa, tin tưởng vào thị trường và sẵn sàng chi tiêu, đó sẽ là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển bứt phá.

LẤY NGƯỜI TIÊU DÙNG LÀM TRUNG TÂM

Nhấn mạnh về trách nhiệm xã hội, lãnh đạo VOV cho rằng trong nền kinh tế thị trường hiện đại, người tiêu dùng không chỉ đơn thuần là người mua hàng, mà còn đóng vai trò là người đánh giá chất lượng sản phẩm, lựa chọn thương hiệu và quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Vì vậy, lấy người tiêu dùng làm trung tâm không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu quảng bá, mà phải trở thành triết lý kinh doanh và nguyên tắc hành động xuyên suốt của mỗi doanh nghiệp.

Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực sự lắng nghe nhu cầu của khách hàng, không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, minh bạch thông tin, bảo đảm an toàn và tôn trọng quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Các đại biểu bấm nút kích hoạt CONSUMER FEST 2026 - Ảnh: Song Hà

Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, khi người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, khả năng tiếp cận thông tin và phản hồi nhanh hơn, uy tín của doanh nghiệp càng phải được xây dựng dựa trên chất lượng thực chất và sự trung thực. Một sản phẩm tốt có thể giúp doanh nghiệp bán được hàng, nhưng chỉ có sự tin cậy và trách nhiệm với khách hàng mới giúp doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, việc tri ân người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở các chương trình khuyến mại, sự kiện mua sắm hay những lời cảm ơn xã giao. Sự tri ân thiết thực nhất chính là cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn, dịch vụ tốt hơn, giá cả hợp lý hơn và cơ chế bảo vệ quyền lợi hiệu quả hơn. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững.

Nhân sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Công Thương kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đẩy mạnh tinh thần "người tiêu dùng là trung tâm" trong mọi chính sách, chiến lược kinh doanh và hành động thực tiễn.

Về phía cơ quan quản lý, lãnh đạo Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm phạm quyền lợi người dân.