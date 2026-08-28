Đề xuất cho doanh nghiệp ngoài công lập tham gia giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ
TThu Hằng
Chọn cỡ chữ
Theo Bộ Nội vụ, hiện nay, đã có đơn vị giám định ngoài công lập đề nghị tham gia giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhưng chưa có cơ sở pháp lý để huy động, phối hợp. Vì vậy, để nâng cao công suất, đảm bảo khả năng giám định số lượng lớn mẫu trong thời gian tới, việc bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để mở rộng năng lực giám định, rút ngắn thời gian trả kết quả cho thân nhân liệt sĩ...
Đề xuất được Bộ Nội vụ nêu tại dự thảo
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ
chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định
và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám
định ADN.
Nghị quyết số 26 là cơ sở quan trọng để các cấp, các
ngành tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động lấy mẫu, giám định và xác định
danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN, trong khuôn khổ
"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh
tính hài cốt liệt sĩ".
NHIỀU VƯỚNG MẮC PHÁT SINH
Theo Tờ trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Bộ Nội
vụ cho biết qua quá trình triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày
đêm, đã phát sinh một số
nội dung cần bố trí nguồn lực, cơ chế để thực hiện. Bên cạnh đó, một số quy định của Nghị
quyết số 26 còn vướng mắc, cần được sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đáp ứng
yêu cầu thực tiễn.
Thứ nhất, kinh phí lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại một số địa phương vượt quá định mức tối đa quy định tại Nghị quyết số
26. Qua tổng hợp đề xuất
của các quân khu, địa phương, một số đơn vị (Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu
3, Quân khu 5, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Lào Cai), có nhu cầu kinh phí lấy mẫu ADN hài cốt
liệt sĩ bình quân lớn hơn mức 6 triệu đồng/mộ.
Phần kinh phí phát sinh này chưa có cơ sở pháp lý để bảo đảm chi trả.
Thứ hai, chưa có cơ chế thanh toán
kinh phí giám định ADN và chế độ, chính sách cho lực lượng lấy mẫu triển khai
trước khi Nghị quyết số 26 có hiệu lực thi hành.
Viiện Pháp y Quân đội/Cục Quân
y/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã thực hiện xét nghiệm ADN đối với 109 mẫu
thân nhân liệt sĩ, và
30 mẫu hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến trước ngày
15/3/2026. Tuy nhiên, mức chi tối đa 4.685.000 đồng/mẫu
quy định tại Nghị quyết số 26 không bảo đảm chi phí thực tế để thanh quyết
toán.
Đồng thời, lực lượng công an của
7 địa phương đã triển khai thu nhận mẫu thân nhân trước thời điểm Nghị quyết
có hiệu lực, đến
nay chưa có căn cứ để thực hiện chế độ, chính sách.
Thứ ba, chưa có cơ chế pháp lý để huy
động đơn vị, doanh nghiệp tham gia giám định AND để đẩy nhanh tiến độ, chỉ tiêu đề ra.
Thứ tư, chưa có quy định nội dung, định
mức chi cho xây dựng phần mềm, số hóa thông tin, tài liệu và các hoạt động
truyền thông, sơ kết, tổng kết Chiến dịch.
Chưa có cơ chế áp dụng phương
pháp giám định ADN bằng công nghệ mới sau khi được cấp có thẩm quyền phê
duyệt chuyển giao. Ngoài ra, các
đơn vị cũng phản ánh vướng mắc trong tổ chức thực hiện, bao gồm vấn đề nguồn
lực, thanh quyết toán kinh phí.
PHÂN ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG ĐƠN VỊ
Từ những lý do trên, dự thảo Nghị quyết đề xuất sửa đổi, bổ
sung khoản 4 Điều 2 Nghị quyết
số 26.
Theo đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao nhiệm vụ cho các đơn vị giám định
ADN trực thuộc, tổ chức
thực hiện giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ theo địa bàn được Ban Chỉ
đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
phân công. Chỉ đạo
việc lựa chọn các đơn vị giám định ADN khác để phối hợp thực hiện, đẩy
nhanh tiến độ giám định ADN theo yêu cầu.
Bộ Công an chủ trì lựa chọn đơn
vị giám định ADN để phối hợp thu nhận và phân tích ADN mẫu thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, bảo đảm quy định của Luật Căn cước.
Việc lựa chọn đơn vị giám
định ADN phối hợp và thanh toán kinh phí thực hiện theo quy định của
pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu, và quy định của pháp luật khác có
liên quan.
Nội dung sửa đổi, bổ sung được đưa ra trong bối cảnh công tác giám định ADN hiện mới thực hiện được khoảng hơn 200 mẫu, rất khiêm tốn so với số lượng
khoảng 18.000 mẫu cần giám định. Xác định đúng danh tính 10 trường hợp, chưa
đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Hiện nay, đã có đơn vị giám định
ngoài công lập đề nghị tham gia nhưng chưa có cơ sở pháp lý để huy động, phối
hợp. Vì vậy, để nâng cao công suất, đảm bảo khả năng giám định số lượng lớn mẫu
trong thời gian tới, việc bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để mở rộng
năng lực giám định, rút ngắn thời gian trả kết quả cho thân nhân liệt sĩ.
Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất bổ sung quy định,
trường hợp áp dụng phương pháp giám định ADN bằng công nghệ mới đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển giao, mức chi thực hiện theo định mức
kinh tế - kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm căn cứ hồ sơ,
chứng từ thực tế, và không vượt mức chi tối đa đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
Đồng thời, bổ sung thêm trường hợp tổ chức,
cá nhân tham gia lấy mẫu thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch của cơ quan, đơn
vị có thẩm quyền từ ngày 15/3/2026 (thời điểm triển khai
Chiến dịch), thì được áp dụng chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định.
Một vấn đề khác cũng được đề cập, đó là việc mua sắm trang thiết bị, lưu trữ mẫu lâu dài mẫu hài cốt liệt sĩ và xây dựng
ngân hàng lưu trữ, bảo quản mẫu thân nhân liệt sĩ hiện chưa có cơ quan đầu mối. Đồng thời, một số quân khu, địa phương có nhu cầu
kinh phí lấy mẫu vượt mức tối đa quy định, mà chưa có cơ sở pháp lý bảo đảm chi trả.
Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất phân định rõ
trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, nhằm khắc phục tình trạng chồng
chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm, đồng thời tạo cơ sở để các địa phương chủ động
bố trí ngân sách cho phần kinh phí phát sinh.
Cụ thể, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan bảo đảm lưu trữ tập trung, lâu dài mẫu hài cốt
liệt sĩ được lấy trong Chiến dịch.
Các đơn vị giám định ADN thuộc
các bộ, ngành căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực
bảo quản, lưu trữ mẫu hiện có để tiếp tục bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt
liệt sĩ. Trường hợp
không bảo đảm điều kiện tiếp tục bảo
quản, lưu trữ, thì bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội,
Bộ Quốc phòng để tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ theo quy định.
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và
các bộ, ngành liên quan xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với
phương pháp giám định ADN bằng công nghệ mới để xác định danh tính hài
cốt liệt sĩ.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với
Bộ Nội vụ và cơ quan liên quan hướng dẫn lập dự toán, tổng hợp nhu cầu kinh
phí và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết theo quy định của
pháp luật.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố bảo đảm kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, theo quy định của pháp luật đối với phần kinh phí phát sinh vượt mức chi
tối đa quy định tại Nghị quyết số 26.
Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm kịp
thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để đẩy
nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng
mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và yêu cầu của Chiến dịch 500 ngày đêm.
Theo Tờ trình
xây dựng dự thảo Nghị quyết, tính đến tháng 8/2026, đã tìm kiếm, quy
tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5% (trong nước 691, Lào 174, Campuchia
850), trong đó có 13 mộ liệt sĩ tập thể. Đã có 9 địa phương hoàn thành công
tác lấy mẫu (Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà
Tĩnh, Huế, Lâm Đồng).
Công tác thu nhận mẫu
thân nhân liệt sĩ đã hoàn thành vượt kế hoạch, tính đến ngày 26/7/2026 đã
thu được 265.761 mẫu, đạt 106,3% kế hoạch. Tuy
nhiên, công tác giám định ADN mới thực hiện được 210 mẫu, xác định
đúng danh tính 10 trường hợp, kết quả còn hạn chế so với yêu cầu, tiến độ đề
ra.
Tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Dữ liệu tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét ở khối ngành STEM. Không chỉ gia tăng về tỷ lệ thí sinh đăng ký, khối ngành này còn ghi nhận sự bứt phá của những nhóm ngành trọng điểm, thu hút lượng lớn hồ sơ và đạt chất lượng đầu vào cao...
Trong kỳ chi trả tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 360.000 người. Việc chi trả với người hưởng qua tài khoản cá nhân bắt đầu từ ngày 3/9...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.