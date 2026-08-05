Quảng Trị: Quy tập 13 hài cốt liệt sĩ hi sinh năm 1972 tại khu vực Nam Hải Lăng

Các hài cốt liệt sĩ được xác định thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5/1972.

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ sau hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đến chiều 4/8, Đội 584, Đội 589 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng liên quan đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại địa điểm trên.

Đây là kết quả thiết thực trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Trước đó, ngày 10/7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Trên cơ sở đó, Đội 584, Đội 589 cùng các lực lượng liên quan triển khai khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn.

Qua quá trình tìm kiếm, các lực lượng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu từ 20 cm đến 50 cm so với mặt đất.

Đội 584, Đội 589 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cùng các lực lượng liên quan tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn. Ảnh: TTXVN.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, các bộ hài cốt tìm thấy còn răng và xương ống chân. Cùng với đó là các di vật gồm: tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh…

Các hài cốt liệt sĩ được xác định thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5/1972. Hiện nay, các hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Câu Nhi đã được đưa về quàn và hương khói tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 (khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng). Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng ngày, Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589 và các lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ địa bàn, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin từ tài liệu lịch sử và nhân chứng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.