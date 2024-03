Lễ trao giải Oscar 2024: Vì sao Oppenheimer chiến thắng?

Oppenheimer trở thành bộ phim có nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải năm nay. Bảy giải thưởng thuộc về bộ phim bao gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Nhạc phim gốc xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập phim xuất sắc nhất và Nam phụ xuất sắc nhất.

Dự án được đánh giá cân bằng được cả hai yếu tố thương mại và nghệ thuật, điều mà ban tổ chức Oscar hướng tới trong những mùa gần đây. Theo cây bút Pete Hammond của tờ Deadline, Oppenheimer là một bộ phim hiếm hoi mang chủ đề lịch sử cũng có thể gây tiếng vang lớn trong thời đại này. Thêm vào đó, bộ phim của đạo diễn Nolan còn kiếm được gần một tỷ USD trên toàn thế giới, điều chưa từng có đối với một bộ phim truyền hình dành cho người lớn dài ba giờ phát hành vào mùa hè. Điều đó cho thấy Oppenheimer không chỉ nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn mà với cả khán giả phổ thông.

Đạo diễn giành giải Oscar Paul Schrade thậm chí còn khẳng định đây là bộ phim "xuất sắc nhất và quan trọng nhất của thế kỷ này". Theo thống kê từ Universal Pictures, Oppenheimer là bộ phim xếp hạng R có doanh thu cao nhất năm nay, đồng thời đánh dấu mốc một bộ phim hạng R của hãng Universal đạt ngưỡng 200 triệu USD nhanh nhất tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý hơn, Oppenheimer là bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến II có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Đạo diễn Christopher Nolan nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Trước khi lễ trao giải Oscar diễn ra, đạo diễn Nolan cùng Oppenheimer đã giành được các giải thưởng quan trọng tại Quả cầu vàng, Critics Choice, BAFTA, DGA, PGA, SAG và nhiều giải thưởng khác. Vượt các đối thủ, phần lớn những tờ báo lớn như New York Times, Guardian, Variety… đều dự đoán tác phẩm thắng hạng mục quan trọng nhất. Các chuyên gia cũng dự đoán, duy nhất một phim có khả năng làm giảm chiến thắng của Oppenheimer chính là phim Poor Things, bộ phim có lượng fan hâm mộ thực sự lớn trong Viện hàn lâm. Phim này có số lượng đề cử lớn thứ hai sau Oppenheimer - với 11 đề cử.

Mặc dù Christopher Nolan luôn được coi là một trong những đạo diễn tài ba nhất của Hollywood trong thời đại ngày nay nhưng đây mới là giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của ông. Trong bài phát biểu của mình, vị đạo diễn đã gửi lời cảm ơn tới Viện Hàn lâm vì giải thưởng danh giá này: "Đối với Viện Hàn lâm, tôi cần nói rằng điện ảnh đã có tuổi đời hơn 100 năm. 100 năm với lĩnh vực điện ảnh và sân khấu, chúng tôi không biết cuộc hành trình đáng kinh ngạc này sẽ đi tiếp như thế nào từ đây, nhưng việc Viện Hàn lâm nghĩ rằng tôi là một phần có ý nghĩa trong đó chính là cả thế giới đối với tôi".

Đối với nam chính Cillian Murphy, Oppenheimer cũng là một dự án vô cùng đặc biệt khi anh tiếp tục được đồng hành với đạo diễn Christopher Nolan. Thực tế, cả hai đã luôn có sự hợp tác lâu dài, bắt đầu từ năm 2005 với Batman Begins, trong đó Murphy thủ vai phản diện Scarerow. Nam diễn viên cũng từng xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng Inception vào năm 2010 và phim sử thi chiến tranh Dunkirk năm 2017. Tuy nhiên, phải đến Oppenheimer, sự kết hợp giữa cả hai mới thực sự được công nhận tại lễ trao giải Oscar. Diễn viên người Ireland gần như không có đối thủ khi các diễn viên cùng được đề cử không nổi bật bằng.

Diễn viên Cillian Murphy nhận giải Nam chính xuất sắc nhất.

Năm nay, sự kiện điện ảnh lớn của thế giới diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Sự kiện quy tụ đông đảo các ngôi sao tề tựu tham dự cùng tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc của làng phim năm qua. Bên cạnh giải thưởng Nam chính xuất sắc nhất, đúng như dự đoán của phần lớn giới chuyên môn, Emma Stone đã thắng giải Nữ chính xuất sắc nhờ diễn xuất thăng hoa trong Poor Things. Trước khi thắng giải Oscar 2024, Emma đã chiến thắng ở hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Quả cầu vàng 2024.

Bước lên sân khấu nhận giải, Emma Stone rơi nước mắt. Cô cho biết, đây là giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp sau La La Land (2016). Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đạo diễn Yorgos Lanthimos vì đã trao cho cô cơ hội tham gia Poor Things. Bộ đôi đạo viễn - diễn viên này cũng từng hợp tác trong dự án The Favourite (2018) và Emma Stone cũng nhận một đề cử nữ phụ nhờ bộ phim này.

Billie Eilish và anh ruột - Finneas - đã đoạt tượng vàng Oscar dành cho Ca khúc nhạc phim hay nhất với What Was I Made For? trong bộ phim Barbie. Trên sân khấu, Billie Eilish nghẹn ngào cảm ơn các nghệ sĩ và nhà sản xuất đã cùng cô thực hiện nhạc phẩm.

Emma Stone đã thắng giải Nữ chính xuất sắc nhờ diễn xuất thăng hoa trong Poor Things.

Trong khi đó, phim The Zone of Interest của điện ảnh Anh đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác từ Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Đức để được vinh danh tại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tác phẩm của điện ảnh Anh chiến thắng hạng mục này của Oscar. Phim do đạo diễn người Anh Jonathan Glazer chỉ đạo, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Martin Amis. Bối cảnh phim là những năm 1940, xoay quanh cuộc sống của gia đình người chỉ huy trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, lấy đề tài thảm họa diệt chủng để lên án sự thờ ơ của con người.

Lễ trao giải Oscar 2024 cũng đã phát video tổng hợp chân dung các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và người làm trong nền công nghiệp Hollywood qua đời năm ngoái, trong đó có tài tử Hàn Quốc Lee Sun Kyun. Lee Sun Kyung mất hồi cuối năm 2023 khi đang bị điều tra sử dụng chất cấm. Sự ra đi của anh khiến đồng nghiệp trong làng giải trí tiếc thương và truyền thông quốc tế chấn động. Lee Sun Kyung từng tham gia bộ phim giành giải Oscar - Ký sinh trùng.