Điểm chung của hai giải thưởng danh giá Quả cầu vàng 2024

Theo Billboard, lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 phát sóng vào cuối tuần qua đã thu hút trung bình 9,4 triệu người xem. Đây là lượng khán giả lớn nhất của lễ trao giải này kể từ năm 2020, đồng thời tăng 50% so với năm 2023. Kết quả không quá bất ngờ, Oppenheimer giành Quả cầu vàng cho Phim điện ảnh hay nhất - Thể loại chính kịch (Best Motion Picture - Drama) và Poor Things “ẵm” giải Phim điện ảnh hay nhất - Thể loại nhạc kịch hay hài (Best Motion Picture - Musical or Comedy).

EMMA STONE - PHIM POOR THINGS

Tại Quả Cầu Vàng năm nay, Poor Things nhận được tới 7 đề cử và giành về 2 giải quan trọng, gồm Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất và Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất dành cho Emma Stone. Trong phim, Emma Stone vào vai Victoria Blessington, người phụ nữ mang thai, đau khổ vì tình mà tự sát, cô được nhà khoa học Godwin hồi sinh dưới nhân dạng Bella Baxter, bằng cách cấy não của đứa bé Victoria đang mang vào cơ thể đã chết của cô.

Gần 6 năm, dù phim chưa bấm máy, Emma Stone luôn nghĩ về nhân vật này và tìm nhiều cách để khắc họa hình ảnh Bella một cách độc đáo. Do đó, khi dự án bắt đầu ghi hình, nữ diễn viên dễ dàng hóa thành nhân vật một cách tròn trịa. Khi bộ phim Poor Things ra mắt tại Liên hoan phim Venice hồi tháng 9/2023, minh tinh nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Suốt 141 phút của bộ phim, Emma Stone gây ấn tượng khi bộc lộ đa sắc thái cảm xúc của một đứa trẻ ẩn trong thân hình của một người phụ nữ trưởng thành, đồng thời khắc họa sự phát triển nhận thức theo từng ngày của một cá thể từ non nớt đến lúc chững chạc.

Đạo diễn Yorgos Lanthimo và nữ diễn viên Emma Stone nhận giải tại Quả cầu vàng 2024.

Bộ phim mang tính toàn cầu mà mọi người đều có thể thấy đồng cảm. Diễn viên cho biết, cô nhận được lời mời của đạo diễn Yorgos Lanthimos năm 2017, khi cả hai đang quay những phân đoạn cuối cho phim The Favourite. Bị thu hút bởi cơ hội được đóng một nhân vật có tính cách trẻ con và lập dị, nữ diễn viên lập tức nhận vai, đồng thời ký luôn hợp đồng trở thành nhà sản xuất tác phẩm. Đạo diễn Yorgos Lanthimos và Emma Stone thống nhất chia đường dây phát triển tâm lý nhân vật thành 5 giai đoạn, ứng với quá trình trưởng thành của một cá nhân từ lúc vừa chào đời.

Ở mỗi giai đoạn, cô thể hiện rõ sự phát triển của Bella về cả cơ thể lẫn nhận thức qua dáng đi. Cô đã phải đi bộ hàng giờ suốt nhiều tháng trời cùng Yorgos để tìm ra cách đi phù hợp cho nhân vật. Cô cũng quan sát các bước chân của một đứa bé tập đi, cũng như cách chúng bập bẹ những câu chữ đầu đời. Dành nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật, minh tinh nhận thấy trẻ em tập đi có cấu trúc xương chưa được phát triển hoàn chỉnh nên dáng đi sẽ khác với một Bella đã mang cơ thể trưởng thành. Do đó, nữ diễn viên nghĩ ra việc di chuyển với bàn chân bẹt, đầu gối khóa chặt và lắc lư hông, chứ không đơn thuần bắt chước động tác của một em bé...

Với các nhà báo quốc tế, chiến thắng của Emma Stone không gây bất ngờ. The Los Angeles Times ghi nhận đây là màn trình diễn phi thường và táo bạo nhất trong sự nghiệp Emma Stone. Trước giờ trao giải, hàng loạt cây bút từ những chuyên trang, tạp chí lớn như Variety, New York Post, The Guardian, USA Today, Vanity Fair đều dự đoán nữ diễn viên là người đoạt cúp.

Emma Stone cũng tạo nhiều ấn tượng với giới phê bình bởi một màn khiêu vũ ở giữa phim. Dù đã có kinh nghiệm nhảy múa trong La La Land, nữ diễn viên vẫn cần nhiều thời gian để tập luyện khi phải thực hiện điệu nhảy kết hợp giữa vũ điệu dân gian của Bồ Đào Nha, tango, cha-cha-cha và disco, khác hoàn toàn với vũ đạo hiện đại ở tác phẩm trước.

Có thể nói, nữ diễn viên chính và đạo diễn có cả một quá trình dài cộng tác ăn ý để có thể cùng nhau chạm tới thành công. Vai diễn Abigail Hill trong The Favourite, dự án điện ảnh đầu tiên của Emma Stone và đạo diễn Yorgos, đã mang về cho nữ diễn viên đề cử Quả Cầu Vàng thứ năm và đề cử Oscar thứ ba. Sau đó, Emma còn kết hợp với Yorgos Lanthimos trong phim ngắn Bleat, trước khi giành giải Quả Cầu Vàng thứ hai trong sự nghiệp với bộ phim Poor Things.

CILLIAN MURPHY – PHIM OPPENHEIMER

Vượt qua các đối thủ nổi bật tại mùa giải Quả cầu vàng 2024 gồm Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Colman Domingo, Barry Keoghan, Andrew Scott, nam diễn viên Cillian Murphy đã được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc mảng phim điện ảnh. Anh giành chiến thắng nhờ vai diễn J. Robert Oppenheimer trong bộ phim nhận 8 đề cử tại Quả Cầu Vàng 2024 - Oppenheimer.

Phim xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý kiệt xuất J. Robert Oppenheimer, được coi là cha đẻ của bom nguyên tử. Anh nói: "Đạo diễn đào sâu về những điều làm nên nhân loại, trách nhiệm của loài người trên hành tinh và chúng ta làm được gì với quyền lực có thể khai thác - trong trường hợp này là một vũ khí kinh hoàng có sức hủy diệt khủng khiếp. Tôi tin rằng Oppenheimer là một trong những tác phẩm vĩ đại vừa thực sự hấp dẫn, vừa khiến bạn phải suy nghĩ sau khi xem".

Đạo diễn Christopher Nola và nam diễn viên Cillian Murphy nhận giải tại Quả cầu vàng 2024.

Con đường của Cillian Murphy đến với vai diễn “bom tấn” J. Robert Oppenheimer cũng là một hành trình lâu dài đầy ngoạn mục. Cuộc gặp gỡ hơn 20 năm về trước đã mở đầu cho một tình bạn, sự hợp tác lâu dài giữa hai tài năng để rồi ngôi sao Ireland được chọn mặt gửi vàng cho dự án tham vọng nhất của đạo diễn Christopher Nolan. “Tôi rất may mắn khi được làm việc với nhiều tài năng diễn xuất ở ngay giai đoạn đầu trong sự nghiệp của họ, và Cillian là một trong số đó”, Nolan chia sẻ.

“Vào lần đầu tiên làm việc chung với nhau, tuy còn lạ lẫm với mọi thứ, Cillian đã bộc lộ được tài năng diễn xuất của mình, và chúng tôi đã hợp tác vô cùng ăn ý. Vì thế, tôi luôn tìm kiếm thêm cơ hội để làm việc với Cillian. Và cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới. Thật tuyệt khi có thể gọi điện và thông báo với Cillian rằng lần này cậu ấy sẽ được đảm nhận vai chính, sẽ được thể hiện tất cả khả năng của mình và được thử sức với những thách thức chưa từng gặp phải. Và Cillian đã cực kỳ hào hứng với vai diễn này. Đó thực sự là một giấc mơ có thật đối với cả hai chúng tôi”.

Điểm hấp dẫn cũng như thách thức khi vào vai Oppenheimer, theo Murphy, đó chính là làm thế nào để khắc họa được trí tuệ uyên bác cùng những sự đấu tranh giằng xé trong thế giới nội tâm của nhà vật lý tài ba này. “Chúng ta luôn tìm hiểu về sự phức tạp trong con người Oppenheimer vì ông ấy không phải một người đơn giản”, Murphy đánh giá. “Không ai trong bộ phim này là đơn giản cả. Sở hữu một trí tuệ lớn lao như vậy cũng có thể trở thành một gánh nặng”.

Các bạn diễn trong phim so sánh đôi mắt xanh của Cillian Murphy có sức ảnh hưởng mạnh như vũ khí hạt nhân.

Trong khi chuẩn bị cho vai diễn của mình, bên cạnh việc tìm đọc American Prometheus và một số cuốn sách khác, Murphy cũng đã xem lại các thước phim ghi lại hình ảnh Oppenheimer đứng thuyết giảng hay tham gia phỏng vấn.

Bộ phim mở đầu và kết thúc với hình ảnh gương mặt, ánh mắt nhiều suy tư của "cha đẻ bom nguyên tử". Ở phân cảnh Oppenheimer phát biểu với đồng nghiệp sau khi thử nghiệm Trinity thành công, đôi mắt của ông liên tục thay đổi cảm xúc: Vẻ tự hào, vui vẻ xen lẫn day dứt, bàng hoàng. Trong lúc mọi người đồng loạt ăn mừng, Oppenheimer nhận ra quả bom nguyên tử ông chế tạo sẽ gây nên những nỗi đau vô tận.

Trên Entertainment Weekly, các bạn diễn so sánh đôi mắt xanh của Cillian Murphy có sức ảnh hưởng mạnh như vũ khí hạt nhân. Matt Damon - đóng vai Leslie Groves - nói với People rằng nhiều khi, anh cảm thấy mình đang bơi trong mắt của Murphy. Có thể nói, vai diễn Oppenheimer hay chính bộ phim Oppenheimer đã mang đến cho Murphy những xúc cảm mới với điện ảnh, sự thăng hoa trong sự nghiệp và cả những lời ngợi ca về màn trình diễn “nhập vai” vô cùng xuất sắc của anh.