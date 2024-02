Grammy 2024: Các nữ nghệ sỹ chạm đến kỷ lục mới trong sự nghiệp

Dẫn đầu để cử năm nay là giọng ca nữ SZA với 9 đề cử, tiếp theo là những cái tên như Victoria Monét, Phoebe Bridgers, Serban Ghenea với 7 đề cử dành cho mỗi người. Cô con gái 2 tuổi của Monét, Hazel, trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được đề cử trong lịch sử lễ trao giải Grammy khi hợp tác cùng mẹ trong ca khúc nhận được đề cử Màn trình diễn R&B truyền thống nhất - Hollywood.

Và kết quả, Victoria Monét thắng giải "Nghệ sĩ mới của năm". Cô nói về sự kiên trì của mình ở Hollywood khi phát biểu nhận giải: "Tôi muốn mọi người coi mình như một minh chứng. Giải thưởng này là sự theo đuổi suốt 15 năm". Ca sĩ ví mình như cái cây đã bám rễ sâu trong lòng đất nhiều năm, đến nay đâm chồi nảy lộc. Monét 35 tuổi, là một nghệ sĩ độc lập. Cô cộng tác với Ariana Grande nhiều năm, sáng tác nhiều bài hát cho Grande. Năm ngoái, cô ra mắt nhiều bài hát gây chú ý như Smoke, On My Mama, Party Girls.

Victoria Monét thắng giải "Nghệ sĩ mới của năm".

Tiếp theo, nữ ca sỹ SZA thắng giải "Ca khúc R&B hay nhất" cho ca khúc Snooze. Bản hit đình đám của ngôi sao dòng nhạc R&B từng đứng quán quân bảng xếp hạng Billboard liên tiếp 12 tuần. Cô nói khi nhận giải: "Mọi người không thể hiểu đâu, tôi thực sự đã tiến rất xa". Giải Ca khúc R&B hay nhất đánh dấu chiến thắng thứ ba của SZA. Trước đó, nghệ sĩ mang về giải Album R&B đương đại xuất sắc cho SOS và Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc cho Ghost in the Machine, hát cùng Phoebe Bridgers.

Nữ ca sỹ SZA thắng giải "Ca khúc R&B hay nhất" cho ca khúc Snooze.

Không ngoài dự đoán, "nữ hoàng nhạc pop" Taylor Swift là người chiến thắng giải Grammy cho "Album nhạc pop xuất sắc nhất" và "Album của năm" với Midnights. Khi lên sân khấu nhận thưởng cho Album nhạc pop xuất sắc nhất, Taylor cho biết đây là chiếc "kèn vàng" thứ 13 trong sự nghiệp của mình. Ngoài việc dành lời cảm ơn đến hội đồng chuyên môn và người hâm mộ, nữ ca sĩ còn tiết lộ ngay trên sân khấu việc ra mắt album mới vào ngày 19/4 mang tên The Tortured Poets Department.

"Đây là giải Grammy thứ 13 của tôi, là con số may mắn của tôi. Tôi biết cách Viện hàn lâm trao giải phản ánh niềm đam mê của người hâm mộ. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các fan bằng cách kể cho các bạn một bí mật mà tôi đã giấu các bạn trong hai năm qua, đó là album hoàn toàn mới của tôi sẽ ra mắt vào ngày 19/4. Nó có tên là The Tortured Poets Department. Tôi sẽ đăng ảnh bìa album ngay lập tức," nữ ca sỹ nói. Ngay sau đó, ảnh bìa được đăng tải trên Instagram của ca sĩ. Sau tám phút, bức ảnh thu hút gần ba triệu lượt thích từ người hâm mộ.

Taylor Swift là người chiến thắng giải Grammy cho "Album nhạc pop xuất sắc nhất" và "Album của năm".

Với bốn album thắng giải, Taylor Swift đã làm nên lịch sử ở Grammy. Trước đó, ba đĩa nhạc của cô đạt thành tích "Album của năm", gồm Fearless, 1989 và Folklore - bằng số lượng của huyền thoại Frank Sinatra, Stevie Wonder, Paul Simon. Trước đó, Midnights lập kỷ lục là album được phát trực tuyến nhiều nhất trong một ngày trên nền tảng Spotify. Ngoài ra mắt album, nghệ sĩ có năm hoạt động sôi nổi khi thực hiện chuyến lưu diễn quanh thế giới Eras Tour. Billboard đánh giá ảnh hưởng của Taylor Swift giai đoạn 2023-2024 ngang tầm The Beatles, Bee Gees và Michael Jackson.

Lễ trao giải Grammy năm nay chứng kiến một kết quả ngọt ngào cho sự vươn lên mạnh mẽ của Miley Cyrus trong năm qua với bản hit Flowers. Nữ ca sĩ nhận được hai giải thưởng là"Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất" và "Bản ghi âm của năm". Trang Esquire nhận xét rằng Flowers đã đánh dấu sự trưởng thành của Miley Cyrus trong cả cuộc sống và âm nhạc, khi cô rũ bỏ hình ảnh nổi loạn, hướng đến hình tượng người phụ nữ độc lập.

Đây là danh hiệu Grammy đầu tiên sau gần hai thập kỷ Miley Cyrus làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong bài phát biểu của mình, Miley Cyrus ví Flowers như một món quà mà cô hằng ao ước và nhấn mạnh ý nghĩa của danh hiệu Grammy đầu tiên sau gần hai thập kỷ cô làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc. Sau lễ trao giải Grammy 2024, phong cách thời trang thảm đỏ của Miley Cyrus cũng gây bàn luận nhiều nhất. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ đầm được nhà mốt Maison Margiela thực hiện riêng cho cô. Đây là bộ đầm xuyên thấu táo bạo, được tạo nên từ những chiếc kim băng màu vàng, giúp khoe toàn bộ dáng vóc của nữ ca sỹ.

Dù là ca khúc chủ đề nhạc phim, nhưng What was I made for? của Billie Eilish với sự vươn lên mạnh mẽ đã chính thức giúp nữ ca sĩ gen Z có được chiếc "kèn vàng" cho giải thưởng "Bài hát của năm". Trước đó, Billboard cũng dự đoán rằng ca khúc này sẽ giành chiến thắng vì ngoài Grammy, What was I made for? còn được kỳ vọng cao ở hạng mục Best Original Song tại giải Oscar vào ngày 10/3 sắp tới.

Eilish đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Finneas và đạo diễn Greta Gerwig của bộ phim Barbie vì đã "làm nên bộ phim hay nhất của năm".

Dù vậy Grammy 2024 cũng có những sự cố không mong muốn. Trước khi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp, Recording Academy (Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia) đã thông báo những người chiến thắng lên nền tảng mạng xã hội X (Twitter trước đây), trong đó có "Ca khúc rap hay nhất" Barbie World (nhạc phim Barbie) của Nicki Minaj và Ice Spice. Nhưng sau đó, ban tổ chức đã nhanh chóng xóa bài đăng và Killer Mike, chủ nhân ca khúc Scientists & Engineers kết hợp cùng André 3000, Future và Eryn Allen Kane, mới là người thắng giải này.

Dòng tweet bị xóa nhưng cư dân mạng đã kịp chụp màn hình và lan truyền khắp mạng xã hội. Việc nhầm lẫn gây ra sự náo động vì giải nhiều người tưởng đây là chiến thắng Grammy đầu của Minaj sau 12 lần được đề cử. Một lần nữa, nữ rapper đình đám “trắng tay” tại Grammy. Lần hụt giải này của nữ rapper khiến khán giả yêu mến cô bức xúc. Hiện, từ khóa #Scammys (tạm dịch là Grammy lừa đảo) đã lọt top những từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội Twitter.

Những ngôi sao nhạc pop nữ không chỉ làm chủ cuộc vui trên thảm đỏ, mà còn thống trị toàn bộ các chủ đề trò chuyện tại giải Grammy năm nay.

Có thể nói, kễ trao giải Grammy 2024 được ghi nhận là mùa giải tôn vinh phái nữ sau nhiều năm "phớt lờ" các nữ nghệ sĩ. Tại các hạng mục danh giá được quan tâm hàng đầu như Album của năm hay Ca khúc của năm, trong số 8 cái tên được đề cử, có tới 7 tác phẩm thuộc về các nghệ sĩ nữ. Đồng thời, theo danh sách thống kê các nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất tại Grammy 2024, phái nữ cũng chiếm tới ba phần tư.

Giáo sư Kristin Lieb, chuyên nghiên cứu về tiếp thị giải trí, âm nhạc, và giới tính, chia sẻ: "Những ngôi sao nhạc pop nữ không chỉ làm chủ cuộc vui trên thảm đỏ, mà còn thống trị toàn bộ các chủ đề trò chuyện tại giải Grammy. Đây là một sự thay đổi quan trọng. Họ ngày càng được đánh giá về tài năng và sức hút của mình hơn là vẻ ngoại hình hay trang phục".

Lễ trao giải Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959. Đây là giải thưởng âm nhạc do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Lễ trao giải lần thứ 66 được diễn viên hài Trevor Noah dẫn dắt. Năm nay, ba giải thưởng mới được bổ sung gồm "Trình diễn pop dance xuất sắc", "Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc" và "Album Alternative Jazz hay nhất".