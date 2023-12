Danh sách đề cử rút gọn Oscar 2024 có phim của Trần Anh Hùng

Danh sách rút gọn của giải thưởng Oscar lần 96 năm 2024 vừa được công bố trên trang web chính thức của giải với 15 tác phẩm được chọn từ 88 phim hợp lệ đến từ các quốc gia gửi dự thi năm nay. Theo đó, cuộc đua "Phim quốc tế hay nhất" tại Oscar 2024 có sự góp mặt của 15 phim gồm: The Taste of Things (Pháp), Amerikatsi (Armenia), The Monk and the Gun (Bhutan), The Promised Land (Đan Mạch), Fallen Leaves (Phần Lan), The Teachers’ Lounge (Đức), Godland (Iceland), Io Capitano (Italy), Perfect Days (Nhật Bản), Totem (Mexico), The Mother of All Lies (Morocco), Society of the Snow (Tây Ban Nha), Four Daughters (Tunisia), 20 Days in Mariupol (Ukraine) và The Zone of Interest (Anh).

The Taste of Things nhận nhiều lời khen từ giới phê bình, được trang Deadline nhận xét có cách kể chuyện độc đáo, thành công khi tôn vinh tất cả các giác quan trong trải nghiệm nấu nướng và ăn uống. Tờ Guardian khen phim có nhiều cảnh quay đẹp mắt, toát lên sự quyến rũ và tinh tế và IndieWire thì cho rằng phim The Taste of Things ở vị trí số 2 trong top 25 phim hay nhất năm 2023 với lời bình bộ phim của Trần Anh Hùng như một "món ăn đơn giản được làm từ những nguyên liệu tốt nhất bởi bàn tay đáng tin cậy. Dù chỉ là món trứng ốp lết đơn giản do người tình làm cũng sẽ thỏa mãn hơn cả một bữa tiệc 8 tiếng đồng hồ do một vị hoàng tử thết đãi"...

The Taste of Things tiếp nối dòng phim hay gần đây như Babette's Feast, Julie & Julia và Like Water For Chocolate... tập trung vào mục đích cơ bản là sự khắc họa mê mẩn đến từng chi tiết niềm đam mê ẩm thực. Đây là một câu chuyện về tình yêu và nấu nướng, được thể hiện như là cùng một niềm đam mê.

The Taste of Things được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Marcel Rouff do chính Trần Anh Hùng viết kịch bản và đạo diễn, kế về chuyện tình của chuyên gia ẩm thực xuất chúng Dodin Bouffant do Benoît Magime và nữ đầu bếp Eugénie do Juliette Binoche thủ vai. Họ chung sống với nhau hơn hai thập kỷ, tình yêu và niềm đam mê ẩm thực đã giúp cả hai làm nên những món ăn tuyệt vời, khiến những đầu bếp hàng đầu cũng phải công nhận và nể phục. Dodin là đầu bếp nổi tiếng, dành toàn bộ thời gian để nghĩ về những món ăn chất lượng hàng đầu. Tài năng của Dodin nức tiếng gần xa, đến mức anh được xem là "Napoleon trong giới ẩm thực".

Tờ Hollywood Reporter đánh giá cao diễn xuất của cặp diễn viên chính. "Căn bếp của một ngôi nhà trong trang viên Pháp thế kỷ 19 trở thành sân khấu cho màn dạo đầu công phu nhất mà bạn từng thấy”, tờ IndieWire viết. “Những gì Call Me By Your Name đã làm với quả đào thì The Taste of Things đã làm được không kém với siro lê".

Bộ phim thể hiện được triết lý một số món ăn được người sáng tạo ghi dấu ấn đậm sâu đến mức chúng trở thành ký ức, tình cảm để lại hậu vị đẹp đẽ. Đầu bếp Eugénie làm việc cho Dodin, có bản năng tuyệt vời về hương vị và thành phần. Eugénie được nhiều người ngưỡng mộ nhưng không muốn đón nhận hào quang mà chỉ tận tụy trong bếp. Cô chỉ dạy cháu gái 13 tuổi Bonnie Chagneau Ravoire của người giúp việc để thuần thục kỹ năng nấu ăn. Eugénie được Dodin cầu hôn, nhưng cô lưỡng lự, và thế là Dodin quyết định nấu ăn để tỏ tình.

Pháp chưa từng đoạt giải Oscar cho "Phim quốc tế hay nhất" kể từ Indochine - bộ phim về Việt Nam của Régis Wargnier năm 1993. Năm ngoái, Saint Omer của Alice Diop - dù đã đoạt giải Sư tử bạc và Sư tử tương lai tại Liên hoan phim Venice - cũng không vào được vòng đề cử. Đề cử gần đây nhất cho Pháp ở hạng mục "Phim quốc tế hay nhất" là bộ phim kinh dị tội phạm Les Misérables của đạo diễn Ladj Ly vào năm 2019.

Trước đó, Tại LHP Cannes diễn ra hồi tháng 5 năm nay, The Taste of Things đã tham gia tranh giải ở hạng mục quan trọng nhất - giải Cành Cọ Vàng. Cuối cùng đạo diễn Trần Anh Hùng đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng, 61 tuổi, từng theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière. Tác phẩm Mùi đu đủ xanh của ông nhận giải Caméra vàng Liên hoan phim Cannes 1993 và được đề cử chính thức Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. "Khó khăn đầu tiên của tôi là làm một bộ phim không giống bất kỳ tác phẩm nào trước đó. Tôi muốn biến ẩm thực thành câu chuyện tình yêu và theo dõi quá trình hình thành sự đồng điệu của hai người yêu nhau", đạo diễn nói. Với bộ phim này, Trần Anh Hùng đã thắng giải Đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 mùa hè vừa qua.

Hội đồng tuyển chọn của Oscar 2024 gồm nhà sản xuất Charles Gillibert, Patrick Wachsberger, nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar Alexandre Desplat, đạo diễn Olivier Assayas, Mounia Meddour và các nhà phân phối phim Sabine Chemaly và Tanja Meissner. Đại diện được Việt Nam gửi đi là Tro tàn rực rỡ (Glorious Ashes) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhưng không lọt danh sách.

Ngoài hạng mục phim không nói tiếng Anh này, Ban tổ chức giải Oscar cũng mới công bố danh sách rút gọn phim tài liệu dài, phim tài liệu ngắn, hóa trang, âm thanh, âm nhạc gốc trong phim, phim hoạt hình, phim ngắn, kỹ xảo. Một số tựa phim đáng chú ý, từng ra rạp Việt như phim tiểu sử Oppenheimer (nhạc phim gốc, âm thanh, hóa trang), Spider-man: Du hành Vũ trụ Nhện (bài hát gốc, nhạc phim gốc, kỹ xảo), Vầng trăng máu (hóa trang, nhạc phim gốc, âm thanh)... Trong những ngày tiếp theo, các hạng mục quan trọng như phim hay nhất, đạo điễn-diễn viên xuất sắc nhất… sẽ được công bố.

Theo Variety, các phim tiếp tục được bình chọn từ ngày 11 đến 16/1/2024, trước khi có danh sách đề cử cuối cùng - công bố ngày 23/1. Giải Oscar lần thứ 96 dự kiến diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ vào ngày 10/3/2024.