Phòng chiếu Imax đạt doanh thu “khủng” năm 2023 nhờ Oppenheimer?

Trong năm ngoái, những phòng chiếu Imax tại Bắc Mỹ đã mang về cho công ty 393,2 triệu USD, đánh dấu mức doanh thu nội địa cao nhất từ trước đến nay. Điều này đồng nghĩa doanh thu của năm vừa qua đã đánh bại năm 2019 cùng siêu bom tấn Avengers: Endgame. Tuy nhiên, tính trên toàn cầu, doanh thu Imax năm 2023 vẫn xếp thứ hai - sau năm 2019. Ngoài ra, Imax cũng ghi nhận mốc doanh thu 227,1 triệu USD từ các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan.

Một trong những nguyên nhân của sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022 là do Imax đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình với 1.615 địa điểm trong năm qua. Imax cũng lập trình dành cho nhiều phim hơn trước đây, cụ thể là 98 bộ phim đã được trình chiếu dưới dạng Imax trong năm 2023. Nhờ đó, ngay từ đầu năm, Imax đã hưởng lợi lớn từ các bộ phim tại thị trường phòng vé Mỹ như Avatar: The Way of Water.

Trong đó, Oppenheimer là bộ phim kiếm được nhiều tiền nhất với 183,2 triệu USD từ phòng chiếu Imax, chiếm gần 20% tổng doanh thu phim (945 triệu USD). Ngoài ra, Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệp báo phần 1 và Indiana Jones 5 cũng góp công đưa tổng doanh thu Tập đoàn Imax đạt mức kỷ lục. Giám đốc điều hành Richard Gelfond nhận định những "bom tấn" như Oppenheimer và chiến lược mở rộng tại thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á mang lại thành công ngoài mong đợi.

Oppenheimer là bộ phim kiếm được nhiều tiền nhất với 183,2 triệu USD từ phòng chiếu Imax.

Về phần đạo diễn Christopher Nolan, ông đã vận dụng công nghệ làm điện ảnh tân tiến này lần đầu trong The Dark Knight (2008) - tác phẩm đầu tiên tại Hollywood quay một phần bằng máy quay Imax. Hầu hết mọi bộ phim do Nolan đạo diễn từ sau đó trở đi đều sử dụng những thiết bị Imax. Điển hình là Dunkirk (2017) có khoảng 2/3 thời lượng được quay bằng định dạng này. Tiếp đó là tác phẩm khoa học viễn tưởng năm 2020 Tenet và bây giờ là Oppenheimer.

Sự tận tâm của đạo diễn Christopher Nolan đối với định dạng cao cấp này thậm chí còn thúc đẩy nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt đi tới các quốc gia sở hữu định dạng Imax để thưởng thức bộ phim với chất lượng tốt nhất. Hiện Oppenheimer - bộ phim vừa đạt giải Quả cầu vàng 2024 là bộ phim có doanh thu phát hành cao thứ 4 mọi thời đại đối với Imax.

Bên cạnh đó, phim hoà nhạc Eras Tour của Taylor Swift và bộ phim hoạt hình The Super Mario Bros. Movie cũng là những bộ phim góp phần tăng doanh thu cho phòng chiếu định dạng cao cấp này. Hàng loạt bom tấn đã giúp Imax có được "một trong những năm tuyệt vời nhất từ trước đến nay".

Theo Deadline, Imax - tập đoàn phát minh ra công nghệ trình chiếu tiên tiến nhất thế giới hiện nay - đang phát triển ổn định sau đại dịch. Với đà tăng trưởng hiện tại, Imax hy vọng có thể tiếp tục giữ vững phong độ với hơn 100 bộ phim được lên lịch vào năm 2024, trong đó bao gồm nhiều bom tấn như Dune: Part Two, Despicable Me 4, Joker: Folie à Deux, Deadpool 3 và Wicked.

Trả lời Forbes trong một buổi phỏng vấn, giám đốc điều hành của Imax Rich Gelfond nhìn nhận thị trường quốc tế tiếp tục có triển vọng tăng trưởng khả quan. “Chúng tôi thâm nhập vào thị trường quốc tế ít hơn nhiều so với tại Mỹ. Do vậy, tôi cho rằng thị trường quốc tế sẽ là một phần trong quá trình phát triển bền vững của công ty,” Gelfond chia sẻ qua Zoom.

Imax hy vọng có thể tiếp tục giữ vững phong độ với hơn 100 bộ phim được lên lịch vào năm 2024

Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, thị trường quan trọng nhất của Imax sau Mỹ, tăng trưởng tốt trong năm 2023. “Nếu nhìn vào dự báo tăng trưởng trong tháng 12 vừa qua, rất khó để có thể dự đoán được sự đảo chiều nhanh chóng này. Trước đó, cả năm 2022 ghi nhận doanh thu giảm 35% xuống còn 73,3 triệu USD do Covid-19 bùng phát trở lại, các rạp chiếu phim tạm thời ngừng hoạt động và số lượng phim ra rạp rất hạn chế,” Imax cho biết.

Các kỳ nghỉ lễ dài cũng là nhân tố quan trọng đối với thị trường phòng vé Trung Quốc, và Imax có được thành công từ hai trong số những kỳ nghỉ lễ lớn nhất quốc gia tỉ dân trong năm 2023. Imax China, công ty con phụ trách thị trường Trung Quốc đại lục, thu về 7,8 triệu USD trong ngày lễ Quốc tế Lao động dài 6 ngày tại Trung Quốc.

Các thị trường khác tại châu Á cũng rất hứa hẹn. Gelfond cảm thấy lạc quan về Ấn Độ, nơi ông đã dành một tuần tại đây vào đầu năm nay. Ấn Độ tự hào là một trong những quốc gia được dự báo có tốc độ tăng trưởng GDP tốt nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn năm 2023, ở mức 5,9%, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). “Tại Ấn Độ, chúng tôi mới chỉ có 23 rạp chiếu IMAX so với con số 800 rạp chiếu ở Trung Quốc với dân số tương tự. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang thực hiện một số điều chỉnh đối với mô hình kinh doanh ở Ấn Độ để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tại thị trường này,” ông cho biết.

Nhìn xa hơn, Rich Gelfond nhận định không chỉ khu vực Bắc Mỹ, mà thế giới đang ghi nhận xu hướng các bộ phim bom tấn Hollywood quay bằng công nghệ Imax xuất hiện ngày càng nhiều. Một kỳ vọng khác là đại dịch khép lại sẽ tăng nhu cầu của công chúng dành cho công nghệ chiếu phim cao cấp như màn hình tiêu chuẩn IMAX. “Tôi cho rằng mọi người quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm xem phim cao cấp, nhất là sau khi đại dịch kết thúc. IMAX rõ ràng là trải nghiệm xem phim vô cùng cao cấp,” ông Gelfond cho biết.

Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, thị trường quan trọng nhất của Imax sau Mỹ, tăng trưởng tốt trong năm 2023.

Thành lập vào năm 1967 với tên gọi ban đầu Multiscreen Corp., năm 1970, công ty đổi tên thành Imax. Năm 1994, Rich Gelfond (67 tuổi), từng làm việc cho một công ty luật và bộ phận đầu tư của một ngân hàng trong giai đoạn từ năm 1979-1994, gia nhập Imax và đảm nhiệm vai trò CEO kể từ năm 1996 cho đến nay.

Định dạng Imax sử dụng các cuộn phim có chiều cao 70mm, gấp đôi chiều cao 35mm của định dạng phim thông thường. Vì thế hình ảnh phim cũng có chất lượng cực kỳ sắc nét trên kích thước màn ảnh rộng tại các rạp chiếu. Máy chiếu Imax cũng sẽ cuộn phim theo chiều ngang, so với chiều dọc của các máy chiếu thông thường.

Người xem tại rạp sẽ có một góc nhìn thoải mái nhờ công nghệ trình chiếu tiên tiến. Vì trong một rạp Imax cần đến 2 máy chiếu lập thể, cùng chiếu song song lên màn hình. Đó là lý do vì sao hình ảnh chất lượng tốt hơn. Công nghệ máy chiếu phát triển cũng ngày càng làm cho hình ảnh phim trở nên sống động rực rỡ hơn nhiều. Không chỉ về mặt hình ảnh, các rạp chiếu Imax còn có hệ thống âm thanh tuyệt vời để người đến rạp cho được trải nghiệm nghe nhìn hoàn hảo.

Đặc biệt, Imax sử dụng công nghệ tái tạo âm thanh bằng Laser để nghe được rõ nét từ mọi vị trí. Mỗi phòng chiếu sẽ có nhiều hệ thống loa kép đặt ở nhiều nơi. Đó là lý do vì sao Imax trở thành địa điểm lý tưởng khi muốn trải nghiệm những phim 3D bom tấn. Màn hình lớn nhất của rạp chiếu Imax hiện nay được đặt tại Sydney (Úc), kích thước khổng lồ lên tới 35.6 x 29.5 m và hỗ trợ gần 500 ghế ngồi.