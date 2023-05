Liệu NTK gốc Việt Peter Do có thể “cứu” thương hiệu Helmut Lang?

Không có mánh lới quảng cáo, không có sự huyên náo, chỉ có một cam kết với một tầm nhìn và quyết tâm không ngừng thể hiện hết mùa này qua mùa khác. Chính vì điều này, nhà thiết kế Việt Nam đã trở thành một trong những cái tên mới nổi được kính trọng nhất trong làng thời trang trong vòng 5 năm qua.

Đặc biệt, ngày hôm qua, thế giới thời trang đã xôn xao với thông báo rằng Peter Do sẽ tiếp quản Helmut Lang với tư cách là giám đốc sáng tạo mới. Giữa sự phấn khích đó, một câu hỏi được đặt ra: liệu anh có thể đưa thương hiệu tối giản trở lại thời huy hoàng trước đây không?

Theo tờ Hypebeast, điểm tương đồng của Peter Do và Helmut Lang là việc họ từ chối cách ngành thời trang đang tập trung vào nhà thiết kế như một ngôi sao. Peter Do nổi tiếng với việc luôn che giấu khuôn mặt của mình mỗi khi xuất hiện và Helmut Lang cũng nổi tiếng khi đã từ bỏ các sự kiện trình diễn thời trang thu hút truyền thông những năm 90 để tập trung vào các buổi trình diễn quy mô nhỏ thân mật hơn.

“Tôi muốn tiếp tục cống hiến năng lực của mình cho thành phố tôi yêu, và thu hút những ai quan tâm đến tư duy hiện đại trong thời trang. Trong những ngày trên hành trình học tập về thời trang của tôi, không một thương hiệu nào thể hiện rõ ràng tinh thần này hơn Helmut Lang. Tôi rất vinh dự khi được giao nhiệm vụ mở ra chương tiếp theo trong di sản của Helmut Lang”, Peter Do chia sẻ trên trang cá nhân.

Bố sưu tập Thu - Đông 2023 của Peter Do.

Theo đó, Peter Do sẽ giám sát cả bộ sưu tập dành cho nam và nữ của thương hiệu, làm việc chủ yếu trong xưởng thiết kế Helmut Lang đặt tại Trung tâm Sáng tạo và Thiết kế của Fast Retailing ở Thành phố New York. Bộ sưu tập đầu tay của anh trong mùa mốt Xuân - Hè 2024 sẽ được giới thiệu tại New York Fashion Week vào tháng 9 tới.

"Chúng tôi rất vui mừng khi Peter Do tham gia cùng Helmut Lang với tư cách là Giám đốc Sáng tạo. Cách tiếp cận trực diện và mới lạ trong ngôn ngữ thiết kế của anh phù hợp với đặc tính và di sản của thương hiệu. Kinh nghiệm của Peter với các hãng thời trang xa xỉ và nhãn hiệu trùng tên đã giúp anh trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vai trò này”, Giám đốc điều hành Helmut Lang, Dinesh Tandon giải thích.

Danh tiếng của thương hiệu Helmut Lang đã lên xuống thất thường trong hai thập kỷ qua. Mặc dù thương hiệu đã cố gắng duy trì hoạt động và giữ được đặc trưng thiết kế tối giản, nhưng hướng đi gần đây của thương hiệu vẫn chưa xứng tầm với uy tín, so với khi nhà sáng lập Helmut Lang còn điều hành nhãn hiệu cùng tên của mình từ năm 1986 đến năm 2005.

Helmut Lang đã thành công khi phong cách tối giản của ông định hình một thế hệ. Từ những chiếc áo phông cotton màu trắng đơn giản đến những chiếc quần âu nam và áo khoác Crombie, các thiết kế của Lang tạo ra không gian giữa trang phục giản dị và sự thanh lịch gợi cảm. Đó là một bước ngoặt vào những năm 90 và đầu những năm 2000, và đã thay đổi thời trang mãi mãi. Kiểu dáng hiện đại, sắc nét giờ đây trở thành một yếu tố chủ yếu được nhìn thấy ở khắp mọi nơi nhờ Lang.

Sự xuống dốc của thương hiệu chính thức bắt đầu vào năm 1999 sau khi Prada mua 51% cổ phần của thương hiệu, và rồi mua toàn bộ vào năm 2004. Cần lưu ý rằng doanh thu của thương hiệu đã giảm từ 46,3 triệu USD năm 2001 xuống còn 24,8 triệu USD vào năm 2004 sau khi được mua lại.

Sau đó, việc nhà thiết kế Helmut Lang rời khỏi nhãn hiệu cùng tên của mình vào năm 2005 đã khiến thương hiệu này phải luân chuyển qua một số giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế khách mời, bao gồm Michael và Nicole Colovos, Isabella Burley, Alix Browne, Mark Howard Thomas và Thomas Cawson.

Danh tiếng của thương hiệu Helmut Lang đã lên xuống thất thường trong hai thập kỷ qua.

Thương hiệu tiếp tục phát triển vào năm 2007, khi công ty con của tập đoàn Fast Retailing mua lại, nhưng rõ ràng là nét tinh túy tối giản của Helmut Lang khi xưa đã kém đi nhiều. Có lẽ đây là lý do vì sao thương hiệu cần đến Peter Do.

Trước khi thành lập nhãn hiệu mang tên mình, Peter, một sinh viên tốt nghiệp FIT, đã làm việc tại Derek Lam và nhận Giải thưởng Sau đại học LVMH đầu tiên vào năm 2014. Kinh nghiệm làm việc không chỉ dẫn đến gu thẩm mỹ rõ ràng đặc trưng của anh mà còn khiến anh trở thành một người theo phong cách tối giản đương đại.

Với 10 bộ sưu tập và ba buổi trình diễn trên sàn diễn New York Fashion Week, nhãn hiệu của Do đã tạo ra một phong cách mới cho cả phụ nữ và nam giới – được định hình bởi những đường cắt sắc nét, nhiều lớp thông minh, kiểu dáng quá khổ và chất liệu vải sang trọng. Có thể nói, Peter Do là một trong số rất ít nhà thiết kế hiện đại đã nỗ lực để làm cho trang phục của mình vừa cổ điển vừa gợi cảm mà không dễ dàng để lộ quá nhiều da thịt.

4 năm sau khi thành lập thương hiệu, thiết kế của Peter Do được săn đón và có mặt tại các kênh bán lẻ thời trang uy tín như Dover Street Market, Antonioli, Bergdorf Goodman, Joyce hay các kênh thương mại điện tử chuyên mặt hàng thời trang cao cấp Net-a-Porter, Ssense, Mytheresa. Các tạp chí thời trang cũng dành cho Peter Do sự kỳ vọng và những lời có cánh nhất. Thành tích hoàn hảo và sự nổi tiếng ngày càng tăng của thương hiệu Peter Do đã chứng kiến những cái tên như Zendaya, Kerry Washington, Jeno, Chloë và Halle Bailey, Johnny Suh, Celine Dion và nhiều người khác thay đổi vẻ ngoài sang trọng của mình.

“Đó là một chàng trai có kiến thức rất lớn về các loại vải và chất lượng may đo tuyệt hảo”, Elizabeth von der Goltz, Giám đốc Quản lý mua bán toàn cầu của Net-a-Porter, chia sẻ. “Chúng tôi chưa từng thấy một nhà thiết kế mới nào có thể đạt đến tầm cỡ như thế trong suốt nhiều năm qua”, bà nói thêm.

4 năm sau khi thành lập thương hiệu, thiết kế của Peter Do được săn đón và có mặt tại các kênh bán lẻ thời trang uy tín

Thách thức ở Helmut Lang là Peter phải khôi phục lại được chính xác phong cách tối giản mà Helmut Lang từng được biết đến mà không làm cho nó trở nên quá cá nhân. Vốn được yêu thích vì những đường nét rõ ràng và dứt khoát như làm khoa học hơn là sáng tạo nghệ thuật, có lẽ Peter nên đem đến cho Helmut Lang một số nguyên tắc thiết kế tương tự mà không tạo ra một Peter Do thứ 2. Đó sẽ là kịch bản tốt nhất cho cả nhà thiết kế và thương hiệu, theo các chuyên gia phân tích.

Bản sắc cá nhân và tên tuổi đã được khẳng định, thế nhưng Peter Do đến giờ vẫn luôn che giấu khuôn mặt mình sau chiếc khẩu trang. Trong buổi ghi hình với Loic Prigent, NTK này cho biết anh luôn tập trung vào các sản phẩm mình tạo ra thay vì tìm kiếm sự nổi tiếng cho bản thân. "Tôi thích quần áo. Tôi muốn tạo ra nhiều bộ trang phục đẹp. Sự nổi tiếng trong làng mốt không phải cái tôi mong muốn. Đó là lý do tôi luôn giấu mặt khi xuất hiện", Peter Do chia sẻ. "Tôi thích sự riêng tư. Tôi không thuộc nhóm NTK thích nổi tiếng".